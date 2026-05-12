Lê Phương ủng hộ Quốc Trường trở lại màn ảnh, tương tác hút triệu lượt xem

Mới đây, Lê Phương xuất hiện tại thảm đỏ buổi ra mắt phim Một thời ta đã yêu, diễn ra tối 11/5 tại TPHCM. Nữ diễn viên gây sốt khi hội ngộ cùng người bạn thân Quốc Trường tại hậu trường sự kiện.

Quốc Trường tặng hoa cho Lê Phương, sau đó thoải mái chụp hình chung trước ống kính truyền thông. Hai nghệ sĩ còn quay một video hài hước, thu hút hơn 1,3 triệu lượt xem cùng hàng ngàn bình luận.

Clip tương tác của Lê Phương và Quốc Trường hút triệu lượt xem (Video: Facebook nhân vật).

Khán giả để lại nhiều bình luận bày tỏ sự thích thú khi chứng kiến màn hội ngộ và tương tác giữa Lê Phương và Quốc Trường.

Hơn 10 năm trước, cặp diễn viên từng có mối quan hệ thân thiết, thậm chí vướng tin đồn hẹn hò, song đã phủ nhận. Sau nhiều năm, Lê Phương và Quốc Trường vẫn giữ tình bạn chân thành, thường xuyên có mặt ủng hộ nhau trong các dự án, sản phẩm mới.

Lê Phương có mặt ủng hộ phim mới của Quốc Trường (Ảnh: Ban tổ chức).

Một thời ta đã yêu đánh dấu màn trở lại của Quốc Trường sau một năm kể từ phim Chị ngã em nâng.

Phim do Nguyễn Xuân Nghĩa đạo diễn, xoay quanh bộ ba Bảo (Quốc Huy/Phát Đạt), Quỳnh (Quỳnh Thy) và Toàn (Quốc Trường). Lấy bối cảnh thành phố biển thập niên 2000, phim mở đầu bằng câu chuyện của Bảo ở tuổi 18 rung động mạnh mẽ trước Quỳnh - một cựu người mẫu trưởng thành, quyến rũ. Từ đó, mối quan hệ giữa ba nhân vật dần kéo theo nhiều cảm xúc mãnh liệt, những lựa chọn sai lầm và ảnh hưởng đến cuộc đời Bảo suốt nhiều năm sau đó.

Chia sẻ tại buổi công chiếu phim, Quốc Trường bày tỏ hào hứng khi lần tái xuất này, anh không còn đóng khung với hình tượng "trai hư", mà được hóa thân một chàng trai si tình, nhiều cảm xúc lãng mạn.

"Tôi rất tâm đắc vai diễn này. Thực ra vai Toàn khá gần gũi với tính cách của tôi ở ngoài đời. Trước đây, tôi thường gắn với vai phản diện, đểu cáng, còn Toàn là người hết mình trong tình yêu và luôn thích những điều mạo hiểm.

Tôi cũng luôn muốn được tham gia một bộ phim có màu sắc hoài niệm với bối cảnh "ngày xửa ngày xưa". Mong khán giả ra rạp để xem ký ức, câu chuyện thập niên cũ như thế nào", Quốc Trường nói.

Dàn diễn viên "Một thời ta đã yêu" tại thảm đỏ buổi công chiếu (Ảnh: Ban tổ chức).

Quốc Trường cũng hé lộ, trong quá trình tham gia Một thời ta đã yêu, anh và bạn diễn Quỳnh Thy thường xuyên nhắn tin với nhau hằng ngày, xưng hô bằng tên nhân vật để nuôi dưỡng cảm xúc tự nhiên. Anh tự tin về khả năng tạo "phản ứng hóa học" tốt với bạn diễn vì có nhiều kinh nghiệm giao tiếp, lan tỏa sự vui vẻ, năng lượng tích cực trên phim trường.

Bên cạnh Quốc Trường, Quỳnh Thy và Quốc Huy, Một thời ta đã yêu còn có sự tham gia của NSND Lê Khanh, NSƯT Thành Lộc, diễn viên Lâm Thanh Mỹ... Phim chính thức ra rạp từ 15/5.