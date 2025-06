Nathan Lee bất ngờ mua độc quyền loạt hit gắn với tên tuổi Noo Phước Thịnh

Mới đây, ca sĩ Nathan Lee xác nhận mua quyền khai thác độc quyền một số ca khúc do nhạc sĩ Đỗ Hiếu sáng tác, bao gồm: Gạt đi nước mắt, Cause I love you, Xin đừng buông tay, Chôn giấu giấc mơ.

Đáng chú ý, đây đều là những bài hát từng gắn liền với tên tuổi Noo Phước Thịnh trong giai đoạn đỉnh cao sự nghiệp. Việc Nathan Lee bất ngờ mua những ca khúc này gây thắc mắc cho không ít khán giả.

Nathan Lee (Ảnh: Facebook nhân vật).

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, phía Nathan Lee cho biết nam ca sĩ không mua loạt ca khúc này với mục đích đối đầu, mà chỉ vì tôn trọng người sáng tác ca khúc.

"Tôi không làm điều gì lén lút mà mọi quy trình pháp lý đều có hợp đồng rõ ràng, minh bạch. Tôi tạo miếng cơm cho nhạc sĩ bằng sự tôn trọng, sòng phẳng với chất xám của họ. Tôi không mua bài hit để hơn thua. Tôi mua vì tôi tôn trọng âm nhạc và những người tạo ra nó", Nathan Lee nói.

Theo Nathan Lee, những ca khúc Gạt đi nước mắt, Cause I love you, Xin đừng buông tay, Chôn giấu giấc mơ là một phần kỷ niệm, ký ức của khán giả. Anh hy vọng những bài hát sẽ có cơ hội tồn tại dưới góc nhìn mới mẻ hơn.

Đây không phải lần đầu tiên Nathan Lee mua độc quyền ca khúc của Đỗ Hiếu. Hồi năm 2021, nam ca sĩ mua ca khúc Vẫn yêu từng phút giây - bài hát do Đỗ Hiếu sáng tác, từng được Cao Thái Sơn thể hiện.

Hiện Nathan Lee sinh sống và làm việc tại Hà Nội. Hồi cuối tháng 5, anh tái xuất sau thời gian vắng bóng trong đêm nhạc The moon - Represents my heart.

Sau những thăng trầm đời tư, Nathan Lee cho biết anh hiện sống khép mình hơn, muốn tập trung vào nội tâm và âm nhạc. Nghệ thuật cũng là động lực giúp nam ca sĩ vực dậy tinh thần, tìm niềm vui sống sau nhiều biến cố.