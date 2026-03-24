"Hồn quê" đậm văn hóa Việt trong tranh của hoạ sĩ Hoàng Sùng

Chiều 23/3 tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam đã diễn ra triển lãm tranh Hồn quê của họa sĩ Hoàng Sùng. Sự kiện trưng bày loạt tác phẩm đẹp mắt, được tổ chức nhân 100 năm ngày sinh của ông (1926-2026).

Tranh "Chợ Bắc Hà 2" của hoạ sĩ Hoàng Sùng (Ảnh: Lạc Thành).

Nếu người trong giới hay nói tới Bùi Xuân Phái qua cụm từ "phố Phái," hay Dương Bích Liên qua cụm "gái Liên" thì Hoàng Sùng lại gắn liền với "chợ Sùng".

Triển lãm Hồn quê giới thiệu 67 tác phẩm tiêu biểu của họa sĩ Hoàng Sùng trên nhiều chất liệu như sơn mài, lụa, giấy dó, tái hiện sinh động vẻ đẹp bình dị của làng quê Việt Nam, từ sắc nâu huyền ảo của phù sa sông Hồng, những phiên chợ vùng cao mờ sương đến hình ảnh người phụ nữ đồng bằng Bắc Bộ tần tảo.

Không gian nghệ thuật này đã gợi mở chiều sâu văn học dân tộc, đồng thời thể hiện rõ phong cách sáng tác mộc mạc, khoáng đạt mà tinh tế của ông.

Phát biểu tại lễ khai mạc, NSND Vương Duy Biên - nguyên Thứ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch - khẳng định rằng, họa sĩ Hoàng Sùng có vị trí quan trọng trong tiến trình phát triển của hội họa Việt Nam. Ông thuộc lớp họa sĩ đã dành trọn đời cho sự nghiệp lao động nghệ thuật, để lại những di sản nghệ thuật mang đậm dấu ấn làng quê Việt Nam.

"Ngược dòng thời gian về những năm tháng kháng chiến chống Pháp, họa sĩ Hoàng Sùng đã sớm khẳng định bản lĩnh của một người chiến sĩ trên mặt trận văn hóa khi vừa là cán bộ tuyên truyền, vừa là phóng viên, họa sĩ. Những nét vẽ của ông thời kỳ này không chỉ mang giá trị thẩm mỹ mà còn là vũ khí tinh thần sắc bén, cổ vũ tinh thần yêu nước qua các bức tranh cổ động và minh họa đầy sức sống", ông Vương Duy Biên nhận định.

Tên gọi Hồn quê cũng gợi nhắc về dấu mốc năm 1991, khi tác phẩm của họa sĩ Hoàng Sùng lần đầu tiên được trưng bày tại Quảng trường Louvre (Pháp), góp phần đưa hình ảnh văn hóa Việt Nam ra thế giới.

Theo Giám đốc Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam Nguyễn Anh Minh, các tác phẩm sơn mài của cố họa sĩ Hoàng Sùng thường có bố cục lớn, chặt chẽ, với nhiều nhân vật được khắc họa sinh động trên cơ sở nghiên cứu kỹ lưỡng về hình họa.

Nổi bật trong sáng tác là hình tượng đồng bào các dân tộc thiểu số như: Thái, Dao, Tày, Nùng, H’Mông... gắn với không gian sinh hoạt và phong cảnh đặc trưng của từng vùng miền.

Gia đình họa sĩ Hoàng Sùng (phải) trao tặng tác phẩm sơn mài "Chợ Phùng" cho Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam (Ảnh: Lạc Thành).

Nhân dịp này, gia đình họa sĩ Hoàng Sùng đã trao tặng tác phẩm sơn mài Chợ Phùng cho Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam. Qua đó góp phần bảo tồn, phát huy giá trị nghệ thuật và đưa di sản của họa sĩ gần hơn với công chúng hơn.

Triển lãm mở cửa đến ngày 31/3 tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam.