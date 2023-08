Lotteria và Amee kể chuyện tình Gen Z với MV "Chủ nhật boy"

Sản phẩm âm nhạc mới thu hút khán giả trẻ

Sau MV "Thay mọi cô gái yêu anh", Lotteria cùng đại sứ Amee tiếp tục hợp tác trong sản phẩm âm nhạc mới nhất mang tên "Chủ nhật boy".

Ca khúc là những tâm tư của một cô gái khi đang "cảm nắng" chàng trai bí ẩn chỉ xuất hiện tại nơi quán quen vào mỗi chủ nhật. Không thể cứ chỉ chờ đợi đến cuối tuần để gặp người mình thích, cô gái quyết định nói ra mong ước, và cũng là lời tỏ tình vô cùng dễ thương với "Chủ nhật boy": "Want you to be my all-day boy" (Muốn anh trở thành chàng trai bên em mỗi ngày).

Đồng hành cùng đại sứ thương hiệu Amee trong MV, Lotteria xuất hiện với vai trò của "quán quen thân thuộc", nơi chứng kiến toàn bộ chuyện tình của cặp đôi gen Z, từ những rung động mới chớm cho tới khi tình yêu nở hoa.

Đại sứ Lotteria Amee xuất hiện trong MV "Chủ nhật boy" với tạo hình trẻ trung, ngọt ngào đúng chất gen Z (Ảnh: Lotteria).

Chỉ sau gần 2 tuần ra mắt, "Chủ nhật boy" đã có hơn 10 triệu lượt xem trên nền tảng TikTok. Giai điệu bắt tai kết hợp cùng động tác nhảy mô phỏng biểu tượng chữ "L" gợi nhớ tới Lotteria trong MV đang được nhiều bạn trẻ "đu trend".

"Chủ nhật boy" đạt lượt xem cao trên nền tảng TikTok (Ảnh chụp màn hình).

Về MV "Chủ nhật boy", đại diện của Lotteria chia sẻ: "Nhãn hàng hy vọng sản phẩm âm nhạc hợp tác lần này giữa Lotteria và đại sứ Amee sẽ tiếp tục nhận được nhiều tình cảm từ công chúng, nhất là các bạn trẻ. Lời bài hát Want you to be my all-day boy hay Want you to be my favorite trong "Chủ nhật boy" không chỉ là câu tỏ tình mà còn là thông điệp mà Lotteria muốn gửi gắm.

Hơn cả một chuỗi cửa hàng ăn nhanh, Lotteria mong được trở thành người đồng hành thân thiết của các bạn trẻ trong mọi khoảnh khắc thanh xuân, đúng như slogan của thương hiệu: "My favorite, Lotteria" (Điều tôi yêu thích nhất, Lotteria).

Sau khi MV được phát ngày 6/8, Lotteria đã cho ra mắt các phiên bản "Lotteria MV" có độ dài 15 - 30 giây có thêm phần hình ảnh ngon mắt của gà rán - một trong những sản phẩm chủ lực được yêu thích nhất tại Lotteria.

Nâng cao trải nghiệm khách hàng

Theo đại diện Lotteria, sự ra đời của MV "Chủ nhật boy" là một phần trong chiến dịch 2023 của Lotteria nhằm nâng tầm trải nghiệm của khách hàng.

Trong đó, nổi bật là chuỗi cửa hàng của Lotteria - địa điểm gắn liền với những buổi gặp gỡ, tụ họp của các bạn trẻ - được tân trang với diện mạo mới mẻ, phù hợp với gu thẩm mỹ của người trẻ hiện đại. Bối cảnh trong MV "Chủ nhật boy" - nơi diễn ra cuộc gặp gỡ của Amee và chàng trai trong mộng - không phải là phim trường, mà chính là không gian của cửa hàng Lotteria cơ sở Nguyễn Văn Cừ, quận 1, TPHCM.

Bên cạnh Lotteria Nguyễn Văn Cừ, năm 2023, Lotteria cũng đầu tư thay đổi diện mạo nhiều cửa hàng trong hệ thống để ngày một mang tới những trải nghiệm thú vị cho khách hàng.

Mới đây, thực đơn của Lotteria vừa được bổ sung sản phẩm K-chicken "Authentic Korea Sauce Chicken" lấy cảm hứng từ món gà rán sốt yangnyeom đang được các bạn trẻ Hàn Quốc yêu thích. Trước đó, burger độc quyền của Lotteria - L-Chicken burger cũng thu hút khách hàng trong lần đầu ra mắt khi đem tới hương vị cao cấp, tinh tế trong một sản phẩm thức ăn nhanh. Mục tiêu của Lotteria là mang đến thực đơn đa dạng để khách hàng dễ dàng lựa chọn khẩu vị phù hợp

Trong thời gian sắp tới, Lotteria hướng tới mục tiêu tiếp tục nâng cao trải nghiệm của khách hàng một cách toàn diện từ khâu phát triển sản phẩm cho tới chăm sóc khách hàng song song với việc nâng cấp diện mạo các cơ sở để luôn phù hợp với thị hiếu của người trẻ. Với những bước đi này, Lotteria đã và đang củng cố vị thế của một chuỗi nhà hàng thức ăn nhanh được hơn 13 triệu người Việt Nam ưa chuộng trong gần 25 năm có mặt tại thị trường.