“Michael” thắng lớn: Doanh thu lập kỷ lục, khán giả áp đảo giới phê bình

Thành tích này vượt xa dự đoán ban đầu và cho thấy sức hút bền bỉ của một biểu tượng âm nhạc đã qua đời hơn một thập niên.

Bộ phim tiểu sử "Michael" đang nhận được sự ủng hộ của khán giả toàn cầu (Ảnh: News).

Theo The Hollywood Reporter, riêng thị trường Bắc Mỹ đã đóng góp hơn 97 triệu USD, giúp Michael vượt qua Oppenheimer để trở thành phim tiểu sử có doanh thu mở màn cao nhất lịch sử khu vực này. Trên quy mô toàn cầu, bộ phim nhanh chóng vươn lên nhóm những tác phẩm ăn khách nhất năm 2026, đồng thời trở thành chủ đề nóng trên các nền tảng truyền thông.

Không chỉ gây ấn tượng về doanh thu, Michael còn thiết lập kỷ lục mở màn cho dòng phim tiểu sử âm nhạc tại 63 thị trường, bao gồm các quốc gia lớn như Anh, Pháp, Đức, Italy và Australia. Tại Nhật Bản - nơi Michael Jackson có lượng người hâm mộ đông đảo, bộ phim dự kiến ra mắt vào tháng 6 và được kỳ vọng sẽ tiếp tục thúc đẩy doanh thu toàn cầu.

Tại Việt Nam, tác phẩm có khởi đầu khiêm tốn hơn khi phải cạnh tranh với nhiều phim nội địa. Theo Box Office Vietnam, Michael hiện thu về hơn 4 tỷ đồng - con số chưa thực sự nổi bật nhưng vẫn phản ánh sự quan tâm nhất định từ khán giả.

Doanh thu vượt xa kỳ vọng ban đầu

Bộ phim do Antoine Fuqua đạo diễn, tái hiện hành trình từ những ngày đầu của Michael Jackson trong nhóm nhạc gia đình The Jackson 5 cho đến khi trở thành một trong những nghệ sĩ giải trí vĩ đại nhất mọi thời đại.

Với doanh thu hơn 217 triệu USD trên toàn thế giới, "Michael" được xem là phim tiểu sử thành công nhất từ trước đến nay (Ảnh: Variety).

Điểm đặc biệt của dự án là việc lựa chọn Jaafar Jackson - cháu ruột của Michael - vào vai chính. Quyết định này mang lại cảm giác chân thực, đồng thời giúp các màn trình diễn trên sân khấu trở nên sống động hơn.

Những ca khúc huyền thoại như Billie Jean, Thriller hay Beat It được tái hiện công phu, đóng vai trò như “xương sống cảm xúc” của bộ phim. Đây cũng chính là yếu tố giúp tác phẩm dễ dàng chạm đến ký ức của nhiều thế hệ khán giả.

Theo Variety, Michael đã vượt xa kỳ vọng ban đầu, khi trước đó chỉ được dự đoán đạt khoảng 50-60 triệu USD trong tuần mở màn. Tuy nhiên, trái ngược với thành công thương mại, bộ phim lại không nhận được nhiều lời khen từ giới phê bình. Trên Rotten Tomatoes, tác phẩm chỉ đạt khoảng 38% đánh giá tích cực.

Sự dẫn dắt cảm xúc tuyệt vời trong từng mạch phim

Nguyên nhân chủ yếu đến từ việc kịch bản bị cho là thiếu chiều sâu, đặc biệt khi né tránh những tranh cãi lớn trong cuộc đời Michael Jackson. Đáng chú ý, phiên bản kịch bản ban đầu từng đề cập đến vụ kiện năm 1993 liên quan đến Jordan Chandler, nhưng đã phải cắt bỏ vì các ràng buộc pháp lý. Phiên bản hoàn chỉnh của phim kết thúc ở thời điểm chuyến lưu diễn Bad tại Anh năm 1988 - giai đoạn đỉnh cao trong sự nghiệp của nam ca sĩ.

Những hình ảnh kinh điển và dấu ấn sự nghiệp của Michal Jackson đều được tái hiện sống động trong "Michael" (Ảnh: Variety).

Dù vậy, phản ứng từ khán giả lại hoàn toàn trái ngược. Michael đạt điểm A- trên CinemaScore, cho thấy mức độ hài lòng cao. Nhiều ý kiến cho rằng bộ phim không nhằm mục đích đào sâu tranh cãi, mà hướng đến việc tôn vinh di sản âm nhạc và tái hiện hình ảnh một nghệ sĩ mang tính biểu tượng.

