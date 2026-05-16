Lại Mai Hoa khoe eo thon, Đỗ Hương Giang gây chú ý với thân hình “size 0”

Tối 15/5 tại Hà Nội, nhà thiết kế Lý Quí Khánh giới thiệu bộ sưu tập Con gái với sự góp mặt của nhiều gương mặt nổi bật như diễn viên - người mẫu Hồ Thu Anh, ca sĩ Gigi Hương Giang, Quán quân Vietnam’s Next Top Model Lại Mai Hoa, Á quân The New Mentor Đỗ Hương Giang, người mẫu Lâm Thu Hằng...

Bộ sưu tập gồm 30 thiết kế, khai thác vẻ nữ tính dưới nhiều góc nhìn khác nhau, từ sự mềm mại, gợi cảm đến cá tính đương đại.

Màn xuất hiện của dàn vedette (kết màn) nhận được nhiều chú ý. Trong đó, Quán quân Vietnam’s Next Top Model Lại Mai Hoa gây ấn tượng mạnh với tạo hình như một “công chúa hiện đại”.

Người mẫu diện thiết kế gồm áo ngực vải lụa ôm sát cơ thể, kết hợp chân váy kim sa dáng phồng cạp cao. Phần eo được xử lý gọn gàng giúp tôn vòng eo nhỏ và thân hình mảnh mai của người đẹp. Điểm nhấn đặc biệt nằm ở chi tiết nơ lớn đính phía sau hông váy, tạo hiệu ứng thị giác mềm mại nhưng vẫn sang trọng.

Dưới ánh đèn sân khấu, lớp kim sa phản chiếu ánh sáng khiến tổng thể trang phục thêm lộng lẫy. Lại Mai Hoa lựa chọn kiểu tóc búi thấp, trang điểm nhẹ, giúp làm nổi bật đường nét thanh tú và thần thái nữ tính. Những bước catwalk chậm, mềm và uyển chuyển của cô góp phần tạo nên hình ảnh vừa hiện đại vừa mang màu sắc cổ tích.

Lại Mai Hoa đã giảm cân khá nhiều so với khi cô xuất hiện trên sàn diễn Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam vào mùa đông năm trước. Quán quân Vietnam’s Next Top Model thể hiện quyết tâm "đi xa với nghề" bằng việc rèn luyện hình thể và sắp xếp lại thời gian học để hoạt động nghệ thuật nhiều hơn.

Trong khi đó, Á quân The New Mentor Đỗ Hương Giang tiếp tục thu hút với vóc dáng được nhiều khán giả ví von là “như được tạo ra bởi AI (trí tuệ nhân tạo)” vì thân hình mỏng manh và gương mặt sắc lạnh.

Người đẹp diện thiết kế thêu, đính hoa thủ công cầu kỳ trên chất liệu vải ren màu xanh pastel, tạo cảm giác như nàng công chúa kiêu kỳ.

Đỗ Hương Giang sở hữu thân hình thuộc dạng “size 0”, thuật ngữ trong thời trang dùng để chỉ những người mẫu có số đo cực nhỏ, thân hình rất gầy và mảnh mai theo tiêu chuẩn sàn diễn quốc tế.

Nhờ lợi thế hình thể, đôi chân dài, Đỗ Hương Giang khiến thiết kế trở nên nổi bật hơn khi di chuyển trên sàn catwalk. Thần thái lạnh lùng và ánh mắt sắc sảo giúp cô trở thành một trong những gương mặt được chú ý trong đêm diễn.

Ca sĩ Gigi Hương Giang cũng gây bất ngờ khi lần đầu đảm nhận vai trò vedette trên sàn diễn thời trang. Người đẹp lựa chọn thiết kế ren xuyên thấu táo bạo, khoe vóc dáng gợi cảm. Bộ trang phục sử dụng chất liệu mỏng nhẹ, tạo hiệu ứng nửa kín nửa hở dưới ánh sáng sân khấu.

Để bù lại yếu điểm về chiều cao so với dàn người mẫu, Gigi Hương Giang chọn cách trình diễn đặc biệt với tốc độ chậm, kèm theo những cú xoay, đảo trước ống kính máy ảnh. Cách thể hiện riêng có giúp nữ ca sĩ để lại dấu ấn trong đêm diễn.

Đáng chú ý trong dàn vedette còn có sự xuất hiện trở lại của người mẫu Lâm Thu Hằng sau thời gian dài vắng bóng khỏi sàn diễn thời trang. Ở tuổi 39, người mẫu gây chú ý với làn da nâu khỏe khoắn cùng thần thái đậm chất thời trang cao cấp.

Lâm Thu Hằng diện thiết kế màu hồng phấn bằng chất liệu voan lụa mềm rủ, phom dáng rộng, tạo chuyển động bay nhẹ theo từng bước đi. Điểm nhấn nằm ở chi tiết bông hoa xếp bằng vải cỡ lớn đính trước ngực kết hợp đường viền ren chạy dọc thân trang phục, mang tinh thần nữ tính và cổ điển. Bộ đồ có cấu trúc nhiều lớp nhưng vẫn giữ được độ thanh thoát nhờ chất liệu mỏng nhẹ và cách xử lý phom suông.

Trong khi đó, diễn viên - người mẫu Hồ Thu Anh mở màn show diễn với phong cách giản dị hơn so với các đồng nghiệp. Sau thành công của bộ phim Địa đạo - Mặt trời trong bóng tối, Hồ Thu Anh để lại dấu ấn trong lĩnh vực điện ảnh, nhưng sau đó cô trở về hoạt động người mẫu, đa phần là mẫu ảnh.

Nhà thiết kế Lý Quí Khánh cho biết, bộ sưu tập Con gái được lấy cảm hứng từ những người phụ nữ anh gặp trong hơn 16 năm làm nghề. Sau nhiều năm theo đuổi phong cách xa hoa, cầu kỳ, nhà thiết kế hiện hướng đến tinh thần tối giản hơn nhưng vẫn chú trọng chất liệu, phom dáng và cảm xúc thị giác.

Ảnh: Nàng Thơm