Người mẫu 12 tuổi xinh như búp bê, gây ấn tượng giữa dàn mỹ nhân đình đám

Ngày 29/10 tại TPHCM, NTK Lê Long Dũng - Thân Nguyễn An Kha tổ chức show thời trang kỷ niệm 10 năm làm nghề. Chương trình chia thành 3 phần, giới thiệu hơn 90 bộ trang phục với sự tham gia trình diễn của 100 hoa hậu, á hậu, người mẫu.

Mẫu nhí Minh Vy (Katherine Minh Vy) thu hút sự chú ý khi đảm nhận vị trí mở màn cho bộ sưu tập "Are you ready? Ready I am". Trên sân khấu, người mẫu 12 tuổi diện thiết kế lấp lánh. Không chỉ gây ấn tượng về tạo hình xinh như búp bê, mẫu nhí còn được khen ngợi về phong cách trình diễn tự tin, bản lĩnh và làm chủ sàn catwalk.

Katherine Minh Vy thu hút sự chú ý giữa dàn người mẫu đình đám (Ảnh: Ban Tổ chức).

Thiết kế được Katherine Minh Vy trình diễn làm từ chất liệu denim, đính đá cầu kỳ. Phần thân trên là thiết kế cúp ngực, kết hợp phần dưới là đầm dài có tùng xòe cùng điểm nhấn là chiếc nơ thắt ngang eo. Bộ trang phục có phom dáng sang trọng nhưng không kém phần trẻ trung, cá tính.

Mẫu nhí hóa thân thành nàng công chúa kiêu sa, lộng lẫy (Ảnh: Ban Tổ chức).

Ngay từ vòng tuyển chọn người mẫu cho show diễn, Katherine Minh Vy đã khiến dàn giám khảo gồm NTK Lê Long Dũng, siêu mẫu Võ Hoàng Yến, Hoa hậu Khánh Vân, Hoa hậu Ngọc Châu trầm trồ bởi khả năng catwalk và thần thái khi trình diễn.

Chính điều này đã giúp cô bé 12 tuổi được NTK Lê Long Dũng "chọn mặt gửi vàng" cho vị trí mở màn.

Trước đó, Katherine Minh Vy từng xuất hiện ở nhiều sàn diễn thời trang lớn nhỏ và không ít lần đảm nhiệm các vị trí quan trọng như mở màn, kết màn. Cô bé được nhận xét không chỉ sở hữu những bước catwalk tốt mà còn có khả năng biến hóa đa dạng.

Chia sẻ về quyết định lựa chọn Minh Vy đảm nhận vị trí quan trọng trong show diễn kỷ niệm 10 năm làm nghề của mình, NTK Lê Long Dũng cho biết: "Người ta nói tài không đợi tuổi. Minh Vy sở hữu những bước catwalk uyển chuyển, điêu luyện cùng sự tự tin có sẵn. Cô bé đã chinh phục được tôi và dàn giám khảo trong buổi tuyển chọn".

Minh Vy đã sớm quen mặt với các sàn diễn thời trang (Ảnh: Ban Tổ chức).

Minh Vy có niềm đam mê với nghệ thuật từ nhỏ. Cô bé từng đoạt giải nhất cuộc thi vẽ tranh quốc tế. Cũng vì vậy, gia đình đã không ngừng bồi dưỡng và giúp Minh Vy theo đuổi ước mơ của mình.

Từ khi mới 10-11 tuổi, cô bé đã là gương mặt quen thuộc của các chương trình thời trang lớn như: Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam (Vietnam International Fashion Week), The Glory - Roads to the star, Inside by NTK Nguyễn Minh Tuấn, Call out my name by Võ Hoàng Yến, Non sông gấm vóc by NTK Phương Hồ...