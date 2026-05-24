Theo truyền thông Trung Quốc, tại một sự kiện gần đây, nữ diễn viên xuất hiện với phong thái năng động, gu thời trang trẻ trung và thần thái tự tin. Trong phần giao lưu với báo chí, cô thẳng thắn nói về quan niệm: “Phụ nữ không kết hôn, không sinh con thì cuộc đời không trọn vẹn”.

Nữ diễn viên cho biết bản thân đang hài lòng với cuộc sống hiện tại và không cảm thấy cần phải dùng hôn nhân hay con cái để chứng minh giá trị của mình. “Tôi muốn đi con đường thuộc về riêng mình, không cần ai định nghĩa thay”, cô chia sẻ.

Vẻ ngoài trẻ trung đầy sức sống của Lý Nhược Đồng ở tuổi 60 (Ảnh: Sina).

Theo Lý Nhược Đồng, điều khiến cô cảm thấy viên mãn hiện tại là được làm công việc yêu thích, giữ gìn sức khỏe và duy trì trạng thái tinh thần bình an, tự do. Với nữ diễn viên, đó mới chính là sự trọn vẹn của cuộc sống.

Cô tiết lộ mẹ ruột từng lo lắng khi thấy con gái sống một mình trong thời gian dài. Tuy nhiên, sau nhiều năm chứng kiến cuộc sống tích cực và sự thay đổi trong suy nghĩ của con, bà dần không còn áp lực chuyện con gái phải tìm bạn đời.

“Tôi tin rằng sự trọn vẹn của cuộc sống không được quyết định bởi một danh tính cụ thể. Tôi từng yêu người khác rất chân thành và giờ đây hiểu cách yêu thương bản thân nhiều hơn. Không có đúng hay sai, cũng không tồn tại tiêu chuẩn tuyệt đối cho hạnh phúc”, nữ diễn viên nói.

Ngôi sao sinh năm 1966 cũng cho biết cô muốn trở thành nguồn cảm hứng tích cực cho cháu gái. Theo cô, phụ nữ ở bất kỳ giai đoạn nào của cuộc đời cũng cần học cách chăm sóc chính mình thay vì chỉ biết hy sinh và cho đi vô điều kiện.

Lý Nhược Đồng cho rằng, phụ nữ không bắt buộc phải sinh con và kết hôn để được hạnh phúc (Ảnh: Sohu).

“Tôi luôn cảm thấy tình yêu thương và sự gắn kết giữa 3 thế hệ phụ nữ là một sức mạnh dịu dàng nhưng mạnh mẽ. Tôi hy vọng điều đó có thể được truyền lại cho nhiều cô gái”, cô tâm sự.

Trước khi có được sự bình thản như hiện tại, Lý Nhược Đồng từng trải qua nhiều biến cố trong chuyện tình cảm. Nữ diễn viên có mối tình kéo dài gần 10 năm với doanh nhân hơn cô nhiều tuổi là Quách Ứng Tuyền. Khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, cô từng quyết định tạm gác công việc diễn xuất để theo bạn trai ra nước ngoài sinh sống. Tuy nhiên, chuyện tình này cuối cùng lại kết thúc trong dang dở.

Sau cú sốc chia tay, nữ diễn viên rơi vào khủng hoảng tinh thần. Không lâu sau đó, cô tiếp tục đối mặt nỗi đau mất cha ruột và từng mắc chứng trầm cảm trong thời gian dài.

Trong nhiều cuộc phỏng vấn trước đây, Lý Nhược Đồng thừa nhận cô từng mơ về một cuộc sống giản dị với gia đình nhỏ, chồng con quây quần. Việc không thể thực hiện mong muốn làm mẹ từng trở thành nỗi tiếc nuối lớn nhất trong cuộc đời cô.

Vài năm trước, nữ diễn viên cho biết cô không còn khả năng sinh con. Dù vậy, cô nhận cháu gái làm con nuôi và dành cho bé tình yêu thương như con ruột.