Thành công của Michael được xem là minh chứng rõ ràng cho xu hướng “Nostalgia Economy” - kinh tế học của hoài niệm. Trong bối cảnh thị trường giải trí ngày càng cạnh tranh, việc khai thác ký ức và cảm xúc quen thuộc trở thành một chiến lược hiệu quả. Khán giả không chỉ đến rạp để xem một câu chuyện, mà để sống lại những khoảnh khắc gắn liền với tuổi trẻ của họ.

Với Michael Jackson, đó là lần đầu nghe Thriller vang lên trên đài phát thanh, lần đầu chứng kiến điệu moonwalk mang tính biểu tượng trên truyền hình, hay những buổi tối khi âm nhạc của ông vang lên trong không gian gia đình. Bộ phim vì thế không đơn thuần là một tác phẩm điện ảnh, mà giống như một “cỗ máy thời gian” đưa người xem trở về quá khứ.

Ngoài yếu tố hoài niệm, Michael cũng khai thác khía cạnh đời tư của nam ca sĩ, đặc biệt là tuổi thơ chịu nhiều áp lực dưới sự quản lý nghiêm khắc của cha - Joseph Jackson. Nhân vật này được khắc họa như một người cha khắt khe, luôn thúc ép các con đạt đến thành công bằng mọi giá.

Sự thành công của "Michael" tiếp tục khẳng định sự thịnh hành của dòng phim hoài niệm (Ảnh: News).

Bên cạnh đó, bộ phim cũng cho thấy mặt con người của Michael Jackson, đó là một nghệ sĩ giàu lòng trắc ẩn nhưng cô đơn. Những chi tiết về việc ông gắn bó với động vật, đặc biệt là chú tinh tinh Bubbles, được đưa vào như biểu tượng cho nhu cầu tìm kiếm sự kết nối trong một cuộc đời đầy áp lực và ánh đèn sân khấu.

Diễn xuất của Jaafar Jackson - người cháu ruột của Michael Jackson - cũng được đánh giá là điểm sáng lớn. Anh không chỉ tái hiện chính xác các động tác vũ đạo mà còn truyền tải được thần thái biểu diễn đặc trưng của người chú. Đồng thời, Colman Domingo trong vai người cha nghiêm khắc Joseph Jackson cũng mang đến màn thể hiện ấn tượng, góp phần tạo chiều sâu cho câu chuyện gia đình.

Theo dữ liệu của PostTrak, 61% người mua vé xem phim là nữ và 66% từ 25 tuổi trở lên. Trên Rotten Tomatoes, một người dùng bình luận: "Phim rất hay, tôi đi cùng mẹ và dì, cả hai đều thích. Chắc chắn sẽ xem lại lần nữa". Một tài khoản khác viết: "Xuất sắc, tác phẩm chạm đến cảm xúc. Các phân đoạn âm nhạc đầy năng lượng và cuốn hút, xứng đáng để xem lại".

Hiệu ứng của phim kéo theo sự bùng nổ của nhạc Michael Jackson

Hiệu ứng của bộ phim còn lan tỏa mạnh mẽ sang thị trường âm nhạc. Theo dữ liệu từ nền tảng nghe nhạc trực tuyến Spotify, số người nghe hằng tháng của Michael Jackson tăng thêm 5 triệu chỉ trong một tuần. Trên Apple Music, có tới 8 ca khúc của ông lọt top 100 toàn cầu, trong đó Billie Jean đạt thứ hạng cao nhất. Nền tảng Shazam cũng ghi nhận mức tăng 140% lượt tìm kiếm các bài hát liên quan.

Với kinh phí gần 200 triệu USD, Michael là một trong những phim tiểu sử đắt đỏ nhất từng được sản xuất. Thành công ban đầu của dự án tiếp nối làn sóng phim tiểu sử âm nhạc hậu đại dịch, cùng với các tác phẩm về Amy Winehouse, Bob Dylan, Bob Marley hay Elvis Presley.

Đối với hãng Lionsgate, Michael được xem là cú hích quan trọng sau nhiều năm thiếu vắng các bom tấn lớn kể từ The Hunger Games: Mockingjay - Part 2. Nếu doanh thu vượt mốc 700 triệu USD, bộ phim hoàn toàn có thể gia nhập nhóm những tác phẩm thành công nhất trong lịch sử hãng. Hãng Lionsgate được cho là đang cân nhắc phát triển thêm ít nhất một phần phim tiếp theo.

Hơn một thập niên sau khi qua đời, Michael Jackson vẫn là cái tên có khả năng khuấy động thị trường giải trí toàn cầu. Và với Michael, di sản ấy một lần nữa được tái khẳng định, không chỉ bằng những con số doanh thu ấn tượng, mà còn bằng cách nó khiến hàng triệu khán giả trên thế giới sống lại những cảm xúc tưởng chừng đã ngủ quên.