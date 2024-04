Ngọc Châu "đọ dáng" với Xuân Hạnh, nói gì về diện mạo khác lạ?

Sự kiện có sự tham gia của dàn người đẹp gồm: Hoa hậu Ngọc Châu, Hoa hậu Xuân Hạnh, Á hậu Thảo Nhi Lê, Á hậu Kim Duyên, Á hậu Hoàng Nhung… Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 20222 nổi bật trong trang phục màu đỏ, thiết kế nhấn eo tôn dáng. Cô cũng chọn phụ kiện và tông trang điểm đồng điệu.

Hoa hậu Ngọc Châu (giữa) gây chú ý khi xuất hiện hôm 20/4 (Ảnh: Ban tổ chức).

Thời gian gần đây, một số khán giả nhận xét, diện mạo của Ngọc Châu có phần khác lạ, đặt nghi vấn người đẹp can thiệp, chỉnh sửa thẩm mỹ. Tuy nhiên, hoa hậu cho biết có thể do cô bị tăng cân hoặc do góc chụp ảnh. Ngọc Châu nói cô đang tích cực tập gym, giảm cân để lấy lại vóc dáng.

Sau khi đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 20222, Ngọc Châu thường xuyên xuất hiện tại các sự kiện giải trí. Cũng bởi thế, nhan sắc của cô luôn được khán giả chú ý, bàn luận.

Người đẹp cho biết hiện tại, ngoài các hoạt động trong giới showbiz, cô còn tham gia hướng dẫn, đào tạo cho các bạn trẻ về các kỹ năng mềm hoặc những thí sinh thi nhan sắc.

Ngọc Châu và Xuân Hạnh (trái) đọ dáng trong trang phục tông đỏ (Ảnh: Ban Tổ chức).

Tại sự kiện, Ngọc Châu thoải mái "đọ dáng" cùng Xuân Hạnh. Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023 diện đầm xẻ cao, cắt eo. Người đẹp cho biết cô đang trau dồi các kỹ năng để chuẩn bị cho cuộc thi Miss Cosmo lần đầu tổ chức tại Việt Nam vào tháng 9.

Bên cạnh đó, Xuân Hạnh cũng đang tích cực tập luyện, ăn uống khoa học để có được vóc dáng hoàn hảo chuẩn bị cho cuộc thi sắp tới. Người đẹp sinh năm 2001 nói có giai đoạn cô sụt 5kg sau hơn 1 tháng vì áp lực.

Từ trái sang phải: Thanh Thanh Huyền, Thảo Nhi Lê, Xuân Hạnh, Ngọc Châu và Hoàng Nhung (Ảnh: Ban Tổ chức).

Bên cạnh đó, Xuân Hạnh cũng cùng Hoa hậu Ngọc Châu, Á hậu Thảo Nhi Lê, Á hậu Kim Duyên, Á hậu Thủy Tiên, Á hậu Hoàng Nhung, Miss Charm Việt Nam 2022 Đặng Dương Thanh Thanh Huyền... tham gia hướng dẫn, đào tạo các tài năng trẻ.