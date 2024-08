H'Hen Niê bật mí lý do nhận lời đóng nữ chính trong MV về môi trường

Ngày 16/8, nhạc sĩ Ssay Huỳnh chính thức ra mắt dự án âm nhạc môi trường và công chiếu MV She có sự tham gia của Hoa hậu H'Hen Niê. Hoa hậu cho biết: "Khi nhận được lời mời, tôi nghĩ đây là dự án về môi trường nên quyết định chung tay chứ chưa biết vai trò của mình như thế nào".

MV như một phim ngắn với bối cảnh viễn tưởng về một hành tinh nơi cây xanh có sinh mệnh nhưng bị khai thác và tận diệt. Nhân vật chính Ssay đại diện loài người tỉnh thức và giải cứu cây thần (do H'Hen Niê thủ vai), mang lại sự cân bằng cho hành tinh.

Hoa hậu H'Hen Niê và nhạc sĩ Ssay Huỳnh (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Thời gian qua, H'Hen Niê tham gia trồng cây gây rừng và có nhiều hoạt động truyền cảm hứng sống xanh. Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 cho biết vì có chung tình yêu dành cho thiên nhiên và mong muốn cất lên tiếng nói, lan tỏa thông điệp ý nghĩa đến cộng đồng nên cô nhận lời tham gia dự án này.

Xuất hiện với tạo hình độc đáo trong MV, H'Hen Niê cho biết dù phải chịu đau và mất nhiều thời gian để hóa trang nhưng khi theo dõi thành quả, cô không khỏi tự hào.

"Mọi người hỏi tôi rằng tại sao lại hay đi trồng rừng, tôi nghĩ điều đó xuất phát từ chính bản thân mình. Tôi hay trăn trở với thiên nhiên. Tôi nhận ra rằng những nơi nào có rừng thì ở đó rất vững chắc. Còn những nơi sạt lở thường ít cây cối.

Trước đây tôi tham gia nhiều hoạt động liên quan đến phụ nữ, trẻ em và trong thời gian tới tôi muốn tham gia nhiều hơn các hoạt động về môi trường", cô chia sẻ.

Đây là MV đầu tiên trong dự án S.H.E (Save her earth) do ca nhạc sĩ Ssay Huỳnh sáng lập, mang thông điệp về hòa bình và bảo vệ hành tinh.

Ssay Huỳnh chia sẻ trong giai đoạn bản thân phải đối mặt với nhiều áp lực trong cuộc sống, anh và những người bạn vào rừng khám phá. Từ những trải nghiệm có được trong chuyến hành trình đó, Ssay Huỳnh quyết định thực hiện một ca khúc mang thông điệp bảo vệ môi trường với hy vọng mọi người có cái nhìn chân thật về tình trạng biến đổi khí hậu, khuyến khích hành động vì môi trường.

Ngoài Hoa hậu H'Hen Niê, MV còn quy tụ đông đảo khách mời như nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường, diễn viên Võ Đăng Khoa, VJ Dustin Phúc Nguyễn, diễn viên Vinh Râu...

Dustin Phúc Nguyễn cho biết anh rất quan tâm đến các vấn đề môi trường và thiên nhiên. Nam MC tin rằng âm nhạc có khả năng lan tỏa thông điệp mạnh mẽ nên anh hy vọng MV này có thể truyền cảm hứng cho giới trẻ về tình yêu thiên nhiên và ý thức bảo vệ môi trường.