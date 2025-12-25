Gigi Hương Giang khoe eo thon, xuất hiện khác lạ trên sàn diễn thời trang

Gigi Hương Giang được khán giả biết đến từ chương trình Giọng hát Việt 2012 trong đội ca sĩ Hồ Ngọc Hà. Năm 2018, cô trở lại cuộc thi, được sự dẫn dắt của ca sĩ Lam Trường. Sau chương trình, nữ ca sĩ có khoảng thời gian “ở ẩn” để chăm sóc gia đình và trải qua nhiều biến động.

Gần đây, Gigi Hương Giang trở lại hoạt động đều đặn hơn, nhận nhiều lời khen về nhan sắc thăng hạng, đặc biệt là bởi thân hình gợi cảm, lộ rõ múi bụng. Vừa qua, nữ ca sĩ gây bất ngờ khi xuất hiện trình diễn bộ sưu tập Renaissance của nhà sáng tạo Chi Bùi.

Đảm nhận vị trí first face (mở màn), Gigi Hương Giang xuất hiện với phong thái lạnh lùng. Cô diện thiết kế nổi bật với áo ren đen dáng ngắn, đi kèm quần ống suông, giúp tôn vòng eo thon gọn và săn chắc.

Nữ ca sĩ chọn lối trang điểm tối giản với điểm nhấn là màu son đỏ, mái tóc vuốt ngược gọn gàng, làm nổi bật những đường nét sắc sảo. Trên sàn diễn, cô thể hiện biểu cảm lạnh lùng, mang đến hình ảnh khác biệt so với vẻ gợi cảm "bốc lửa" thường thấy.

Giám đốc sáng tạo Chi Bùi cho rằng, mối quan hệ giữa người mặc và trang phục vốn mang tính mật thiết. Việc lựa chọn người mẫu trình diễn cũng dựa trên nét tính cách của người mặc và sự phù hợp với tinh thần của từng thiết kế.

Phần catwalk được định hướng tối giản chuyển động, hạn chế xử lý hình thể mang tính trình diễn, để ánh nhìn tập trung hoàn toàn vào chất liệu, cấu trúc phom dáng và tinh thần của trang phục.

Vị trí vedette (kết màn) được trao cho Hồng Lan Helene, người phụ nữ mang hai dòng máu Việt - Pháp. Trải qua hành trình sự nghiệp và cuộc sống, Hồng Lan Helene mang đến hình ảnh người phụ nữ hiện đại với chiều sâu văn hóa và sự mềm mại nội tại. Vẻ trầm tĩnh và giàu trải nghiệm của cô trở thành điểm kết tự nhiên cho bộ sưu tập.

Gần 40 thiết kế trong bộ sưu tập được phát triển trong nhiều tháng. Mỗi thiết kế được xây dựng như một cấu trúc sống, tôn trọng tỷ lệ cơ thể, gợi mở đường cong tự nhiên và cho phép chất liệu chuyển động theo nhịp thở của người mặc.

Việc xử lý màu sắc và ánh sáng được khai thác tinh tế, tạo hiệu ứng cảm xúc và cảm giác tạo khối 3D, phản chiếu phong thái đa dạng của phụ nữ.

Theo nhà sáng lập Chi Bùi, điểm khởi đầu của quá trình sáng tạo luôn là cái đẹp, nhưng là một vẻ đẹp đa sắc, tồn tại trong nhiều trạng thái khác nhau. Những phom dáng hay chi tiết táo bạo không nhằm gây chú ý, mà phản ánh cách nhìn về người phụ nữ đương đại.

Đáng chú ý, ở dòng áo dài, bộ sưu tập lựa chọn cách tiếp cận truyền thống bằng tinh thần khai mở. Mỗi thiết kế là một hành trình của thêu tay và đính kết thủ công, nơi từng chi tiết vừa mang tính hình thể, vừa trở thành ẩn dụ về thời gian và trải nghiệm cá nhân.

