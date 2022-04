Mơ về biển xanh cùng BST mùa hè của HeraDG

Như một dấu ấn ý niệm của HeraDG chạm vào những tâm hồn yêu thích mùa hè. HeraDG đã tái hiện hình ảnh đại dương không chỉ bằng màu xanh đơn điệu mà khắc họa sống động một thế giới đầy màu sắc bí ẩn.

Hơn cả bộ trang phục cho những chuyến đi xa, HeraDG còn mang theo câu chuyện giàu cảm hứng vào bộ sưu tập (BST) "Touch of the Sea" cho mùa hè năm nay. Những tiếng chim hải âu chao liệng trên vùng biển xanh báo hiệu mùa Hè bắt đầu. BST gửi gắm những đam mê bất tận với mùa Hè và niềm vui sống mặc đẹp từng khoảnh khắc.

Làm chủ không gian, giữa ánh hoàng hôn buông dần vào làn sóng biển dập dềnh, cô gái sẵn sàng ôm lấy tia nắng quý giá, làn gió tươi mát với giấc mơ du ngoạn. Càng khám phá và tận hưởng những chuyến đi mới, ta càng thấy trân quý thêm cuộc sống thực tại.

Thể hiện qua từng đường cắt mạnh mẽ, chi tiết bất đối xứng và các điểm nhấn phối dây, đính cúc, bèo rủ... Sự mê hoặc của các tông màu nổi bật trong mùa hè chưa bao giờ là cũ kĩ. Đối với HeraDG, màu sắc chính là "điểm tựa" sáng tạo. Từ sức hút của những khoảng trời rực nắng và biển xanh thơ mộng, HeraDG sử dụng các tone màu thời thượng tạo nên họa tiết độc quyền mới lạ.

Ghi dấu ấn thương hiệu thông qua việc lồng ghép họa tiết độc quyền, HeraDG chú trọng tới từng uyển chuyển, sự bắt mắt bất tận của mùa hè gắn liền với màu sắc rạng rỡ. Trong BST "Touch of the Sea", sự hòa quyện của các "tông" màu khéo léo mang tới một bức tranh toàn cảnh đa cảm xúc, đa tính cách. Mỗi thiết kế là một bức họa đa sắc được vẽ nên từ kỹ thuật in 3D sắc nét, nổi bật với những cá tính riêng biệt.

BST "Touch of the Sea" hiện đã được trưng bày tại các showroom của HeraDG trên toàn quốc, đã sẵn sàng cùng nàng tạo nên những xúc cảm ngọt ngào, đón chào một mùa hè rạng rỡ nhất.