Nhan sắc tuổi 20 "vạn người mê" của Lọ Lem - con gái MC Quyền Linh

Mai Thảo Linh, hay còn được biết đến với biệt danh "Lọ Lem", con gái của MC Quyền Linh và doanh nhân Dạ Thảo, đang ngày càng khẳng định sức hút riêng. Dù không theo đuổi con đường nghệ thuật chuyên nghiệp, Thảo Linh vẫn thu hút sự chú ý nhờ ngoại hình nổi bật và phong thái tự nhiên trước ống kính.

Sinh ra trong gia đình có truyền thống nghệ thuật, Thảo Linh sớm được truyền thông chú ý khi thường xuyên xuất hiện cùng bố mẹ tại các sự kiện.

Ban đầu, sự nổi tiếng của Thảo Linh phần lớn đến từ danh tiếng của người cha - MC Quyền Linh. Tuy nhiên, theo thời gian, cô gái trẻ này đã tự tạo dựng hình ảnh cá nhân với nhan sắc được công chúng ví von là "khí chất tiểu thư", "vạn người mê"...

Trong khoảng 3 năm trở lại đây, Lọ Lem ngày càng được biết đến rộng rãi nhờ gương mặt hài hòa, làn da sáng và phong cách thời trang nữ tính, kín đáo.

Cô sở hữu lượng người theo dõi lớn trên mạng xã hội và trở thành gương mặt được nhiều nhãn hàng lựa chọn làm KOL (người có sức ảnh hưởng) cho các chiến dịch quảng bá. Hiện tại, Thảo Linh đang là sinh viên năm thứ nhất tại Đại học RMIT Nam Sài Gòn.

Mới đây, loạt ảnh mừng sinh nhật tuổi 20 của Thảo Linh đã nhanh chóng gây chú ý trên mạng xã hội, chỉ trong vòng 2 giờ sau khi đăng tải đã có 50.000 lượt tương tác.

Trong những bức hình này, cô xuất hiện với vẻ ngoài rạng rỡ, trưởng thành nhưng vẫn giữ được nét dịu dàng vốn có. Nhân dịp này, MC Quyền Linh cũng đã công khai gửi lời chúc mừng đến con gái, bày tỏ tình yêu thương vô bờ bến và niềm tự hào về "cô sinh viên với nhiều ý chí và nghị lực".

Mặc dù nhận được nhiều lời mời tham gia các hoạt động nghệ thuật, gia đình Lọ Lem vẫn kiên định định hướng cho cô tập trung vào việc học.

Trả lời phóng viên Dân trí tại một sự kiện thời trang cuối năm 2025, mẹ của Thảo Linh cho biết con gái mới chỉ dừng ở mức trải nghiệm, chưa có kế hoạch bước chân vào showbiz và hạn chế tiếp xúc truyền thông.

Một dịp khác hồi tháng 1 năm nay, khi chia sẻ với phóng viên Dân trí, MC Quyền Linh khẳng định không áp đặt con cái phải theo con đường sự nghiệp nào. Anh cho biết luôn đứng phía sau để động viên, góp ý, đồng thời tôn trọng lựa chọn cá nhân của con.

Dù nhận được nhiều lời mời cho Lọ Lem đóng phim từ bạn bè trong giới đạo diễn, nam nghệ sĩ vẫn chưa đồng ý, với mong muốn con hoàn thành việc học đại học trước khi đưa ra lựa chọn nghề nghiệp.

Nam MC từng nói với Lọ Lem rằng, khi cô có bằng đại học rồi thì "muốn làm gì thì làm".

Theo anh, việc là con của người nổi tiếng đồng nghĩa với việc phải đối diện với sự giám sát của công chúng và những ý kiến trái chiều trên mạng xã hội. Vì vậy, anh dạy con cách lắng nghe, tiếp thu góp ý để tự điều chỉnh. Khi đối diện với các bình luận tiêu cực, Lọ Lem cần học cách soi chiếu bản thân, phân định đúng - sai và giữ vững bản lĩnh.

"Tôi luôn dặn con rằng, khi bước ra đời sẽ có rất nhiều khó khăn, sóng gió, không có con đường nào bằng phẳng. Điều quan trọng nhất là phải mạnh mẽ, làm việc bằng sự nhiệt tình và cái tâm. Đó cũng là cách sống của tôi và tôi truyền lại tinh thần ấy cho các con", MC Quyền Linh chia sẻ.

Nam MC cũng thẳng thắn cho biết anh không lo ngại việc con nổi tiếng hơn mình, nhưng muốn Lọ Lem thận trọng trước những cám dỗ của môi trường giải trí.

Ở thời điểm hiện tại, bên cạnh việc học, Lọ Lem đã có thể tự quản lý chi tiêu cá nhân, ít khi nhờ đến sự hỗ trợ từ gia đình.

Gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều tin đồn về việc Lọ Lem đang hẹn hò với một "thiếu gia" nhà giàu. Tuy nhiên bản thân cô và gia đình chưa từng lên tiếng về thông tin này.

Ảnh: Facebook nhân vật