Mỹ nhân xứ Hàn ngậm ngùi mất quyền nuôi con khi ly hôn

Cuộc hôn nhân chớp nhoáng với thiếu gia giàu có

Sinh năm 1971, Go Hyun Jung từng xuất sắc giành ngôi vị Á hậu 1 tại cuộc thi Hoa hậu Hàn Quốc 1989. Nụ cười tươi tắn đầy sức sống của Go Hyun Jung khiến gương mặt của cô như bừng sức sống. Nữ diễn viên được ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Hàn Quốc đánh giá là người đẹp sở hữu nụ cười đẹp nhất lịch sử của cuộc thi.

Go Hyun Jung kết hôn với doanh nhân Jung Yong Jin vào năm 1995 (Ảnh: Naver).

Sau cuộc thi nhan sắc, Go Hyun Jung trở thành một trong những mỹ nhân có tiếng của làng giải trí xứ Hàn. Cô được truyền thông khen ngợi là nữ thần sắc đẹp và nữ diễn viên thực lực có tiếng của showbiz Hàn.

Những bộ phim gắn liền với tên tuổi của Go Hyun Jung gồm Đồng hồ cát (một trong những bộ phim có rating cao nhất lịch sử truyền hình Hàn Quốc), Ngày xuân, Người phụ nữ trên bãi biển, Nữ hoàng Seondeok, Daemul, Tình bạn tuổi xế chiều...

Năm 1995, Go Hyun Jung cùng mẹ tới nhà hát để xem một vở nhạc kịch trên sân khấu Broadway ở New York, Mỹ. Tuy nhiên, cô đã đến muộn và bị lạc, ngay lúc ấy, Go Hyun Jung và Jung Yong Jin - người sau này trở thành chồng cô đã gặp nhau. Chuyện tình của họ cũng chính thức bắt đầu từ đó.

Cuộc đời minh tinh xứ Hàn sang một trang mới khi người đẹp quyết định lên xe hoa vào năm 1995 khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp. Chồng của Go Hyun Jung - Jung Yong Jin là Phó chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Tập đoàn Shinsegae và là cháu trai của người sáng lập Samsung - Lee Byung Chull. Năm 2008, Jung Yong Jin từng được tạp chí Forbes (Mỹ) xếp hạng là người giàu thứ 15 tại Hàn Quốc.

Dù là con dâu của một gia tộc giàu có nhưng Go Hyun Jung có cuộc sống rất giản dị (Ảnh: Naver).

Làm dâu tại một gia tộc quyền lực, nữ diễn viên xinh đẹp lựa chọn rời xa làng giải trí và duy trì lối sống kín đáo. Tuy nhiên, trong những năm kết hôn, hình ảnh và cuộc sống đời tư của Go Hyun Jung vẫn nhận được sự quan tâm của công chúng.

Mỹ nhân xứ Hàn sinh con trai đầu lòng vào năm 1998 và con gái vào năm 2000. Trong cuộc phỏng vấn với Vogue năm 2009, nữ diễn viên tâm sự giai đoạn làm dâu là quãng thời gian mà cơ thể lẫn trái tim cô đều kiệt quệ. Việc sống kín tiếng không phải là điều cô mong muốn. Mỹ nhân xứ Hàn thừa nhận kết hôn khiến cô mất đi sự tự tin và niềm kiêu hãnh vốn có và nếu như chưa lấy chồng, cô sẽ là một ngôi sao đầy tự trọng.

Hình ảnh hiếm hoi Go Hyun Jung xuất hiện bên bố chồng từng khiến dư luận xứ Hàn xôn xao (Ảnh: Naver).

Chấp nhận ra đi tay trắng, mất quyền nuôi con để tìm lại tự do

Năm 2003, Go Hyun Jung và chồng cũ kéo nhau ra tòa làm thủ tục ly hôn. Quyền nuôi con hoàn toàn thuộc về Jung Yong Jin. Go Hyun Jung nhận được khoản cấp dưỡng là 1,5 tỷ won (gần 28 tỷ đồng) khi chia tay. Đây được xem là con số ít ỏi đối với một gia tộc lớn như Samsung.

