Minh tinh "Bản năng gốc" than thở làm người nổi tiếng rất tốn kém

Minh tinh Sharon Stone (65 tuổi) có khối tài sản ước tính vào khoảng 40 triệu USD. Trong giới làm phim Hollywood, bà được biết tới như một ngôi sao nữ giàu có và nổi tiếng.

Trong cuộc phỏng vấn với tạp chí InStyle (Mỹ) mới đây, Sharon Stone lấy ví dụ về sự tốn kém của việc là một người nổi tiếng: "Bạn có mặt tại một cuộc hẹn ăn tối ở nhà hàng, có khoảng 15 người cùng có mặt tại cuộc hẹn ấy, vậy ai sẽ là người đứng lên nhận trả hóa đơn? Tôi rất thường xuyên phải chi trả hàng nghìn USD cho những cuộc hẹn kiểu như vậy".

Ngoài ra, Stone còn phải chi mạnh cho nhà cửa, vệ sĩ, người đại diện, người quản lý, chuyên gia trang điểm, chuyên gia làm tóc, chuyên gia phong cách...

Nữ minh tinh gạo cội cho rằng khi đã đạt đến một đẳng cấp danh tiếng, người nổi tiếng buộc phải theo đuổi một đẳng cấp sống nhất định.

Ở trường hợp của bà, dù cho bà có đang nhận được nhiều vai diễn hay không, có đang kiếm ra nhiều tiền hay không, Sharon Stone cho biết bản thân vẫn phải duy trì một phong cách sống ở đẳng cấp nhất định, từ cách lựa chọn phương tiện di chuyển, cho tới diện mạo khi xuất hiện ở bên ngoài.

Stone chia sẻ rất thẳng thắn về chuyện tiền bạc trong cuộc phỏng vấn. Bà còn cho biết bản thân từng chấp nhận giảm mạnh thù lao trả cho vai diễn của bà trong dự án phim The Quick and the Dead (Nhanh hay là chết - 1995).

Khi ấy, thù lao trả cho vai diễn chính mà Sharon Stone đảm nhận là 3 triệu USD, bà quyết định chi ra 1 triệu USD để ê-kíp mời được nam diễn viên trẻ đang lên ở Hollywood thời điểm bấy giờ - Leonardo DiCaprio - tham gia vào dự án phim. Vai diễn dành cho DiCaprio trong dự án phim là nhập vai con trai của nhân vật nữ chính.

Lý giải về quyết định của mình, Sharon Stone cho hay: "Leonardo DiCaprio khi ấy là một hiện tượng, một tài năng trẻ đang lên ở Hollywood. Tôi muốn bản thân mình được xuất hiện trong một dự án phim ấn tượng và có những tài năng xuất sắc cùng tham gia vào dự án phim với mình".

Ở thời điểm đóng phim Nhanh hay là chết cùng với Sharon Stone, Leonardo DiCaprio đang ở tuổi 18. Anh không hề biết về sự sắp xếp của nữ diễn viên tiền bối dành cho mình. Chỉ tới khi Sharon Stone cho ra mắt cuốn tự truyện The Beauty of Living Twice hồi năm 2021, câu chuyện này mới lần đầu được hé lộ.

Nữ diễn viên gạo cội ở Hollywood - Sharon Stone - than thở trong cuộc phỏng vấn mới đây rằng làm người nổi tiếng rất tốn kém (Ảnh: InStyle).

Leonardo DiCaprio (hiện 49 tuổi) đã rất bất ngờ trước lòng tốt của nữ diễn viên Sharon Stone. Anh chia sẻ với truyền thông Mỹ: "Thật không tin nổi. Sharon Stone đã luôn là một huyền thoại màn bạc và là bậc tiền bối rộng lượng, bà luôn trao đi cơ hội tốt cho những diễn viên trẻ mới vào nghề.

Được biết về câu chuyện này khiến tôi càng thêm cảm kích bà nhiều hơn. Tôi đã luôn nói lời cảm ơn dành cho minh tinh Sharon Stone mỗi khi gặp bà, nhưng tôi vẫn luôn cảm thấy còn chưa đủ".