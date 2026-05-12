"Hoa hậu hàng không" nhận 2 bằng thạc sĩ ở tuổi 40

Loan Vương tên thật là Vương Ngọc Loan, sinh năm 1986 tại TPHCM. Cô từng tham gia nhiều cuộc thi nhan sắc và đoạt giải Hoa hậu Quý bà Quốc tế 2018. Sau khi đăng quang, Loan Vương không tham gia showbiz mà tiếp tục làm công việc tiếp viên hàng không cho tới nay, nên được biết đến với danh xưng “Hoa hậu hàng không”.

Dù có công việc và cuộc sống ổn định trước ngưỡng tuổi 40, người đẹp vẫn tiếp tục trau dồi kiến thức, cùng lúc theo học hai văn bằng thạc sĩ chuyên ngành Luật và Quản lý kinh tế.

Hồi tháng 11/2025, Loan Vương chính thức nhận tấm bằng thạc sĩ chuyên ngành Quản lý kinh tế tại Đại học Bình Dương. Ngày 9/5 vừa qua, cô cũng hoàn thành khoá học thạc sĩ chuyên ngành Luật kinh tế tại Trường Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia TPHCM.

Hoa hậu Loan Vương nhận bằng thạc sĩ chuyên ngành Luật kinh tế (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Nhận 2 tấm bằng thạc sĩ chỉ trong vòng 6 tháng, người đẹp bày tỏ: "Danh hiệu mở ra nhiều cơ hội trong công việc và cuộc sống nhưng đi kèm đó là áp lực không nhỏ. Khi mới 18-20 tuổi, có thể mọi người quan tâm tới nhiều tới vẻ đẹp bên ngoài.

Nhưng sau ngưỡng tuổi 30, tôi nhận ra đẹp tri thức mới là vẻ đẹp bền vững, không phai tàn theo thời gian và có sức hút thực sự. Bởi vậy, tôi chọn con đường học để mở ra cho mình cánh cửa mới, cơ hội mới và trở thành một phiên bản tốt hơn của chính mình”.

Người đẹp sinh năm 1986 khẳng định, cô học cùng lúc 2 chương trình thạc sĩ không phải để lấy thành tích hay chứng minh điều gì mà chỉ muốn nhắc nhở bản thân không có hành trình nào là quá muộn, miễn là mình còn dám bắt đầu và đủ kiên định để đi đến cùng.

Hoa hậu Loan Vương cùng mẹ và con trai trong ngày nhận bằng thạc sĩ (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

“Tôi từng ước một ngày dài thêm vài giờ để kịp chăm sóc mẹ, lo cho con, ổn định sức khỏe của mình và tiếp tục việc học. Tôi không ít lần tự hỏi liệu mình có đang ôm quá nhiều thứ. Thế nhưng, mỗi lần đứng giữa lựa chọn buông bỏ hay cố thêm một chút nữa, tôi luôn chọn cố gắng.

Tôi không học để chứng minh rằng mình mạnh mẽ. Tôi học để không bị bỏ lại phía sau, để không trở thành "người lớn lỗi thời" trong mắt con mình. Tôi học vì muốn hiểu con, muốn đồng hành cùng con trong từng suy nghĩ, từng câu chuyện, từng ước mơ sau này. Bởi vì, là một người mẹ đơn thân không bao giờ dễ dàng”, Loan Vương tâm sự.

Hiện tại, ngoài công việc tiếp viên hàng không, Loan Vương còn tham gia giảng dạy tại Học viện hàng không Việt Nam và là một trong những đại sứ Hoa xương rồng của Quỹ vì trẻ em khuyết tật Việt Nam.