Cuộc hôn nhân kéo dài 8 năm trở thành nỗi đau trong tim Go Hyun Jung. Truyền thông Hàn Quốc gọi cô là "nàng dâu từng bị đế chế Samsung ruồng bỏ". Gần 20 năm qua, Go Hyun Jung không được gặp hai con. Hai con của nữ diễn viên và chồng cũ đã trưởng thành, ra nước ngoài du học.

Trong một cuốn sách của Go Hyun Jung, nữ diễn viên từng đề cập tới các con: "Tôi là người thuộc cung Song Ngư, hình ảnh biểu tượng của cung Song Ngư tựa như sự kết nối giữa cha mẹ và con cái. Cha mẹ và con cái được nối liền bằng một sợi dây vĩnh cửu, ngay cả khi dây rốn bị cắt đi hoặc ngay cả khi họ không thể gặp nhau. Tôi luôn mong các con được hạnh phúc".

Sau khi ly hôn, Go Hyun Jung trở lại làng giải trí và nỗ lực làm lại từ đầu (Ảnh: Vogue).

Năm 2011, chồng cũ của cô tái hôn. Nữ diễn viên đã gửi lời chúc phúc chồng cũ. "Bất chấp mọi chuyện xảy ra trong quá khứ, anh ấy giờ là một người nào đó tôi từng quen biết. Vì vậy tôi hy vọng anh ấy có một cuộc hôn nhân hạnh phúc...".

Sau khi rời khỏi gia đình chồng, Go Hyun Jung quyết tâm làm lại từ đầu. Cô trở lại làng giải trí và nỗ lực gặt hái thành công trong sự nghiệp. Go Hyun Jung tâm sự rằng, cô quay lại đóng phim vì tin rằng, đó là cách tốt nhất để các con của cô vẫn được trông thấy mẹ trong những năm qua.

Sự hồi sinh của nữ hoàng điện ảnh xứ Hàn từ những khổ đau

Trong quá khứ, cô thường đảm nhận vai chính hiền lành thì hiện tại, Go Hyun Jung lại tìm đến những vai diễn gai góc hơn. Nữ hoàng Seondeok, Daemul... đều là những bộ phim giúp Go Hyun Jung thể hiện sự khác biệt trong diễn xuất.

Tác phẩm Nữ hoàng Seondeok đã giúp Go Hyun Jung góp mặt trong hàng ngũ những nữ diễn viên đắt giá nhất màn ảnh nhỏ xứ Hàn. Nữ diễn viên sinh năm 1971 liên tục đạt được loạt giải thưởng danh giá như Daesang tại MBC Drama Awards, Baeksang Arts Awards cùng hàng loạt giải thưởng danh giá ở hạng mục Nữ diễn viên xuất sắc nhất.

Go Hyun Jung của hiện tại thành công, nổi tiếng, xinh đẹp và độc thân (Ảnh: Star daily news).

Hiện tại, dù đã bước sang tuổi 51, Go Hyun Jung vẫn độc thân và có sự nghiệp rực rỡ. Cô và anh trai mở một công ty quản lý các diễn viên, thần tượng nổi tiếng. Bên cạnh đó người đẹp cũng lấn sân sang kinh doanh các mặt hàng thời trang, mỹ phẩm và trở thành giáo sư của trường đại học Dongguk (Hàn Quốc).

Nhan sắc của Go Hyun Jung cũng khiến nhiều người choáng ngợp. Ở tuổi 51, nữ diễn viên vẫn trẻ đẹp, đầy sức sống. Trải qua những cay đắng trong quá khứ, cựu Á hậu xứ Hàn tự động viên mình: "Nếu bạn sinh ra trong một thế giới quá hoàn hảo, không có bất cứ đau đớn nào, điều đó chẳng phải quá nhàm chán sao?". Với Go Hyun Jung, trải qua đau khổ và những tủi hờn là cách để cô dặn mình phải luôn tiến về phía trước và không đầu hàng số phận.