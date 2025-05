"Không còn bệnh tim" - 3 bước đơn giản giúp bạn cải thiện sức khỏe tim mạch

Tuy nhiên, không phải ai cũng biết oxit nitric (NO), chất độc trong công nghiệp lại có thể trở thành "phân tử kỳ diệu" cứu sống hàng triệu người.

Ước tính, có khoảng 640 triệu người trên thế giới đang sống chung với các bệnh tim mạch và tuần hoàn như cao huyết áp, đau thắt ngực, thậm chí là nhồi máu cơ tim hay đột quỵ… Thế nhưng, bạn có biết rằng tất cả những vấn đề sức khỏe này đều có thể được kiểm soát nhờ vào một "phân tử kỳ diệu" mà cơ thể chúng ta sản sinh tự nhiên?

"Không còn bệnh tim" - Cuộc cách mạng y học về bệnh tim mạch (Ảnh: First News).

Bước ngoặt khoa học lớn về bệnh tim mạch

Ngày 12/10/1998, Hội đồng Nobel tại Viện Karolinska quyết định trao giải Nobel về Sinh lý học và Y học năm 1998 cho ba nhà khoa học là Robert F. Furchgott, Louis J. Ignarro và Ferid Murad để tôn vinh những khám phá của họ trong đề tài Oxit nitric (NO) với vai trò là một phân tử tín hiệu trong hệ tim mạch.

Chính phát hiện này đã mở ra một cuộc cách mạng làm thay đổi hoàn toàn nhận thức của cộng đồng y khoa toàn cầu, đồng thời mở đường cho nhiều ứng dụng lâm sàng trong điều trị tim mạch, rối loạn cương dương, tổn thương mạch máu và nhiều bệnh lý mạn tính khác.

Trước đó, có lẽ ít ai ngờ rằng NO - một phân tử nhỏ bé từng được xem là chất độc trong công nghiệp - có thể trở thành "phân tử kỳ diệu" cứu sống hàng triệu người. Trong cuốn sách Không còn bệnh tim (No More Heart Disease) tiến sĩ Louis J. Ignarro - một trong ba nhà khoa học nhận giải Nobel - đã trình bày toàn bộ quá trình nghiên cứu mang tính cách mạng về NO và cách thức để khai thác sức mạnh của phân tử này trong việc bảo vệ sức khỏe của bạn.

Tiến sĩ Ignarro cho biết mỗi phần trong cơ thể của chúng ta đều cần oxy và dưỡng chất để duy trì sự sống. Chính hệ tim mạch sẽ cung cấp oxy cũng như dưỡng chất đến từng phần trong cơ thể một cách trơn tru và hiệu quả suốt hai mươi bốn giờ mỗi ngày.

Tiến sĩ Louis J. Ignarro (Ảnh: First News).

Trong đó, tim đóng vai trò như một chiếc bơm trung tâm, vận chuyển máu giàu oxy đi qua hệ thống mạch máu... Trong quá trình vận hành ấy, NO giúp duy trì tính đàn hồi của tất cả các mạch máu, vì nó là một "phân tử tín hiệu" có chức năng báo cho các mạch máu biết khi nào cần giãn nở, giúp kiểm soát lượng máu lưu thông đến từng bộ phận trong cơ thể. NO cũng có tác dụng ngăn ngừa sự hình thành của huyết khối - nguyên nhân gây đột quỵ cũng như nhồi máu cơ tim - và điều hòa huyết áp.

Một vai trò then chốt khác của NO là làm chậm quá trình tích tụ của các mảng xơ vữa trong mạch máu. Không dừng lại ở đó, NO còn có vai trò trong nhiều cơ quan và chức năng khác: tăng cường trí nhớ, hỗ trợ hô hấp, điều hòa miễn dịch, thậm chí có liên quan đến sinh lý nam giới và hoạt động của não bộ...

Tuy nhiên, hầu hết chúng ta đều không có đủ lượng NO cần thiết để đảm bảo hệ tim mạch có thể hoạt động thuận lợi. Nếu tình trạng thiếu hụt NO kéo dài, bạn sẽ có nguy cơ mắc bệnh cao đối với hầu hết các chứng bệnh nghiêm trọng.

Trong Không còn bệnh tim, Tiến sĩ Ignarro đã mở ra một cánh cửa mới, nơi chúng ta không còn bị động trước căn bệnh vốn được xem là "sát thủ thầm lặng" này mà có thể chủ động hồi phục, phòng ngừa và sống khỏe mạnh thông qua việc khai thác cơ chế tự nhiên của chính cơ thể - sản sinh oxit nitric (NO).

Điểm đặc biệt trong cuốn sách của Tiến sĩ Ignarro không chỉ nằm ở hàm lượng khoa học, mà còn ở cách ông khéo léo mượn hình ảnh đời thường như vòi nước, dòng sông, đường ống… để minh họa cho những khái niệm y học phức tạp.

Chẳng hạn, khi nói về huyết áp và sức cản trong mạch máu, ông so sánh hệ tuần hoàn với một hệ thống vòi nước: muốn tăng áp lực nước, ta có thể mở to vòi cấp hoặc thu hẹp đầu ra, cũng như trong cơ thể, huyết áp tăng khi tim bơm nhiều hơn hoặc khi mạch máu co lại. Cách ví von ấy giúp người đọc có thể hình dung ngay lập tức dù cho không có kiến thức y học nền tảng.

