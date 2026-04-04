Maya "Không giới hạn": Đóng phản diện bị ghét, tuổi 38 nhan sắc thăng hạng

Mới đây, diễn viên Maya đảm nhận vai Phương Trang trong phim Không giới hạn trên VTV. Vai diễn của cô là một phụ nữ mang nhiều toan tính và là đối thủ của nữ chính Lam Anh (Minh Trang đóng).

Cùng với Khải Phong (Vương Trọng Trí), nhân vật của cô ở phe phản diện, luôn tìm mọi cách để chống phá hình ảnh của lực lượng Quân đội nhân dân. Ở nhiều tình tiết phim, khán giả không khỏi "rùng mình" trước sự quyết đoán và mưu mô của Phương Trang.

Ở phim Không giới hạn, Phương Trang có "vỏ bọc" là một nữ giám đốc của tàu du lịch có ngoại hình xinh đẹp, giàu lòng nhân ái nhưng thật ra Phương Trang lại là "trùm cuối" với âm mưu vô cùng thâm độc.

Cuối phim, Phương Trang đứng sau kế hoạch bắt cóc Lam Anh và Hà Lê (Thuỳ Anh) - một bước đi táo bạo đầy toan tính nhằm đạt được mục đích cá nhân. Một số khán giả nói "ghét cay ghét đắng" khi xem Maya thủ vai Phương Trang.

Với Phương Trang, Maya đã tạo nên một nhân vật rất đời, rất thật. Nhiều ý kiến cho rằng đây là sự trở lại đầy thuyết phục của cô trong phim truyền hình. Ở hậu trường, nữ diễn viên có mối quan hệ thân thiết với bạn diễn, ê-kíp đoàn phim.

Trước phim Không giới hạn, Maya cũng vào phim truyền hình Mình yêu nhau, bình yên thôi, đóng cặp cùng Trọng Lân. Vai Lan "cực phẩm" của cô trong phim được nhiều người thích thú. Sau phim này, Maya và Trọng Lân vướng tin đồn hẹn hò vì khá thân thiết.

Tuy nhiên, chia sẻ với phóng viên Dân trí, Maya cho biết, có lẽ do cô và Trọng Lân đóng phim "ăn ý" nên khán giả mới yêu mến và "đẩy thuyền".

"Trong phim, chúng tôi có những màn thả thính, yêu đương rồi lại dằn vặt nhau, cuối cùng trở về bên nhau... Đó là những cung bậc cảm xúc đặc biệt mà cả hai đã cùng trải qua. Tôi rất vui khi được kết hợp cùng Trọng Lân", Maya bộc bạch.

Nữ diễn viên cho biết, với mỗi vai diễn cô đều phải yêu nhân vật của mình, yêu câu chuyện được kể trong phim thì mới diễn xuất thành công. Cô cũng thường xuyên đọc những bình luận góp ý từ khán giả và lấy đó làm động lực để cố gắng trong công việc.

Ban đầu, nữ diễn viên bước chân vào showbiz với vai trò người mẫu trước khi rẽ hướng sang ca hát, phim ảnh.

Tuy nhiên, phải đến năm 2012 khi tham gia bộ phim điện ảnh Scandal: Bí mật thảm đỏ cô mới thực sự gây ấn tượng với khán giả. Sau đó, cô tham gia một số phim màn ảnh rộng như: Cô dâu đại chiến 2, Vợ ba…

Với chiều cao 1,74m, đôi chân dài và thân hình nóng bỏng, Maya từng giành danh hiệu Người đẹp tài năng khi tham gia cuộc thi Hoa hậu hữu nghị Việt - Trung năm 2006.

Hiện tại, Maya sinh sống ở Hà Nội và được mẹ ruột hỗ trợ việc nhà, chăm sóc con gái Bồ Câu. Vì thế, cô dễ dàng bắt nhịp nhanh với công việc nghệ thuật.

Nữ diễn viên là một người năng động, thường xuyên luyện tập thể thao. Cô là thành viên tích cực của Câu lạc bộ Pickleball nghệ sĩ Hà Nội.

Ngoài đời, Maya thường xuyên diện đồ ôm sát, khoe cơ thể chuẩn. Nữ diễn viên được khen ngày càng xinh đẹp, có phong cách thời trang cuốn hút.

Về chuyện tình cảm, Maya tiết lộ bản thân vẫn chưa tìm được "nửa kia" phù hợp. Cô hạnh phúc với cuộc sống hiện tại, được làm công việc yêu thích và trở về nhà trong sự yêu thương của gia đình sau một ngày làm việc căng thẳng.

Maya tên thật là Mai Thu Hường, sinh năm 1988 tại Hà Nội. Cô hoạt động trong cả lĩnh vực người mẫu, phim ảnh và ca hát. Người đẹp từng ra mắt các ca khúc: Khi xa nhau, Vô vọng, Đêm qua em mơ thấy anh... và tham gia các phim điện ảnh như: Scandal: Bí mật thảm đỏ, Em là của em, Vợ ba, Sài Gòn anh yêu em, Đóa hoa mong manh...

