MONO, Quang Hùng MasterD cùng góp mặt tại "Trạm sao 2"

Đêm nhạc Trạm sao đầu tiên diễn ra vào tháng 4 vừa qua, quy tụ 5 nghệ sĩ dưới sự dẫn dắt âm nhạc của nhạc sĩ Huy Tuấn cùng Màu Nước Band. Sau đêm diễn, nhiều tiết mục, hình ảnh sân khấu và chia sẻ của khán giả trên mạng xã hội góp phần tạo hiệu ứng lan tỏa cho chương trình.

Bên cạnh yếu tố giải trí, chương trình được xem là một trong những nỗ lực khai thác mô hình concert đề cao trải nghiệm trực tiếp, âm nhạc liveband (biểu diễn có ban nhạc chơi trực tiếp trên sân khấu) và sự tương tác giữa nghệ sĩ với khán giả.

Dàn nghệ sĩ tham gia chương trình "Trạm sao 2" (Ảnh: Ban tổ chức).

Mới đây, ban tổ chức Sao Concert - The Stardom Journey công bố Trạm sao 2 sẽ diễn ra vào tối 11/7 tại Nhà thi đấu Phú Thọ (TPHCM). Với chủ đề "Không giới hạn", chương trình được giới thiệu có quy mô lớn hơn so với đêm diễn đầu tiên. Tiếp tục phát triển ý tưởng "vũ trụ các ngôi sao", Trạm sao 2 quy tụ nhiều nghệ sĩ trẻ đang được khán giả quan tâm.

Đại diện cho sao Thủy là Quang Hùng MasterD. Nam ca sĩ được biết đến với phong cách trình diễn linh hoạt và hoạt động tại nhiều thị trường trong và ngoài nước. Đây cũng là dịp để anh thử nghiệm các tiết mục trong không gian liveband

Domic xuất hiện với hình tượng sao Kim. Ca sĩ sinh năm 2000 ghi dấu ấn với màu sắc âm nhạc hiện đại và liên tục làm mới hình ảnh trong các sản phẩm gần đây.

Trong khi đó, MONO đảm nhận vai trò đại diện cho sao Thổ. Nam ca sĩ theo đuổi nhiều hướng tiếp cận khác nhau trong âm nhạc và thường xuyên có những thử nghiệm mới trong hoạt động nghệ thuật.

Nhạc sĩ Huy Tuấn đồng hành cùng chương trình (Ảnh: Ban tổ chức).

Trạm sao 2 cũng đánh dấu lần đầu xuất hiện của hai cặp "sao đôi". Bộ đôi gồm Captain Boy và Jey B. Nếu Captain Boy nổi bật với phong cách trẻ trung, giàu năng lượng, Jey B lại được biết đến qua màu sắc âm nhạc mang tính cá nhân.

Ngoài ra còn có Grey D và Vương Bình. Cả hai theo đuổi những màu sắc âm nhạc giàu cảm xúc nhưng có cách thể hiện khác nhau. Bên cạnh đó, Phùng Khánh Linh trở lại với vai trò đặc biệt sau khi góp mặt ở Trạm sao đầu tiên.

Một trong những điểm mới của chương trình là sự tham gia của Gumpa Wong - đạo diễn ánh sáng đến từ Thái Lan cùng ê-kíp thực hiện. Theo ban tổ chức, sự hợp tác này nhằm nâng cao yếu tố dàn dựng sân khấu và trải nghiệm thị giác cho khán giả.

Với chủ đề "Không giới hạn", chương trình hướng đến việc tạo không gian để nghệ sĩ thử nghiệm những cách thể hiện mới, từ phong cách trình diễn, cách xử lý ca khúc đến việc khai thác những khía cạnh khác trong âm nhạc.

Theo ê-kíp sản xuất, format liveband (hình thức biểu diễn có ban nhạc chơi trực tiếp trên sân khấu ) tiếp tục là yếu tố trọng tâm của Trạm sao 2. Đây được xem là hình thức biểu diễn đòi hỏi nghệ sĩ thể hiện rõ khả năng hát trực tiếp, bản lĩnh sân khấu và khả năng tương tác với ban nhạc trong quá trình trình diễn.