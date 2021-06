Người vợ hi sinh cả thanh xuân vì chồng của "vua võ thuật" Thành Long

Dân trí Lâm Phụng Kiều chính là người vợ kín tiếng của ngôi sao điện ảnh Thành Long. Trước khi trở thành vợ của "ông vua võ thuật", bà từng là ảnh hậu và có sự nghiệp đáng nể trong làng giải trí.

Lâm Phụng Kiều sinh năm 1953, lớn lên trong một gia đình nghèo khó và đông con ở Đài Loan (Trung Quốc). Vì nhà nghèo, Lâm Phụng Kiều từng phải nghỉ học khi còn chưa tốt nghiệp cấp 2 và trở thành vũ công từ năm 12 tuổi. Năm 18 tuổi, nhờ vẻ ngoài ưa nhìn, Lâm Phụng Kiều bước chân vào làng giải trí qua vai diễn trong bộ phim Triều Châu Nộ Hán.

Khi đó, chỉ qua một vai diễn, bà đã trở thành "người tình trong mộng" của nhiều đàn ông khắp châu Á và đặc biệt là rơi vào tầm ngắm của nữ văn sĩ Quỳnh Dao, người tạo nên nhiều tác phẩm phim truyền hình dài tập ăn khách xứ Đài thời bấy giờ. Các bộ phim gắn với tên tuổi Lâm Phụng Kiều có thể kể tới Bên dòng nước, Tình như bọt biển, Lãng hoa, Hoàng hôn cuối cùng…

Lâm Phụng Kiều - vợ của Thành Long là một mỹ nhân của làng giải trí xứ Đài thập niên 70-80.

Lâm Phụng Kiều sở hữu gương mặt xinh đẹp, đường nét hài hòa và nụ cười tươi tắn, dễ dàng chinh phục người đối diện. Cùng với Lâm Thanh Hà, Tần Hán, Tần Tường Lâm, Lâm Phụng Kiều là bộ tứ nổi tiếng trong các tác phẩm truyền hình của nữ văn sĩ Quỳnh Dao.

Lâm Phụng Kiều từng đoạt giải Ảnh hậu Kim Mã với bộ phim Tiểu Thành Chuyện Xưa và giải Nữ diễn viên chính xuất sắc trong Một Chiếc Thuyền Giữa Đại Dương Mênh Mông vào năm 1979. Ở thời kỷ đỉnh cao, Lâm Phụng Kiều được mời tham gia tới 13 bộ phim điện ảnh chỉ trong vòng một năm và được nhiều đại gia săn đón.

Lâm Phụng Kiều (trái) và Lâm Thanh Hà từng là hai mỹ nhân của dòng phim truyền hình dài tập của nữ văn sĩ Quỳnh Dao.

Vẻ đẹp dịu dàng và đậm nét Á đông của Lâm Phụng Kiều từng khiến bà trở thành "người tình trong mộng" của nam giới châu Á.

Năm 1981, Lâm Phụng Kiều gặp Thành Long trong một bữa tiệc của ngôi sao nổi tiếng Tần Tường Lâm. Vẻ ngoài xinh đẹp và nét duyên dáng trong cách trò chuyện, ứng xử của cô gái họ Lâm đã khiến Thành Long trúng tiếng sét ái tình. Vua võ thuật không ngừng theo đuổi Lâm Phụng Kiều và được người đẹp chấp nhận.

Chuyện tình thời đó của họ trở thành tâm điểm của truyền thông nhưng lại không nhận được sự ủng hộ của khán giả. Những khán giả yêu mến Lâm Phụng Kiều cho rằng, Thành Long quá đào hoa, không xứng với một nữ diễn viên trong sáng như Lâm Phụng Kiều. Trong khi đó, fan của Thành Long thì không chấp nhận sự thật thần tượng có bạn gái.

Dù biết Thành Long là người đào hoa, ít phụ nữ có thể níu giữ được trái tim của ông, nhưng Lâm Phụng Kiều vẫn lựa chọn ở bên Thành Long và kết hôn với ông. Thậm chí, thời gian hò hẹn với Lâm Phụng Kiều, Thành Long vẫn "say nắng" đệ nhất danh ca Đặng Lệ Quân nhưng không dám thổ lộ.

Năm 1981, Lâm Phụng Kiều gặp Thành Long tại một bữa tiệc và bị "ông vua võ thuật" theo đuổi.

Khi Lâm Phụng Kiều mang thai, Thành Long động viên bạn gái giữ lại đứa trẻ. Vì yêu Thành Long và cũng khát khao làm mẹ, Lâm Phụng Kiều quyết tâm từ bỏ sự nghiệp rực rỡ để sang Mỹ sinh nở. Suốt thời gian bà mang thai, Thành Long, vì bận rộn với sự nghiệp, sống chủ yếu tại Hồng Kông để mặc Lâm Phụng Kiều tại Mỹ.

