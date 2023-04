Miss Grand Vietnam 2022: Tự tin trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình

Theo một khảo sát mới đây của Inspychout, mặc cảm ngoại hình chiếm đến 2% dân số hiện nay, trong đó 26,3% cảm thấy áp lực trước các tiêu chuẩn từ xã hội, 7,4% hay tự so sánh bản thân với người khác, 5,7% tự ti khi bị chê bai bởi những người xung quanh.

Khảo sát còn cho thấy, gần 90% những người có xu hướng mặc cảm ngoại hình là phụ nữ. Phụ nữ mặc cảm về cả những khuyết điểm nhỏ trên cơ thể mà đôi khi người khác không chú ý đến. Cuộc sống nhiều mối lo toan bộn bề khiến phụ nữ lơ là chăm sóc bản thân là nguyên nhân gây ảnh hưởng ít nhiều đến diện mạo, sắc vóc. Từ đó, chị em trở nên thiếu tự tin trong cuộc sống và ngại giao tiếp xã hội.

Mang theo câu chuyện khích lệ các cô gái hãy yêu thương cơ thể và đối xử tốt với bản thân từ bên trong lẫn bên ngoài, Miss Grand Vietnam 2022 Đoàn Thiên Ân có một cái nhìn rất khác về tiêu chuẩn vẻ đẹp của một hoa hậu.

Thiên Ân chia sẻ, cô từng cảm thấy rất buồn vì cơ thể mình không hoàn hảo nên đã tìm cách che đi những khuyết điểm thay vì mạnh dạn bộc lộ bản thân trong những trang phục mà mình yêu thích. Thế nhưng, giờ đây nàng hậu đã bắt đầu học cách thấu hiểu bản thân để khai thác những thế mạnh ngoại hình của riêng mình, khéo léo khắc phục những nhược điểm cơ thể theo nhiều hình thức khác nhau nhưng vẫn đảm bảo mình thoải mái, tự tin.

"Nhờ vậy, tôi đã có thể tỏa sáng theo cách riêng của mình, truyền động lực cho nhiều phụ nữ mạnh dạn đón nhận, yêu thương bản thân từ việc làm đẹp cả hình thức lẫn tâm hồn. Một khi bạn đẹp, may mắn và thành công sẽ đến", Thiên Ân nói.

Hoa hậu Đoàn Thiên Ân cùng các á hậu Miss Grand Vietnam 2022 (Ảnh: Vera).

Nói về quyết định dám bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân, Mai Ngô chia sẻ, cô chưa từng nghĩ sẽ là á hậu Miss Grand Vietnam 2022. Nhưng bước vào cuộc thi, cô vẫn đặt hết tâm huyết vào từng phần thể hiện để chinh phục giới hạn của bản thân và ban giám khảo cuộc thi bằng tất cả năng lượng và thực lực mà cô có.

"Nhờ sự dám nghĩ dám làm đó, tôi đã mang lại sự thành công nhất định cho mình, tự tin truyền cảm hứng và thông điệp đến nhiều bạn trẻ - những ai còn đang rụt rè, đắn đo chưa dám thể hiện bản thân mình. Mỗi cô gái đều có những ưu - nhược điểm về ngoại hình, tính cách, nhưng đó là một phần trong bạn, hãy trân trọng, yêu thương và làm nó tốt đẹp hơn từng ngày", Mai Ngô cho biết.

"Vera by Chipu" đồng hành truyền cảm hứng về làm đẹp và yêu thương bản thân

Bộ sưu tập "Em love me - Tôi yêu chính mình", thuộc dòng sản phẩm mới Vera by Chipu (Ảnh: Vera).

Từng đồng hành cùng các cuộc thi nhan sắc trong nước, thương hiệu nội y cao cấp Vera thấu hiểu tâm sự của các nàng hậu và giúp các cô gái thể hiện nét đẹp hình thể tự nhiên thông qua bộ sưu tập "Em love me - Tôi yêu chính mình", thuộc dòng sản phẩm mới Vera by Chipu mang phong cách hiện đại, khỏe khoắn, cá tính.

Đại diện thương hiệu cho biết, bộ sưu tập với chất liệu chính là polyamide không đường may và cotton mềm mại ôm cơ thể một cách nhẹ nhàng, kết hợp với kiểu dáng thời trang, những gam màu trung tính, xu hướng, tạo nên nét cá tính riêng biệt cho các cô gái.

"Thông điệp mà Miss Grand Vietnam 2022 và Vera muốn gửi gắm đến chị em phụ nữ là hãy yêu thương cơ thể, làm đẹp từ những điều gần gũi nhất mỗi ngày, lựa chọn trang phục nội y phù hợp, chất lượng", đại diện thương hiệu chia sẻ.

Dòng sản phẩm mới Vera by Chipu mang phong cách hiện đại, khỏe khoắn, cá tính (Ảnh: Vera).

Theo ban tổ chức Miss Grand Vietnam 2022, cuộc thi lựa chọn Vera là thương hiệu đồng hành cùng các cô gái vì sự lâu năm của thương hiệu trên thị trường cũng như sứ mệnh lan tỏa vẻ đẹp của phụ nữ. Dòng sản phẩm "Vera by Chipu" được các nàng hậu mặc là thử nghiệm của Vera cho mô hình hợp tác "Trading House - KOL", bước đầu đã gặt hái những thành công nhất định.

Đại diện thương hiệu Vera cho biết, từ khóa "Vera by Chipu" vào danh sách thịnh hành của TikTok và thu hút tổng cộng hơn 10 triệu lượt xem. Theo dữ liệu cập nhật bởi Vera, các kênh mạng xã hội của nhãn hàng đã tăng 200%, lượt truy cập vào website "Vera by Chipu" cũng tăng đến 90%. Ngoài ra, gian hàng Vera Official trên các nền tảng Shopee, Lazada, TikTok Shop tăng đến 200% lượt tiếp cận.

"Vera sẽ tổ chức thêm nhiều sự kiện tại hệ thống cửa hàng và livestream giao lưu cùng nữ nghệ sĩ Chipu trên các nền tảng mạng xã hội để đưa Vera by Chipu tiếp cận đến giới trẻ với thông điệp yêu thương bản thân bằng việc sử dụng các sản phẩm nội y chất lượng", đại diện thương hiệu nói.