Melania Trump: Hành trình từ người mẫu Slovenia đến Đệ nhất phu nhân Mỹ

Sự kiện diễn ra trong bối cảnh Mỹ giữ chức Chủ tịch luân phiên Hội đồng Bảo an và thu hút sự quan tâm đặc biệt của truyền thông quốc tế.

Trước đó, kế hoạch để bà Melania Trump chủ trì cuộc họp đã được công bố một tuần. Văn phòng của Đệ nhất phu nhân cho biết mục tiêu của bà là nhấn mạnh vai trò của giáo dục trong việc thúc đẩy lòng khoan dung và hòa bình toàn cầu.

Trong tuyên bố gửi tới hội đồng, bà nói: “Mỹ sát cánh cùng tất cả trẻ em trên toàn thế giới. Tôi hy vọng hòa bình sẽ sớm đến với các em”.

Bà Melania Trump chủ trì cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, ngày 2/3 (Ảnh: AP).

Melania Trump (SN1970) lớn lên trong một gia đình trung lưu tại Novo Mesto, khi đó thuộc Nam Tư (nay là Slovenia). Bà bắt đầu sự nghiệp người mẫu từ khi còn là thiếu niên, sớm làm việc tại các kinh đô thời trang như Milan (Italy) và Paris (Pháp) trước khi chuyển đến New York (Mỹ) vào giữa thập niên 1990 để phát triển sự nghiệp.

Sở hữu chiều cao nổi bật cùng phong cách thanh lịch, Melania xuất hiện trên nhiều tạp chí thời trang quốc tế, xây dựng hình ảnh người mẫu chuyên nghiệp và kín tiếng giữa môi trường giải trí sôi động.

Năm 1998, bà gặp Donald Trump tại một bữa tiệc trong khuôn khổ Tuần lễ Thời trang New York. Khi đó, ông Trump đã là doanh nhân có tiếng trong lĩnh vực bất động sản và truyền thông.

Bà Melania Trump khi còn là người mẫu mới vào nghề (Ảnh: News).

Theo chia sẻ của Melania trong các cuộc phỏng vấn sau này, ông Trump là người chủ động xin số điện thoại. Tuy nhiên, thay vì đưa số liên lạc của mình, bà đề nghị ông cung cấp số trước - chi tiết thường được nhắc đến như một minh chứng cho sự thận trọng và độc lập của bà.

Sau cuộc gặp đầu tiên, Donald Trump kiên trì theo đuổi. Hai người bắt đầu hẹn hò không lâu sau đó. Mối quan hệ từng có giai đoạn gián đoạn ngắn trước khi tái hợp và tiến triển nghiêm túc vào đầu những năm 2000.

Tháng 1/2005, cặp đôi tổ chức hôn lễ tại Palm Beach, Florida (Mỹ) với sự tham dự của nhiều nhân vật trong giới kinh doanh và chính trị. Năm 2006, họ chào đón con trai Barron Trump.

Năm 2016, Donald Trump đắc cử Tổng thống Mỹ. Đến tháng 1/2017, Melania Trump chính thức trở thành Đệ nhất phu nhân thứ 45 của Hoa Kỳ.

Donald Trump đã kiên trì theo đuổi Melania trước khi họ làm đám cưới vào năm 2005 (Ảnh: AP)

Trong vai trò này, bà lựa chọn phong cách hoạt động thận trọng và tương đối kín tiếng so với nhiều người tiền nhiệm. Sáng kiến nổi bật nhất của bà là chiến dịch “Be Best”, tập trung vào phúc lợi trẻ em, an toàn trên môi trường mạng và phòng chống bắt nạt trực tuyến.

Melania cũng gây chú ý bởi phong cách thời trang thanh lịch trong các chuyến công du cùng Tổng thống, góp phần định hình hình ảnh mềm mại hơn cho chính quyền thời điểm đó. Bà là Đệ nhất phu nhân đầu tiên sinh ra ở nước ngoài kể từ thế kỷ 19, tạo nên dấu ấn riêng trong lịch sử Nhà Trắng.

