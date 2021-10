Khó nhận ra Christina Aguilera với hình ảnh mới

Dân trí Christina Aguilera thay đổi hoàn toàn về hình ảnh mà vẫn rất quyến rũ khi ra mắt MV mang tên "Pa Mis Muchachas". Đã rất lâu, nữ ca sĩ xinh đẹp mới phát hành một ca khúc mới.

Tối 22/10, cánh săn ảnh đã thấy Christina Aguilera đến tham dự một bữa tiệc ở Los Angeles, Mỹ để mừng ra mắt MV mới của cô mang tên Pa Mis Muchachas. Đã rất lâu, nữ ca sĩ xinh đẹp mới phát hành một ca khúc mới.

Xuất hiện trên phố, Christina Aguilera diện bộ đồ kín đáo và sành điệu. Cô nhuộm tóc màu da cam, trang điểm cầu kỳ và đeo kính râm. Hình ảnh mới của Christina khiến fans thấy vô cùng lạ lẫm.

Christina Aguilera khác lạ với hình ảnh mới

Christina luôn luôn thay đổi hình ảnh mỗi khi ra mắt một dự án âm nhạc mới. Cô không chỉ là "tắc kè hoa" trong âm nhạc mà còn là "tắc kè hoa" thực sự trong lĩnh vực thời trang.

Pa Mis Muchachas là đĩa đơn tiếng Tây Ban Nha đầu tiên mà Christina Aguilera phát hành trong hơn 20 năm qua. Tên ca khúc này trong tiếng Anh có nghĩa là For My Girls. For My Girls là đĩa đơn đầu tiên trích từ album tiếng Tây Ban Nha sắp ra mắt của ca sĩ 41 tuổi.

Christina Aguilera thường thay đổi ngoại hình khi ra mắt album mới.

Christina Aguilera rất hào hứng khi ra mắt sản phẩm âm nhạc mới. Cô chia sẻ: "Đôi khi, sẽ thật đáng sợ khi thử thách bản thân, vượt ra ngoài vòng an toàn của mình. Khi sáng tác ca khúc bằng tiếng Tây Ban Nha, nó không giống như cách tôi viết bằng tiếng Anh dù tôi luôn hiểu được trái tim mình".

"Cuộc sống là một hành trình rất dài. Nhưng bây giờ, khi đã có những đứa con của riêng mình, tôi muốn chúng thấy rằng mẹ chúng không phải là người biết tất cả mọi thứ. Tôi cũng vẫn đang học hỏi mỗi ngày. Tôi không quan tâm mọi người nghĩ gì và tôi sẽ không lùi bước trước thứ mà tôi thực sự đam mê".

Christina Aguilera xinh đẹp với váy ôm sát

Album tiếng Tây Ban Nha đầu tiên của Christina mang tên Mi Reflejo, phát hành năm 2000. Hầu hết các ca khúc trong album này là bản dịch của các bài hát tiếng Anh nổi tiếng của Christina đã ra mắt trước đó.

Mi Reflejo từng đứng đầu bảng xếp hạng nhạc Billboard Latin và thành công vang dội ở một số quốc gia nói tiếng Tây Ban Nha nhưng kể từ đó, diva sinh năm 1980 chưa bao giờ phát hành thêm bất cứ album tiếng Tây Ban Nha nào khác - cho đến tận bây giờ.

Hồi tháng 9, Christina tiết lộ với tạp chí People rằng cô đã quay hai video cho các bài hát trong album sắp tới của mình. "Cuộc sống của tôi đã viên mãn với tư cách là một người phụ nữ trưởng thành. Tôi cảm thấy rất mãn nguyện. Sau sự nghiệp mà tôi đã có, giờ đây tôi có thể đi sâu hơn vào những thứ mà tôi thực sự rất đam mê".

Christina Aguilera tươi trẻ với tóc vàng

"Đôi khi, một album bán rất chạy cũng không phải là khoảnh khắc hạnh phúc nhất của tôi. Chúng có thể không hoàn toàn là con người tôi hay là niềm đam mê của tôi. Tuy nhiên, kể từ sau khi phát hành ca khúc Stripped, tôi luôn tạo ra những sản phẩm âm nhạc mà tôi hoàn toàn tin tưởng. Ngay cả khi nó không phải bản Pop "dễ vào tai" với mọi người. Album mới này cũng vậy, nó cũng là chính tôi".

Những năm gần đây, Christina Aguilera xuất hiện nhiều hơn trong vai trò huấn luyện viên show truyền hình The Voice của Mỹ. Nữ ca sĩ dành phần lớn thời gian chăm lo cho tổ ấm của cô với bạn trai Matthew Rutler và hai đứa con nhỏ.