Hay khi mô tả mạng lưới mạch máu, ông diễn tả rằng nếu xếp nối tất cả các mạch máu trong cơ thể thành một đường thẳng, chiều dài của nó sẽ gấp đôi chu vi Trái Đất. Một hình ảnh vừa choáng ngợp, vừa gần gũi, khiến người đọc không chỉ hiểu, mà còn cảm được sự kỳ diệu của cơ thể mình.

Chính những hình ảnh giản dị như thế đã biến cuốn sách từ một công trình khoa học phức tạp trở thành một cuộc trò chuyện đầy thu hút giữa bác sĩ và người bệnh, giữa nhà khoa học và bạn đọc.

Bên cạnh đó, cuốn sách "Không còn bệnh tim" còn đưa ra nhiều dẫn chứng bằng các trường hợp thực tế và nghiên cứu khoa học cụ thể để giúp người đọc nhận thức rõ hơn về sức mạnh thay đổi cuộc sống từ phân tử NO. Louis J. Ignarro đã khiến cho một phân tử nhỏ bé như NO không còn là điều bí ẩn trong phòng thí nghiệm mà đã trở thành người bạn quan trọng trên con đường phục hồi sức khỏe cho hàng triệu người trên khắp thế giới.

"Không còn bệnh tim" - Từ chất độc công nghiệp đến 'phân tử kỳ diệu' cứu sống hàng triệu người (Ảnh: First News).

Ba bước cải thiện sức khỏe tim mạch

Trong cuốn sách Không còn bệnh tim, Ignarro không chỉ dừng lại ở lý thuyết mà còn xây dựng một chương trình ứng dụng cụ thể có tên "Say Yes to NO" - một kế hoạch gồm ba bước đơn giản mà bất kỳ ai cũng có thể thực hiện để giúp thúc đẩy quá trình sản sinh NO tự nhiên trong cơ thể, từ đó cải thiện sức khỏe tim mạch.

Ba trụ cột chính của chương trình gồm:

Bổ sung dinh dưỡng: Louis J. Ignarro hướng dẫn cụ thể về việc sử dụng các chất bổ sung cần thiết như L-arginine, L-citrulline, vitamin C và E, axit folic và axit alpha lipoic - tất cả đều nhằm thúc đẩy cơ thể sản sinh NO một cách tối ưu.

Chế độ dinh dưỡng: Cuốn sách cung cấp một danh sách đầy đủ các thực phẩm giàu dinh dưỡng, giúp tăng cường sản xuất NO tự nhiên như hải sản, quả việt quất, thực phẩm giàu omega-3 và chất béo tốt. Đồng thời, Ignarro cũng khuyến cáo hạn chế tối đa các chất béo bão hòa và chất béo chuyển hóa (trans fat) nhằm bảo vệ khả năng sản sinh NO của cơ thể.

Chế độ vận động: Chương trình "Say Yes to NO" nhấn mạnh tầm quan trọng của vận động cơ thể thông qua các bài tập thiết thực và dễ áp dụng như đi bộ, chạy, bơi lội và khiêu vũ… với thời gian thực hiện ít nhất 20 phút mỗi ngày, 3 lần mỗi tuần để kích thích cơ thể sản sinh NO một cách tự nhiên và bền vững.

Có thể thấy, việc thay đổi chế độ ăn, bổ sung chất hay tăng cường vận động không hề phức tạp nhưng lại là những cách tuyệt đối an toàn để gia tăng đáng kể lượng NO tự nhiên của cơ thể. Khi được thực hiện đều đặn và đúng cách, chương trình này sẽ giúp phục hồi và nuôi dưỡng khả năng tự chữa lành vốn có trong cơ thể mà không phụ thuộc vào thuốc men.

Với cách viết rõ ràng, nhiều ví dụ minh họa và chương trình hành động cụ thể, Không còn bệnh tim không chỉ là một công trình có giá trị khoa học, mà còn là một cẩm nang sức khỏe cho những ai mong muốn xây dựng một cuộc sống khỏe mạnh và hạnh phúc hơn.

* Về tác giả Louis J. Ignarro là một giáo sư, tiến sĩ, nhà dược lý học người Mỹ, nổi tiếng với những đóng góp đột phá trong lĩnh vực y học tim mạch. Ông cùng hai đồng sự đã được trao Giải Nobel Y học năm 1998 nhờ khám phá ra vai trò của nitric oxide (NO) như một phân tử tín hiệu trong hệ thống tim mạch - một phát hiện đã mở ra hướng đi mới cho các phương pháp điều trị bệnh tim và huyết áp. Louis J. Ignarro có bằng tiến sĩ dược lý học của Đại học Minnesota và từng giảng dạy tại nhiều trường đại học danh tiếng, đặc biệt là Đại học California, Los Angeles (UCLA), nơi ông có nhiều công trình nghiên cứu quan trọng. Không chỉ là một nhà khoa học xuất sắc, Louis J. Ignarro còn là một tác giả nổi bật. Ông đã viết nhiều sách phổ thông về sức khỏe tim mạch nhằm giúp công chúng hiểu rõ hơn về cách phòng ngừa bệnh tim, trong đó có cuốn Không còn bệnh tim (tựa gốc: No More Heart Disease) - một tác phẩm được đánh giá cao nhờ khả năng truyền đạt kiến thức khoa học phức tạp một cách gần gũi và dễ hiểu. Với sự kết hợp giữa nền tảng khoa học vững chắc và khát vọng nâng cao sức khỏe cộng đồng, Louis J. Ignarro đã trở thành một trong những biểu tượng của y học hiện đại trong việc kết nối khoa học với đời sống.

Theo First News