Tới ngày bà chuẩn bị sinh con, ông mới sang thăm bà và đề nghị ghi tên mình vào giấy khai sinh của con trai. Cũng gần sát ngày sinh nở của Lâm Phụng Kiều, Thành Long mới đăng ký kết hôn với bà, chính thức cho ảnh hậu xứ Đài một danh phận.

Năm 1982, hôn lễ của họ được tổ chức sơ sài tại Mỹ. Ngôi sao võ thuật thậm chí còn không chuẩn bị nhẫn cưới, chỉ kịp tháo vội một chiếc nhẫn trên tay mình đeo vào tay của Lâm Phụng Kiều. Đám cưới của ảnh hậu đình đám xứ Đài đã diễn ra vội vã nhưng Lâm Phụng Kiều vẫn hạnh phúc vì được ở bên người đàn ông bà hết lòng yêu thương.

Năm 1982, Thành Long và Lâm Phụng Kiều tổ chức hôn lễ tại Mỹ, khi đó bà đã mang thai con trai đầu lòng.

Sau đó, Lâm Phụng Kiều sinh con trai, đặt tên là Phùng Tổ Danh. Ở Mỹ, bà một mình chăm sóc và nuôi dạy con trai trong khi Thành Long vẫn "bay nhảy", bận rộn với sự nghiệp tại Hồng Kông. Sau khi kết hôn, Lâm Phụng Kiều và Thành Long chủ yếu sống xa nhau. Song, nữ diễn viên họ Lâm vẫn luôn làm tròn vai trò người vợ, người mẹ một cách nhẫn nại và đầy đức hi sinh.

Trong cuốn tự truyện của mình, Thành Long từng kể: "Tôi đăng ký kết hôn vào năm 1981 vì lúc đó Lâm Phụng Kiều đã có thai. Nhưng tôi nghĩ cô ấy lợi dụng tôi nên ngày sinh Phùng Tổ Danh, tôi không có mặt. Lâm Phụng Kiều một mình sinh con ở bệnh viện California".

Lâm Phụng Kiều sinh con trai Phùng Tổ Danh cho Thành Long, từ bỏ công việc trong làng giải trí để sang Mỹ định cư.

Phòng Tổ Danh - con trai của Thành Long từng chia sẻ về tuổi thơ thiếu vắng tình yêu thương và sự chăm sóc của bố: "Năm tôi 6 tuổi, tôi được gặp bố đúng 6 lần. Lúc còn nhỏ, trong căn nhà lớn chỉ có 3 người, tôi, mẹ tôi và bảo mẫu. Ban đêm, tôi thường nghe thấy mẹ trốn trong nhà vệ sinh khóc lén lút".

Bản thân Lâm Phụng Kiều cũng thừa nhận, bà chỉ là một người vợ bí mật của "vua võ thuật" khi phải chờ đợi ông cả cuộc đời. Sau khi kết hôn, Thành Long vẫn liên tiếp dính các scandal tình cảm nhưng Lâm Phụng Kiều một mực tin tưởng chồng.

Năm 1999, vụ ngoại tình giữa Thành Long và Hoa hậu Hồng Kông - Ngô Ỷ Lợi bùng nổ, trở thành tâm điểm của truyền thông. Ngô Ỷ Lợi và Thành Long gặp nhau tại một bữa tiệc và vội vàng trở thành tình nhân. Bất chấp việc Thành Long đã có vợ, Ngô Ỷ Lợi qua lại với Thành Long và mang thai đứa con của ông. Song, khi thông báo với người tình về cái thai, Ngô Ỷ Lợi chỉ nhận được thái độ lạnh lùng và phũ phàng từ chối của người tình.

Năm 1999, Thành Long dính scandal tình ái với người đẹp Ngô Ỷ Lợi và có con riêng. Vụ việc khiến tên tuổi của Thành Long giảm sút và sự nghiệp của Ngô Ỷ Lợi sụp đổ.

Ngô Ỷ Lợi vừa bị chỉ trích là tiểu tam, vừa đánh mất sự nghiệp vì bê bối tình cảm, vừa phải làm mẹ đơn thân. Cô sinh con gái và đặt tên là Ngô Trác Lâm. Đến giờ, sau hơn 20 năm, Thành Long vẫn chưa một lần thừa nhận cô bé này là con gái ruột dù càng lớn, ngoại hình của Ngô Trác Lâm càng giống "vua võ thuật". Về phần mình, Ngô Ỷ Lợi vẫn luôn oán trách người tình là người đàn ông vô tâm, bạc bẽo.

Vụ ngoại tình tai tiếng khiến Thành Long trở nên xấu xí trong mắt người hâm mộ. Ông bị chỉ trích là kẻ bội bạc, vô tâm với cả hai người phụ nữ. Song, sau tất cả, Lâm Phụng Kiều vẫn tha thứ cho chồng, không ly hôn với ông để ông giữ được danh dự và mái ấm cho cậu con trai Phùng Tổ Danh.