Melania từng nhiều lần bày tỏ sự ủng hộ đối với chồng trong các sự kiện chính trị quan trọng. Trong chiến dịch tranh cử năm 2016, bà mô tả ông là người “yêu nước, chăm chỉ và luôn muốn làm điều tốt nhất cho nước Mỹ”. Trả lời ABC News vào năm 2018, bà cho biết mình là “người cố vấn trung thực” và sẵn sàng đưa ra quan điểm riêng khi cần thiết.

Bà cũng nhiều lần nhấn mạnh vai trò làm cha của Donald Trump, cho rằng ông là người quan tâm đến gia đình và đặc biệt gần gũi với con trai Barron.

Melania Trump và ông Donald Trump có 1 cậu con trai chung, Barron Trump (Ảnh: AP).

Năm 2024, trong cuộc phỏng vấn với Fox News, Melania Trump cho biết từng có thời điểm Donald Trump mong muốn gia đình có thêm con. Tuy nhiên, bà khẳng định hài lòng với vai trò làm mẹ của cậu con trai duy nhất, Barron, và dành trọn tâm huyết cho việc nuôi dạy con.

Đầu năm 2025, trong cuộc trò chuyện với các phóng viên tại Nhà Trắng, Tổng thống Donald Trump hài hước chia sẻ rằng vợ ông rất yêu con trai. “Melania rất yêu trẻ con. Cô ấy có một cậu con trai tuyệt vời mà cô ấy yêu thương, có lẽ hơn bất cứ ai, kể cả tôi”, ông nói đùa.

Về phần mình, Melania Trump từng tiết lộ những điều bà trân trọng nhất ở chồng là “sự hài hước, tính cách và lòng tốt”. Bà mô tả ông là người lạc quan, giàu năng lượng và cho biết cả hai có một mối quan hệ tốt đẹp, dựa trên sự thấu hiểu và tôn trọng lẫn nhau.

Dù phong cách thể hiện kín đáo hơn so với nhiều Đệ nhất phu nhân khác, Melania Trump nhìn chung thể hiện sự ủng hộ công khai đối với chồng trong các sự kiện chính trị quan trọng, đồng thời duy trì hình ảnh độc lập và thận trọng trước truyền thông.

Melania Trump tại lễ nhậm chức của ông Donald Trump, tháng 1/2025 (Ảnh: Getty).

Đầu năm nay, một bộ phim tài liệu về Melania Trump ra mắt tại Bắc Mỹ và đạt doanh thu mở màn khoảng 7 triệu USD. Tuy nhiên, dự án cũng gây tranh luận khi có tổng ngân sách lên tới 75 triệu USD, bao gồm chi phí sản xuất và quảng bá.

Tác phẩm ghi lại quá trình bà chuẩn bị trở lại Nhà Trắng trong bối cảnh ông Donald Trump bước vào nhiệm kỳ thứ 2. Nội dung tập trung khắc họa vai trò của bà Melania trong gia đình Tổng thống và hình ảnh một Đệ nhất phu nhân gắn với các giá trị truyền thống.

Dù đạt doanh thu khả quan, bộ phim nhận nhiều ý kiến trái chiều từ giới phê bình quốc tế. Tờ The Guardian chấm phim ở mức thấp, cho rằng tác phẩm “tẻ nhạt và không mang lại thông tin mới”, trong khi The Hollywood Reporter gọi đây là một “bộ phim tài liệu tuyên truyền tốn kém”, tập trung ca ngợi nhân vật chính.

Từ một người mẫu trẻ tại châu Âu đến vị trí Đệ nhất phu nhân Hoa Kỳ, hành trình của Melania Trump được xem là câu chuyện đặc biệt về sự thay đổi vai trò, từ sàn diễn thời trang đến chính trường Mỹ.