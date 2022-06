Nam vương Minh Kha ngồi ghế nóng cùng siêu mẫu Xuân Lan

Trưởng thành sau cuộc thi The Next Gentleman - Quý ông Hoàn mỹ, Minh Kha, thí sinh thuộc đội Xuân Lan chiếm cảm tình của khán giả bởi sự điềm đạm và nụ cười tỏa nắng.

Có thể thấy Minh Kha đã hoàn thiện hơn nhiều sau thời gian dài tham gia cuộc thi này. Dừng lại ở Top 3 và trở thành Á quân 2, chàng trai sinh năm 1993 cảm thấy tự hào về những gì mình đã làm được trong thời gian qua.

Sau khi giành ngôi Á quân, Minh Kha trở thành Nam vương Hòa bình Việt Nam và đại diện nước nhà tham gia cuộc thi Mister Grand International 2022 - Nam vương Hòa bình Quốc tế sắp tới.

Nói về cậu học trò của mình, siêu mẫu Xuân Lan cho biết: "Khi nào chị còn làm nghề, chị vẫn sẽ yêu thương, đứng sau lưng em, hỗ trợ không điều kiện để em trở thành một ngôi sao tỏa sáng thật sự.

Chị rất tự hào về phần thể hiện của em trên sân khấu chung kết. Em sáng bừng và rất tự tin. Với chị thì em là người chiến thắng. Hãy yên tâm là con đường nghệ thuật của em còn dài và em luôn có những cơ hội tốt nhất để phát triển. Em là học trò đầu tiên mà chị hứa tận lực đỡ đầu vô thời hạn".

Xuân Lan và Minh Kha (Ảnh: Xuân Lan).

Hứa là làm, thời gian gần đây, siêu mẫu Xuân Lan xuất hiện dày đặc tại các sự kiện bên học trò cưng của mình. Cách đây ít ngày, Xuân Lan và Nam vương Hòa bình Minh Kha là hai gương mặt gây chú ý khi tham dự Tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam xuân hè 2022. Minh Kha trình diễn trong một số show thời trang và cùng Xuân Lan tuyển chọn người mẫu.

Chiều 3/6, siêu mẫu Xuân Lan, MC Tùng Leo, Nam vương Minh Kha cùng xuất hiện trong buổi tuyển chọn người mẫu cho buổi diễn thời trang Welcome to the Jungle của nhà thiết kế Hà Linh Thư. Xuân Lan tiết lộ cô là người đạo diễn catwalk cho chương trình còn ông xã của cô - Nguyễn Ngọc Lâm đồng hành cùng vợ với vai trò tổng đạo diễn.

Siêu mẫu Xuân Lan (Ảnh: Xuân Lan).

Có mặt rất sớm cùng ê kíp, Xuân Lan diện bộ đồ thanh lịch và tinh tế xuất hiện bên các đồng nghiệp. Xuân Lan vừa trở về sau chuyến đi công tác tại Đà Nẵng và cô cho biết, được bận rộn là điều khiến cô cảm thấy rất hạnh phúc.

Không chỉ đảm nhận vai trò sản xuất, giám khảo cho buổi tuyển chọn người mẫu, Xuân Lan tiết lộ sẽ giữ vị trí quan trọng cùng với những người mẫu nổi tiếng khác trong đêm diễn.

Từ trái sang: Tùng Leo, Hà Linh Thư, Xuân Lan, Minh Kha (Ảnh: Xuân Lan).

Từng tham gia các show diễn thời trang lớn trong và ngoài nước, chàng trai đến từ Đồng Nai Minh Kha liên tục được mời làm giám khảo cho những buổi tuyển chọn người mẫu trẻ. Minh Kha cho biết, anh luôn nỗ lực trong mọi công việc mà mình theo đuổi và hạnh phúc khi được "đàn chị" Xuân Lan tận tâm hỗ trợ.

Hà Linh Thư từng chia sẻ, cô đam mê thời trang, muốn làm đẹp cho mình và tất cả những phụ nữ khác để mọi người đẹp và tự tin theo cách của mình.