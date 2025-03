Không gian đa giác quan tại sự kiện ra mắt nước hoa Creed Millésime Impérial

Sự kiện trải nghiệm dòng hương Millésime Impérial mới diễn ra tại Dolce by Wyndham Golden Lake Hanoi, quận Ba Đình. Ban tổ chức định vị đêm tiệc là "hành trình kiến tạo đa giác quan", kết hợp giữa hương thơm, vị giác và âm nhạc - nơi nghệ thuật chế tác nước hoa hòa quyện những ly cocktail pha chế đặc biệt bởi bartender Cris Quốc Việt.

"Mỗi ly cocktail là một tầng hương Millésime Impérial, đưa khách mời vào không gian tinh tế, sang trọng", đại diện Millésime Impérial cho hay.

Anh Tú Atus tạo dáng với nước hoa Creed Millésime Impérial (Ảnh: AH Perfumes).

Không dừng lại ở hương vị, âm nhạc góp phần định hình trải nghiệm của khách mời. Rapper LowG và DJ ABG Tina mang đến màn trình diễn sôi động, kết nối mọi giác quan trong không gian giao thoa giữa thời trang, nghệ thuật, âm nhạc.

Sự kiện còn quy tụ nhiều khách mời, trong đó có diễn viên, ca sĩ Anh Tú, fashionista Quỳnh Anh Shyn, ca sĩ Phí Phương Anh, diễn viên Thuận Nguyễn. Bên cạnh đó là đại diện The House of Creed, AH Perfumes (nhà phân phối của The House of Creed) cùng nhiều đối tác.

Từ trái sang: diễn viên Nhâm Phương Nam, người mẫu Kang Chul, Nhee phan, Quỳnh Laze, Dylan Nguyễn, Duy Nguyễn tại sự kiện (Ảnh: AH Perfumes).

Theo đại diện nhãn hàng, lấy cảm hứng từ chu kỳ của mặt trời, Millésime Impérial đại diện cho ánh sáng và sự chuyển động bất tận. Ở hình ảnh quảng bá, qua ống kính nhiếp ảnh gia Richard Foster, sóng nước hòa quyện ánh sáng vàng, khắc họa nét đẹp hiện đại của hương thơm này mang lại.

"Không chỉ là nước hoa, Millésime Impérial còn là tuyên ngôn phong cách, đựng trong chai vàng biểu tượng. Sự kết hợp hài hòa giữa cam bergamot, lý đen, diên vĩ, hương biển mặn và nốt hương sâu lắng từ gỗ tuyết tùng, gỗ đàn hương, xạ hương… hình thành mùi hương tươi mới, đầy sức sống", đại diện nhà sản xuất nói thêm.

Không khí sôi động tại sự kiện (Ảnh: AH Perfumes).

Millésime Impérial đã có mặt tại chuỗi Creed Boutique trên toàn quốc như: Vincom Bà Triệu (Hà Nội), hệ thống cửa hàng Escentric Signature (Lotte Department Store - Hà Nội, Vincom Center Đồng Khởi - TP HCM), Takashimaya và Diamond Plaza (TPHCM).

Creed được James Henry Creed thành lập năm 1760, khởi đầu là nhà may có trụ sở tại Mayfair, London. Sau này, House of Creed chuyển mình thành thương hiệu nước hoa có tiếng trên toàn cầu.