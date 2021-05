"Lọ Lem" Lily James đeo ngực giả khi vào vai "bom sex" Pamela Anderson

Bộ phim Lọ lem đã giúp Lily James nổi tiếng khắp thế giới. Sau phim này, Lily James còn tham gia nhiều phim ăn khách như Baby Driver (2017), Darkest Hour (2017), The Guernsey Literary and Potato Peel Pie Society (2018), Mamma Mia! Here We Go Again (2018)... Nữ diễn viên tài năng còn trở thành biểu tượng thời trang của làng giải trí xứ sương mù.