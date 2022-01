Hồ Ngọc Hà - Kim Lý và dàn sao đón năm mới với "tài sản" vô giá

Thời khắc giao thời ca sĩ Mỹ Tâm vẫn miệt mài chạy show, chia sẻ về năm 2021 tuy show Tri Âm của nữ ca sĩ bị hoãn do dịch bệnh kéo dài nhưng cô và ê-kíp vẫn kiên trì chuẩn bị cho sự trở lại. Nữ ca sĩ hứa hẹn sẽ thật bùng nổ vào năm 2022 với chuỗi đêm nhạc đầu năm The Soul. Nhân dịp năm mới, Mỹ Tâm gửi lời chúc bình an, sức khỏe đến khán giả và người hâm mộ (Ảnh: NSCC).