Lý Nhược Đồng dành thời gian làm đẹp, tập luyện và hoạt động nghệ thuật (Ảnh: Sina).

Khi từng đối diện quan điểm “Không làm mẹ là thất bại lớn nhất của phụ nữ”, nữ diễn viên thừa nhận bản thân từng chạnh lòng. Tuy nhiên, cô cho rằng mỗi người đều có lựa chọn riêng và không ai có quyền áp đặt tiêu chuẩn sống lên người khác.

“Hãy học cách tôn trọng quyết định của người khác bởi đó là cuộc sống của họ”, cô viết trên trang cá nhân. Chia sẻ của nữ diễn viên nhận được sự đồng cảm từ nhiều khán giả, đặc biệt là phụ nữ hiện đại theo đuổi lối sống độc lập.

Khi được hỏi đến chuyện tình cảm, mỹ nhân Thần điêu đại hiệp bày tỏ: “Hiện tại, tôi không có ý định tìm bạn trai. Trước đây, tôi từng khao khát có con nhưng tôi nghĩ mình đang ở giai đoạn rất hạnh phúc trong cuộc đời rồi và tôi rất trân trọng điều đó”.

“Tôi vẫn chưa lập gia đình hay có con. Nhưng phụ nữ dù ở hoàn cảnh nào cũng cần sống độc lập và duy trì sức mạnh nội tại. Tôi một mình nhưng tôi không cô đơn”, nữ diễn viên bày tỏ thêm.

Sinh ra trong một gia đình nghèo có 10 anh chị em, Lý Nhược Đồng là người con thứ 7. Từ nhỏ, cô đã được nhận xét là chăm chỉ, học giỏi và có ý chí vươn lên.

Để có được vẻ ngoài bình thản và hạnh phúc như hiện tại, Lý Nhược Đồng đã trải qua nhiều sóng gió trong cuộc sống (Ảnh: Weibo).

Trước khi bước chân vào làng giải trí, cô từng làm tiếp viên hàng không. Tuy nhiên, niềm đam mê nghệ thuật đã thôi thúc cô từ bỏ công việc ổn định để theo đuổi nghiệp diễn.

Gia nhập làng giải trí từ đầu thập niên 1990, nữ diễn viên nhanh chóng ghi dấu ấn qua hàng loạt tác phẩm nổi tiếng như Thần điêu đại hiệp, Thiên long bát bộ, Võ Đang hay Dương Môn nữ tướng.

Đặc biệt, vai Tiểu Long Nữ giúp cô trở thành biểu tượng nhan sắc của màn ảnh Hoa ngữ suốt nhiều năm. Đến nay, Lý Nhược Đồng vẫn được nhiều khán giả gọi là “Tiểu Long Nữ đẹp nhất màn ảnh”.

Hiện tại, ở tuổi 60, nữ diễn viên duy trì cuộc sống độc thân, dành nhiều thời gian cho việc chăm sóc sức khỏe, tập luyện thể thao và tham gia các hoạt động nghệ thuật.

Trên trang cá nhân, cô thường xuyên chia sẻ hình ảnh tập gym với thân hình săn chắc, khỏe khoắn. Theo nữ diễn viên, việc duy trì tập luyện không chỉ giúp cải thiện vóc dáng mà còn mang lại nguồn năng lượng tích cực và tinh thần lạc quan.

Ngoài đóng phim và tham gia sự kiện giải trí, cô còn tích cực viết lách, tham gia hoạt động thiện nguyện và tận hưởng cuộc sống bên gia đình.

Dù không còn ở thời kỳ đỉnh cao sự nghiệp, Lý Nhược Đồng cho biết cô cảm thấy hạnh phúc vì vẫn được sống với đam mê nghệ thuật và lựa chọn cuộc đời theo cách riêng của mình.