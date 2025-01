Justin Bieber: Không hủy theo dõi vợ, khẳng định Hailey là tình yêu lớn

Tối 21/1 (giờ Việt Nam), truyền thông quốc tế đưa tin, Justin Bieber được phát hiện đã hủy theo dõi tài khoản Instagram của bà xã Hailey Bieber. Trong khi đó, Hailey vẫn còn theo dõi tài khoản Instagram của chồng.

Hành động của nam ca sĩ gây hoang mang, khiến nhiều người nghi ngờ hôn nhân của anh và Hailey rạn nứt. Tuy nhiên, chỉ vài tiếng đồng hồ sau, Justin Bieber đã lên tiếng giải thích mọi việc và theo dõi lại tài khoản cá nhân của vợ.

Justin Bieber khẳng định cuộc hôn nhân của anh vẫn ổn (Ảnh: People).

Nam nghệ sĩ tỏ ra rất tức giận và khẳng định, tài khoản của anh đã bị đột nhập và làm một việc anh không mong muốn. Trên tài khoản có 294 triệu người đăng ký theo dõi, Justin khẳng định: "Ai đó đã vào tài khoản của tôi và hủy theo dõi vợ tôi. Có chuyện gì đó đang xảy ra ở đây".

Bài đăng sau đó bị xóa đi và nam ca sĩ chia sẻ hình ảnh trong chuyến du lịch cùng vợ và một số người bạn ở Aspen. Đặc biệt, hình ảnh Justin ôm con trai đầu lòng Jack Blues Bieber nhận được sự chú ý lớn. Anh cũng đăng tải loạt ảnh đang làm nhạc cùng bạn bè.

Hiện tại, vợ chồng Justin và Hailey dành thời gian nghỉ dưỡng, trượt tuyết ở Aspen. Họ được bắt gặp với nhiều khoảnh khắc tình tứ, hạnh phúc.

Một ngày trước vụ việc hủy theo dõi vợ trên mạng xã hội, Justin còn đăng ảnh vợ và khen cô: "Người phụ nữ tuyệt vời nhất tôi từng biết và sẽ mãi mãi biết".

Justin Bieber và vợ đang tận hưởng kỳ nghỉ tại Aspen (Ảnh: Instagram).

Những ngày qua, Justin Bieber có nhiều hành động gây chú ý. Ngày 16/1, nam ca sĩ sinh năm 1994 hủy theo dõi bố vợ, nam diễn viên Stephen Baldwin, trên trang cá nhân. Sau đó, ông Stephen Baldwin cũng không còn theo dõi con rể.

Justin Bieber cũng hủy theo dõi tài khoản của một số người từng có mối quan hệ thân thiết, như Usher (người anh em thân thiết từ khi mới vào nghề), quản lý cũ Scooter Braun, Giám đốc sáng tạo cho thương hiệu thời trang Drew House - Ryan Good.

Từ tháng 10/2024, truyền thông quốc tế nhiều lần đề cập tới vấn đề sức khỏe tinh thần của nam ca sĩ nổi tiếng. Một nguồn tin nói với tờ Page Six, Justin Bieber đang phải chịu nhiều áp lực và căng thẳng khi bị ám ảnh bởi quá khứ.

Đặc biệt, kể từ khi ngôi sao nhạc rap Sean Combs (nghệ danh Diddy) bị tạm giam và điều tra cáo buộc xâm hại tình dục, buôn bán tình dục, tống tiền, Justin Bieber (một người bạn thân thiết trong quá khứ với Sean Combs) cũng bị ảnh hưởng tâm lý.

Justin chia sẻ hình ảnh hiếm hoi với con trai trên trang cá nhân (Ảnh: Instagram).

Loạt bí mật chấn động về đời tư của Diddy lần lượt được hé lộ cùng nghi vấn Justin được cho là nạn nhân của ngôi sao nhạc rap tai tiếng khiến anh liên tục bị gọi tên.

Justin bước chân vào làng giải trí từ năm 15 tuổi. Anh nhận được sự hậu thuẫn từ các đàn anh, trong đó có Diddy, để có cơ hội tham gia các sự kiện của làng giải trí và có sự thăng tiến như vũ bão trong ngành.

Từ một ca sĩ chuyên hát lại các ca khúc nổi tiếng và đăng tải trên YouTube, Justin chạm tay vào vinh quang, sở hữu nhiều giải thưởng giá trị, là nghệ sĩ có ảnh hưởng và sở hữu khối tài sản hàng trăm triệu USD.

Justin có giai đoạn bị khủng hoảng, tiều tụy về ngoại hình, gặp rắc rối liên quan tới pháp luật. Những lời đồn đoán về mối quan hệ của Justin và Diddy bùng lên dữ dội khi một số MV của Justin như Yummy, Where Are U Now được cho là chứa thông điệp kêu cứu, hé lộ góc khuất trong làng giải trí.

Justin Bieber trở lại với âm nhạc thời gian gần đây (Ảnh: Instagram).

Theo một số người bạn thân thiết, Justin Bieber vật lộn với chứng rối loạn tinh thần và không thể tin tưởng những người xung quanh mình.

Một năm qua, anh xuất hiện khá hiếm hoi trước công chúng và để lộ ngoại hình già dặn, nuôi râu và tóc. Gương mặt hốc hác, ánh mắt mệt mỏi của nam ca sĩ khiến người hâm mộ lo lắng.

Một nguồn tin thân cận cho hay, Justin tránh xa mọi người, thậm chí cả những người từng thân thiết trong quá khứ. Vợ và cậu con trai chào đời vào mùa thu năm ngoái được xem là điểm tựa lớn nhất của nam ca sĩ lúc này.

"Justin rất căng thẳng. Anh ấy có một cậu con trai và đang cố trở thành người cha tốt trong khi không có hình mẫu nào để tham khảo. Anh ấy đang đơn độc vượt qua giai đoạn này.

Việc Diddy bị điều tra nổ ra vào thời điểm không thể tệ hơn khi Justin vừa cố gắng trải nghiệm niềm vui làm cha, vừa phải đối mặt với những thử thách", nguồn tin nói thêm.

Justin Bieber (SN 1994) được gọi là "hoàng tử nhạc pop". Anh từng giành 2 giải Grammy, 8 giải Juno, 2 giải thưởng Âm nhạc Anh, 26 giải Billboard Music Awards, 18 giải thưởng American Music Awards và 33 lần lập kỷ lục Guinness thế giới.

Tạp chí Time đưa Justin Bieber vào danh sách một trong 100 nhân vật ảnh hưởng nhất thế giới vào năm 2011. Tờ Forbes vinh danh anh là một trong 10 người nổi tiếng có ảnh hưởng nhất thế giới vào các năm 2011, 2012 và 2013. Ngôi sao người Canada hiện sở hữu khối tài sản 300 triệu USD, theo Forbes.

Những năm qua, "hoàng tử nhạc pop" đối diện với nhiều vấn đề trong sự nghiệp. Năm 2022, anh mắc bệnh liệt nửa mặt, phải thông báo hủy gần như toàn bộ chuyến lưu diễn toàn cầu để tập trung chữa bệnh. Đến nay, anh chưa phát hành sản phẩm âm nhạc mới.

Justin Bieber kết hôn với người mẫu Hailey Bieber vào năm 2018. Họ đón con trai đầu lòng vào năm ngoái. Cuộc hôn nhân của họ cũng đối mặt với nhiều áp lực từ dư luận bởi cả hai đều là những ngôi sao đình đám, có sự nghiệp riêng.