Lâm Phụng Kiều chỉ nói với chồng khi ông đang là tâm điểm chỉ trích của dư luận: "Anh không cần giải thích, đừng làm tổn thương người khác, cũng đừng để người khác làm ảnh hưởng đến chúng ta. Dù thế nào, chỉ cần anh cần em, cần con trai đứng ra, mẹ con em có thể lập tức ra mặt. Em biết hiện tại anh đang rất buồn phiền. Anh không cần lo cho em. Em không sao, anh cứ bận việc của anh trước đi".

Lâm Phụng Kiều đã chấp nhận tha thứ cho chồng, tiếp tục cùng ông xây dựng hôn nhân và chăm sóc cậu con trai Phùng Tổ Danh.

Phùng Tổ Danh từng chia sẻ trong một chương trình phỏng vấn rằng, anh thiếu thốn tình thương của cha và thấu hiểu sự cô đơn của mẹ trong cuộc hôn nhân với cha anh.

Sự bao dung của vợ khiến Thành Long cảm động và ân hận vì những gì đã làm với vợ. Và cũng chính sau scandal ngoại tình, Thành Long mới yêu vợ và trân trọng người phụ nữ ở bên ông. Ông lập tức tìm cách bù đắp cho vợ, đem tất cả tài sản của mình cho vợ đứng tên sở hữu. Sau sóng gió, những tin đồn tình cảm của Thành Long cũng ít hơn.

Thành Long và Lâm Phụng Kiều đã ở bên nhau gần 40 năm, trải qua nhiều sóng gió cuộc đời. Càng có tuổi, Thành Long càng biết ơn và trân trọng người phụ nữ ở bên ông. Năm 2019, vào sinh nhật của Lâm Phụng Kiều, ông còn nhờ "ông hoàng nhạc Pop" xứ Đài - Châu Kiệt Luân sáng tác một ca khúc dành tặng vợ để bày tỏ tình cảm.

Sau sóng gió ngoại tình, Thành Long mới nhận ra tình yêu và sự hi sinh của Lâm Phụng Kiều. Ông tìm cách bù đắp cho bà và chuyển giao tài sản cho bà đứng tên.

Trong mắt Thành Long, Lâm Phụng Kiều là một người vợ giàu đức hi sinh, yêu chồng, thương con. Trên trang cá nhân, vào ngày sinh nhật vợ, Thành Long đã viết những lời xuất phát từ trái tim: "Gửi Lâm Phụng Kiều. Cảm tạ một đời, cảm tạ đời này, vì có em. Chúc bà xã xinh đẹp sinh nhật vui vẻ".

Thậm chí, trong cuốn tự truyện của mình, Thành Long còn nhắc lại những điều ông làm có lỗi với vợ, nhận mình là một "kẻ khốn" khiến người bạn đời phải chịu tổn thương nhiều năm. Ông thừa nhận: "Tôi chưa bao giờ là người cha tốt hay người chồng tốt".

Nhiều năm nay, Thành Long xuất hiện bên vợ nhiều hơn. Vào sinh nhật của Lâm Phụng Kiều vào năm 2019, ông còn nhờ Châu Kiệt Luân sáng tác một ca khúc tặng vợ.

Mới đây, truyền thông Hồng Kông tình cờ phát hiện, Thành Long đã âm thầm rút khỏi hai công ty do bà xã Lâm Phụng Kiều làm chủ. Hai công ty này do ngôi sao võ thuật thành lập từ năm 2007 và do bà Lâm Phụng Kiều là người đại diện pháp luật. Phần lớn cổ phần cũng nằm trong tay bà.

Việc Thành Long đột ngột rút khỏi hai công ty này khiến mọi người nghi ngờ cuộc hôn nhân giữa hai vợ chồng ngôi sao võ thuật lại nảy sinh vấn đề. Gần một năm qua, cặp đôi cũng không còn xuất hiện bên nhau. Ngay lập tức, vào ngày 19/6, phía Thành Long đã lên tiếng đính chính thông tin trên.

Đại diện của Thành Long giải thích: "Tình cảm giữa họ rất tốt, không có chuyện ly hôn". Người đại diện cho biết thêm, từ khi thành lập vào năm 2007 đến nay, hai công ty luôn do Lâm Phụng Kiều điều hành và nắm giữ cổ phần. Thành Long chỉ tham gia quản lý, không có cổ phần nên vua võ thuật quyết định rút khỏi hai công ty để tập trung vào những việc khác.

Sau những năm tháng thanh xuân hi sinh và chờ đợi trong nước mắt, Lâm Phụng Kiều cuối cùng cũng được chồng xem là tài sản quý giá trong cuộc đời.

