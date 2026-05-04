Jennie khoe eo thon, dáng vóc hoàn hảo với bikini hai mảnh

Cô thường được truyền thông Hàn Quốc và quốc tế nhắc đến như một “it-girl” thế hệ mới - thuật ngữ chỉ những phụ nữ trẻ có sức hút đặc biệt, ảnh hưởng lớn đến thời trang và xu hướng. Jennie sở hữu tỷ lệ cơ thể hài hòa, dễ dàng biến hóa giữa nhiều phong cách từ ngọt ngào, cá tính đến sang trọng.

Về hình thể, Jennie có chiều cao khoảng 1,63m nhưng tạo cảm giác cao hơn nhờ tỷ lệ cân đối với vai thon, eo nhỏ và đôi chân dài tương đối so với thân trên.

Điểm nổi bật nhất là vòng eo nhỏ và hông gọn, giúp cô dễ dàng “cân” nhiều kiểu trang phục, từ thời trang đường phố đến haute couture (thời trang cao cấp). Trong các sân khấu biểu diễn, Jennie thường lựa chọn trang phục cắt xẻ hợp lý, tập trung nhấn vào vòng eo và đường cong cơ thể để tối ưu hiệu ứng thị giác.

Bí quyết giữ dáng của Jennie đến từ sự kỷ luật trong sinh hoạt và luyện tập. Cô duy trì chế độ ăn uống điều độ, hạn chế đồ ngọt và thức ăn nhanh, đồng thời ưu tiên thực phẩm giàu protein và rau xanh.

Song song đó, lịch tập luyện của Blackpink cũng rất nghiêm ngặt, bao gồm vũ đạo cường độ cao và các bài tập tăng sức bền, giúp duy trì thân hình săn chắc nhưng không quá cơ bắp.

Một yếu tố quan trọng khác là cường độ biểu diễn. Việc luyện tập vũ đạo liên tục giúp Jennie tiêu hao năng lượng lớn, đồng thời duy trì tỷ lệ mỡ cơ thể ổn định. Đây không chỉ là hoạt động nghệ thuật mà còn đóng vai trò như một hình thức rèn luyện thể lực toàn diện.

Ngoài yếu tố thể chất, phong thái tự tin cũng góp phần quan trọng tạo nên sức hút hình thể của Jennie. Cách cô di chuyển, giữ dáng và kiểm soát ánh mắt trên sân khấu giúp tổng thể hình ảnh trở nên cuốn hút và hài hòa hơn thực tế.

Sinh năm 1996, Jennie là một trong những gương mặt tiêu biểu của làn sóng Kpop (nhạc trẻ Hàn Quốc) toàn cầu. Cô được xem là biểu tượng thời trang nhờ gu thẩm mỹ cá tính và khả năng dẫn dắt xu hướng.

Những năm gần đây, Jennie có sự chuyển mình rõ rệt trong phong cách, từ hình ảnh dễ thương sang trưởng thành, gợi cảm và táo bạo hơn, tạo ra nhiều luồng ý kiến trái chiều nhưng luôn thu hút sự quan tâm lớn từ công chúng.

Năm 2025, Jennie cùng Blackpink thực hiện chuyến lưu diễn toàn cầu và đạt nhiều thành tích ấn tượng với các sản phẩm cá nhân. Cô cũng lập kỷ lục khi trở thành nữ nghệ sĩ Kpop có nhiều ca khúc nhất lọt vào bảng xếp hạng Billboard Hot 100, với tổng cộng 7 bài hát.

Tháng 4 vừa qua, Jennie được tạp chí Time (Mỹ) đưa vào danh sách 100 nhân vật có tầm ảnh hưởng nhất thế giới năm 2026, là nghệ sĩ Hàn Quốc duy nhất xuất hiện trong danh sách này. Cô đứng cùng nhiều tên tuổi quốc tế như Luke Combs, Dakota Johnson và Keke Palmer.

Theo nhận xét của ca sĩ kiêm nhà văn Gracie Abrams - người viết hồ sơ giới thiệu Jennie trên Time, sức hút của ngôi sao xứ Hàn không chỉ đến từ thành tựu nghệ thuật mà còn từ “nguồn năng lượng đặc biệt”.

Abrams cũng nhấn mạnh sự đối lập trong hình ảnh Jennie. Theo đó, vẻ ngoài mềm mại, nữ tính nhưng nội tại mạnh mẽ, giúp nghệ sĩ thế hệ 9X trở thành một ngôi sao có sức ảnh hưởng bền vững trong làng giải trí quốc tế.