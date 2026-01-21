Hoa hậu Nguyễn Thị Mỹ Linh đón tuổi 21, cuộc sống thay đổi sau đăng quang

Nguyễn Thị Mỹ Linh (SN 2005, đến từ Thanh Hóa) đăng quang Hoa hậu Biển đảo Việt Nam 2025. Với chiều cao 1,73m và gương mặt thanh tú, cô nhanh chóng thu hút sự chú ý của khán giả. Sau cuộc thi, người đẹp tích cực tham gia các hoạt động giải trí, cộng đồng.

Tại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 diễn ra ở Quảng trường Ba Đình (Hà Nội), Hoa hậu Mỹ Linh vinh dự được chọn diễu hành trong Khối Văn hóa - Thể thao.

Bên cạnh đó, người đẹp còn tích cực tham gia các dự án cộng đồng, xuất hiện tại các sự kiện quảng bá văn hóa, du lịch đồng thời đảm nhận vai trò đại sứ truyền thông của Miss Cosmo Thanh Hóa 2026.

Nguyễn Thị Mỹ Linh đăng quang Hoa hậu Biển đảo Việt Nam 2025 (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Bước sang tuổi 21, Mỹ Linh nói cô trân trọng hành trình vừa qua, đồng thời luôn nhắc nhở bản thân không ngừng phấn đấu cho con đường phía trước.

Mới đây, Hoa hậu Mỹ Linh tiếp tục đảm nhận vai trò Giám đốc Quốc gia Việt Nam cuộc thi Hoa hậu Hữu nghị Quốc tế 2026 (Miss Friendship International). Đây là một trong những cuộc thi sắc đẹp quốc tế có lịch sử lâu đời (được tổ chức từ năm 1972), hướng tới việc thúc đẩy tình hữu nghị, giao lưu văn hóa và sự thấu hiểu giữa các quốc gia.

Hoa hậu Nguyễn Thị Mỹ Linh rạng rỡ đón tuổi 21 (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Chia sẻ về cột mốc mới, Nguyễn Thị Mỹ Linh cho biết, đây không chỉ là niềm vinh dự mà còn là trách nhiệm lớn lao. Hoa hậu sinh năm 2005 cho rằng, hoa hậu ngày nay không chỉ có vẻ đẹp ngoại hình mà cần đề cao trí tuệ, bản lĩnh, khả năng giao tiếp và tinh thần kết nối những giá trị cốt lõi.

Sắp tới, người đẹp ấp ủ kế hoạch mở một trung tâm đào tạo catwalk tại quê nhà nhằm chia sẻ kinh nghiệm, truyền cảm hứng và tạo điều kiện cho các bạn trẻ yêu thích lĩnh vực người mẫu, trình diễn thời trang có cơ hội tiếp cận môi trường đào tạo bài bản.

Bên cạnh đó, cô cho biết sẽ tiếp tục trau dồi các kỹ năng cần thiết như giao tiếp, ngoại ngữ, kỹ năng trình diễn, để hoàn thiện bản thân và đáp ứng tốt hơn những vai trò, trách nhiệm trong chặng đường hoạt động sắp tới.