Ju Uyên Nhi khoe nhan sắc ngọt ngào tuổi 17, tiết lộ cuộc sống khi du học

Sau thời gian sang Mỹ du học, mới đây, Quán quân "Gương mặt thân quen nhí" Ju Uyên Nhi đã có chuyến về Việt Nam thăm gia đình và tổ chức đêm nhạc riêng.

Trong đêm nhạc, Ju Uyên Nhi gây ấn tượng khi xuất hiện với ngoại hình trưởng thành cùng sự tự tin khi đứng trên sân khấu, khác hẳn hình ảnh Quán quân "Gương mặt thân quen nhí" ngày nào.

Nữ ca sĩ khoe chất giọng khỏe khoắn qua ca khúc như "Người hãy quên em đi", "Always remember us this way", "Giữa đại lộ Đông Tây"… bằng tiếng Việt và tiếng Hàn, kết hợp đánh guitar điện khiến người xem thích thú.

Nhan sắc của Ju Uyên Nhi gây chú ý (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Ju uyên Nhi cho biết cô thấy hạnh phúc vì sau thời gian dồn sức cho việc học, được trở về quê nhà gặp gỡ và hát cùng mọi người. Với đêm nhạc này, ngoài Ju Uyên Nhi còn có màn trình diễn của Nhã Thy, Bảo Nghi, Mai Chí Công…

Ju Uyên Nhi cho biết dù cùng phát triển trên con đường nghệ thuật, song cô và các "giọng ca nhí" ngày nào vẫn giữ tình bạn đẹp chứ không hề cạnh tranh nhau. Với Ju Uyên Nhi, được hát cùng các bạn đã là niềm hạnh phúc.

"Tôi thấy vui vì các bạn vẫn theo nghề và vẫn được khán giả yêu thương, trân trọng", nữ ca sĩ nói.

Ju Uyên Nhi có màn kết hợp cùng các người bạn của mình (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Chia sẻ về hành trình du học, Ju Uyên Nhi cho biết cô việc phải làm quen với môi trường mới khiến cô thấy áp lực. Song dần dần, nữ ca sĩ tập làm quen với cuộc sống mới và hòa nhập với mọi người.

"Môi trường mới dạy Nhi tự lập hơn. Điều Nhi thấy vui là dù ở đâu, Nhi vẫn được hát và được mang lời ca phục vụ mọi người. Bạn bè quốc tế cũng bất ngờ với giọng hát của Nhi", cô tâm sự.

Sau đêm nhạc, Ju Uyên Nhi dành hết thời gian cho gia đình. Sau đó, cô trở lại nước ngoài để tiếp tục việc học tập của mình.

Ju Uyên Nhi cùng hội bạn thân (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Ju Uyên Nhi sinh năm 2006 tại TPHCM, có mẹ là người Việt, bố gốc Hàn Quốc. Năm 2014, cô tham gia "Gương mặt thân quen nhí" mùa đầu tiên và đoạt Quán quân. Các tiết mục hóa thân của Ju Uyên Nhi nhận nhiều sự quan tâm của khán giả, hút hàng triệu lượt xem.

Sau thành công này, Ju Uyên Nhi trở lại với cuộc sống thường nhật, tích cực học tập. Bên cạnh đó, cô cũng sắp xếp thời gian ra mắt một số sản phẩm âm nhạc, đặc biệt là những bản cover như: Sài Gòn đau lòng quá, Giữa đại lộ Đông Tây… Ngoài hát tiếng Việt, cô còn trổ tài hát tiếng Hàn và tiếng Anh.