H'Hen Niê diện bikini huyền bí, "đốt mắt" khán giả trên sàn diễn thời trang

Mới đây, show "Following the Sun"của NTK Thảo Nguyễn đã diễn ra tại Hà Nội. Sự kiện quy tụ nhiều gương mặt nổi tiếng không chỉ trong làng thời trang mà còn với làng giải trí Việt như: Hoa hậu H'Hen Nie, quán quân Next top Model Hương Ly, Á hậu Miss Grand Vietnam Quỳnh Châu, diễn viên Thu Quỳnh, Thanh Hương, ca sĩ chuyển giới Lynk Lee… H'Hen Niê đảm nhận vị trí vedette cho 2 bộ sưu tập cuối.