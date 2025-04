Nghệ sĩ violin Hàn Quốc JMI KO hạnh phúc khi được gọi Việt Nam là "nhà"

Nghệ sĩ violin Hàn Quốc JMI KO từng tham gia biểu diễn ở nhiều sự kiện, cho ra mắt nhiều MV như: Gật đầu, My Destiny, Park Of The World, Heal The World, Hello Việt Nam… Trong hành trình âm nhạc của mình, cô từng bắt tay cùng nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn, ca sĩ Thảo Trang, Xuân Định K.Y…

Nghệ sĩ violin Hàn Quốc JMI KO cho biết: "Một số khán giả có thể biết đến tôi qua ca khúc Hello Vietnam, thật may mắn khi ca khúc đã giúp tôi kết nối với khán giả Việt Nam thân thương.

Tôi càng may mắn hơn khi được gọi Việt Nam là "nhà" suốt 13 năm qua. Gia đình tôi chuyển đến đây vì công việc của chồng và con gái. Và từ đó đến nay, nơi đây không chỉ là nơi sinh sống, mà còn là vùng đất để tôi được sống trọn vẹn với đam mê và nghệ thuật".

Trước khi đến Việt Nam, JMI KO là nghệ sĩ violin biểu diễn tại Hàn Quốc. Sau ca khúc Hello Vietnam, cô được mời biểu diễn tại nhiều sự kiện và chương trình và có cơ hội đảm nhiệm vai trò Giám đốc Dàn nhạc tại một trường quốc tế ở TPHCM.

JMI KO đệm đàn cho Xuân Hạnh hát (Ảnh: Ban tổ chức).

Gần đây, JMI KO gây chú ý khi lần đầu trình diễn ca khúc Bella Queen tại sân khấu chung kết Miss Cosmo Vietnam 2024. Màn biểu diễn live kết hợp catwalk cùng dàn thí sinh hoa hậu đã nhanh chóng lan tỏa trên mạng xã hội.

Chính vì vậy, nữ nghệ sĩ dành nhiều thời gian đầu tư cho MV thật chỉn chu, dự kiến ra mắt vào ngày 17/4. Trước đó, cô cũng tổ chức showcase cá nhân đầu tiên trong sự nghiệp.

Ca khúc mang thông điệp: "Hãy yêu thương chính mình, tin vào giá trị cá nhân, và luôn sẵn sàng tỏa sáng". MV có sự kết hợp giữa JMI KO và 4 người đẹp đình đám gồm: Ngọc Châu - Giám đốc Quốc gia Miss Cosmo Vietnam, Xuân Hạnh - Miss Cosmo Vietnam 2023 - Top 5 Miss Cosmo 2024, Ketut Permata Juliastrid Sari - Miss Cosmo 2024 và Mook Karnruethai Tassabut - Á hậu Miss Cosmo 2024.

Chia sẻ về lần đầu hợp tác cùng các người đẹp, JMI KO nói: "Tôi rất hạnh phúc khi được làm việc cùng các bạn ấy. Mỗi người mang đến một vẻ đẹp rất riêng. Ngọc Châu thì đĩnh đạc, Tata thì rực rỡ như nắng, Mook thì nhẹ nhàng và tinh tế, còn Xuân Hạnh lại làn gió mới, trong sáng và đầy tiềm năng. Họ rất chuyên nghiệp trong quá trình làm việc", nữ nghệ sĩ khẳng định.

JMI KO hạnh phúc ôn lại hành trình hoạt động nghệ thuật tại Việt Nam (Ảnh: Ban tổ chức).

JMI KO cho biết hiện tại, cô rất mong được trở lại làm việc cùng các trường học, đồng thời khám phá những hướng đi âm nhạc mới mẻ, sáng tạo hơn.

"Năm nay, tôi muốn thử thách chính mình bằng việc khám phá những trải nghiệm mới, như một hành trình làm mới bản thân trong vai trò nghệ sĩ. Tôi đặt mục tiêu mỗi tháng sẽ ra mắt một sản phẩm âm nhạc mới, trong đó có cả những sự kết hợp thú vị với các DJ tài năng ở thể loại trance và hip-hop", nữ nghệ sĩ chia sẻ.

Ngoài những dự án sáng tác, cô cũng đang tìm kiếm cơ hội hợp tác cùng các bạn trẻ, nuôi dưỡng tài năng, đồng thời tổ chức các buổi hòa nhạc thiện nguyện, lan tỏa giá trị tích cực.