Hoa khôi cao 1,70m gây chú ý với tài ca hát, chơi nhạc cụ

Trong phần thi tài năng, nữ sinh Đại học Quốc gia Hà Nội đã thể hiện nhạc phẩm tiếng Anh "All of Me" của ca sĩ, nhạc sĩ John Legend. Khả năng ca hát của cô nhanh chóng nhận được nhiều sự ủng hộ từ khán giả.