Leonardo DiCaprio tán tỉnh các cô gái như thế nào?

Diễn viên - người mẫu Audrina Patridge (37 tuổi) (Ảnh: Daily Mail).

Mới đây, diễn viên - người mẫu Mỹ Audrina Patridge (37 tuổi) tiết lộ về việc cô từng được tài tử Leonardo DiCaprio (47 tuổi) tiếp cận và tán tỉnh như thế nào. Audrina cho biết cô đã cảm thấy khá ngại ngùng khi Leo hỏi xin số điện thoại của cô khi họ gặp nhau tại một hộp đêm, bởi cô nhìn sang bàn của anh, đang có rất nhiều người đẹp ngồi ở đó.

Trong cuốn tự truyện mà Audrina vừa cho ra mắt với tiêu đề "Choices: To The Hills And Back Again" (Những sự lựa chọn: Lên đỉnh rồi đi xuống), người đẹp đã hệ thống lại tất cả những câu chuyện mà bản thân cô đánh giá là thú vị xung quanh danh tiếng và các mối quan hệ mà cô có trong giới showbiz.

Audrina chia sẻ nhiều câu chuyện và trải nghiệm cá nhân xung quanh những nhân vật nổi tiếng mà cô từng gặp gỡ ở Hollywood, trong đó, có chuyện tài tử Leonardo DiCaprio từng thử tán tỉnh cô, anh đã hỏi xin số điện thoại của cô khi họ gặp nhau tại một hộp đêm tại Las Vegas, Mỹ.

Sự việc này đã xảy ra nhiều năm về trước. Theo Audrina, người phục vụ tại hộp đêm đã nhiều lần ghé qua bàn cô để "bắn tin" rằng Leo rất muốn mời cô dùng đồ uống tại bàn của anh.

Trong cuốn sách, Audrina chia sẻ: "Tôi nhìn sang bàn của anh ấy, rõ ràng xung quanh anh ấy đang có rất nhiều người đẹp, có cả một số người mẫu có tiếng, tôi cảm thấy ái ngại trong tình huống mời mọc đó. Tôi không hề chủ ý muốn tiếp cận Leo, chính anh ấy đã chủ động tiếp cận tôi".

Audrina chia sẻ nhiều câu chuyện và trải nghiệm cá nhân xung quanh những nhân vật nổi tiếng mà cô từng gặp gỡ ở Hollywood (Ảnh: Daily Mail).

Sau khi hai người làm quen và có tán gẫu tại hộp đêm, họ xem như đã quen biết nhau: "Anh ấy hỏi xin số điện thoại của tôi, chúng tôi có nhắn tin qua lại sau cuộc gặp, nhưng chưa bao giờ đi chơi riêng với nhau".

Audrina giải thích rằng cả hai người đều có lịch riêng và họ khó thu xếp được thời gian để gặp nhau, trong khi đó, Leo lại luôn đòi hỏi cô phải rất tôn trọng nhu cầu của anh, đó là mọi việc phải diễn ra một cách thật riêng tư, kín đáo.

"Tôi cảm thấy mọi thứ quá khó khăn để có thể khiến một điều gì khả thi xảy ra giữa chúng tôi", Audrina kết luận, và mối quan hệ này dù có những tín hiệu tích cực ban đầu, cuối cùng lại không đi đến đâu.

Audrina cho biết cô cũng từng quen với tài tử Chris Pine (41 tuổi) khi thử sức trong lĩnh vực diễn xuất. Audrina từng trải qua một số cuộc hẹn với Pine hồi năm 2009 sau khi anh tiếp cận cô tại một sự kiện và đưa cho cô số điện thoại của mình.

Dù vậy, mối quan hệ này cũng không tiến xa bởi lịch công việc của hai người chồng chéo. Theo Audrina, Chris cũng như Leo đều đòi hỏi chuyện tình cảm của họ phải được diễn ra kín tiếng và người trong cuộc không được phép chủ động để lộ thông tin ra ngoài, tuyệt đối không để thợ săn ảnh biết tin và đeo bám theo khi hai bên hẹn gặp.

"Tôi là một người sống phóng khoáng, cởi mở, những tài tử thích sự kín đáo và bỏ nhiều công sức để duy trì sự kín tiếng trong đời tư của họ không phải là gu của tôi. Điểm chung của những tài tử muốn phát triển sự nghiệp lớn ở Hollywood, đó là họ luôn ưu tiên lịch của bản thân mình, ưu tiên thời gian của bản thân mình hơn là lịch và thời gian của đối phương", Audrina nhận xét.

Audrina cho biết những chuyện gặp gỡ này đối với cô diễn ra rất nhẹ nhàng và cô nhớ lại những ký ức ấy với cảm giác thú vị. Trong cuộc sống riêng, Audrina từng đi qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ (cô kết hôn năm 2016, ly hôn năm 2018) và có một người con gái từ mối quan hệ này.

Người đẹp nuối tiếc vì từng từ chối hẹn hò với Leonardo DiCaprio

Ngôi sao truyền hình thực tế người Mỹ Whitney Port (37 tuổi) (Ảnh: Daily Mail).

Năm 2019, ngôi sao truyền hình thực tế người Mỹ Whitney Port (37 tuổi) cũng tiết lộ việc chuyện mình từng được tài tử Leonardo DiCaprio tiếp cận. Whitney cho biết rằng nuối tiếc lớn nhất trong cuộc đời cô chính là từng từ chối hẹn hò với tài tử Leonardo DiCaprio.

Trong một cuộc phỏng vấn hồi năm 2019, Whitney chia sẻ rằng cô từng có một buổi đi chơi rất vui vẻ với Leo cách đó gần một thập kỷ, nhưng khi tới giờ phút quyết định, cô lại từ chối những tín hiệu thân mật của Leo, trước đó, hai người đã có 6 tháng trò chuyện qua tin nhắn.

Whitney tiết lộ rằng đây chính là bí mật mà cô đã luôn khao khát được chia sẻ từ rất lâu rồi: "Tôi rất muốn chia sẻ câu chuyện này với mọi người, bởi mỗi khi tôi kể nó cho bạn bè tôi, dường như chẳng ai tin tôi cả".

Mọi việc bắt đầu từ một cuộc vui tại hộp đêm, Whitney nhìn thấy Rihanna và tiến lại tự giới thiệu để làm quen và rất bất ngờ được biết rằng nữ ca sĩ cũng rất thích xem chương trình truyền hình thực tế "The City" mà Whitney là một nhân vật xuất hiện trong đó.

Thế rồi Leo từ đâu cũng tiến lại góp vui với các cô gái và chia sẻ rằng anh vừa bỏ lỡ mất một tập phát sóng gần đây của chương trình "The City". Điều đó khiến Whitney rất sửng sốt bởi cô không ngờ tài tử điện ảnh như Leo lại theo dõi chương trình mà cô tham gia. Sau đó, họ trao nhau số điện thoại, nhóm bạn của Whitney quyết định nhập hội với nhóm bạn của Leo và cùng vui chơi.

Cho tới giờ, Whitney vẫn cảm thấy hối hận vì sự từ chối của mình đối với Leo (Ảnh: Daily Mail).

Cho tới nay, Whitney vẫn còn giữ liên lạc với nhóm bạn nữ cùng đi với cô trong buổi tối vui vẻ đáng nhớ hôm đó, và những người này luôn sẵn sàng "làm chứng" cho Whitney.

Sau khi cùng nhập hội với nhóm bạn của Leo, Whitney trò chuyện với Leo khá nhiều trong buổi tối hôm đó, nhưng cho tới bây giờ, cô không còn nhớ nội dung chi tiết câu chuyện đêm hôm đó nữa: "Tôi cảm thấy lúc đó tôi đã bắt đầu say, tôi không còn nhớ được gì rõ ràng và cảm thấy hơi xấu hổ mỗi khi nhớ lại rằng mình đã ngà ngà say khi ngồi trò chuyện với một tài tử nổi tiếng như Leo".

Sau cuộc gặp đầu, Whitney và Leo tiếp tục nhắn tin trong vòng 6 tháng, rồi gặp lại nhau một lần nữa ở Los Angeles khi họ có thể sắp xếp thời gian: "Anh ấy mời tôi ra ngoài chơi và rồi mời tôi về nhà anh ấy nhưng tôi đã từ chối".

Cho tới giờ, Whitney vẫn cảm thấy hối hận vì sự từ chối của mình: "Tôi đã quá hồi hộp, lo lắng, tôi căng thẳng khi nghĩ về lúc sẽ chỉ còn lại một mình với Leo ở tại nhà riêng của anh ấy, và thế là tôi đã đánh mất đi cơ hội của mình, đó là một trong những nuối tiếc lớn nhất trong đời tôi".

Những người bạn biết rõ câu chuyện này của Whitney vẫn thường đùa rằng có lẽ cô là cô gái duy nhất trên đời từ chối cơ hội hẹn hò một tài tử đình đám như Leonardo DiCaprio. Hiện tại, Whitney đang hạnh phúc trong hôn nhân, cô đã kết hôn hồi năm 2015 và đã có một cậu con trai nhỏ.