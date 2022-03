Hành trình tìm kiếm cảm hứng sống vui từ ấn phẩm LifeWear số 06

Mỗi người trong chúng ta đều được gieo mầm những hạt giống của niềm vui, mà đôi khi chúng ta vô tình bỏ quên. Hơn cả một ấn phẩm đến từ thương hiệu thông thường, Ấn phẩm LifeWear số 06 của UNIQLO với chủ đề "The Joys of Clothing - Khoác lên mình hân hoan của mùa mới", với hàng trăm câu chuyện giản đơn, dung dị đã mang đến những "điểm chạm" đặc biệt đến người đọc, kết nối tinh thần LifeWear với những khoảnh khắc của cuộc sống.

Ấn phẩm LifeWear - kết nối đặc biệt từ UNIQLO đến khách hàng giữa kỷ nguyên số hóa

Trước cơn bão của số hóa, việc tiếp cận khách hàng thông qua những ấn phẩm thương hiệu với nghệ thuật kể chuyện sâu sắc, nội dung phong phú, gần gũi không phải là điều dễ dàng. Nhưng UNIQLO vẫn chọn một lối đi rất riêng và đầy ý nghĩa từ chất liệu của cuộc sống để mang triết lý của thương hiệu đến gần hơn bao giờ hết thông qua ấn phẩm LifeWear ra đời từ năm 2019 đến nay.

Mang trong mình sứ mệnh thay UNIQLO tiếp cận, truyền tải những điều tốt đẹp trong cuộc sống và lắng nghe nhu cầu của mọi khách hàng, ấn phẩm LifeWear ra đời để không chỉ đơn thuần là một nơi quy tụ những mảng màu, lát cắt cuộc sống, qua đó, khơi gợi cho các độc giả cảm hứng sống, niềm tin lạc quan vào một tương lai tốt đẹp hơn. Mỗi một số phát hành của tạp chí LifeWear sẽ là một chủ đề mới với rất nhiều hàm ý sâu sắc. Nhân sự kiện ra mắt BST LifeWear Xuân/Hè 2022 vừa rồi, số 06 với chủ đề "The Joys of Clothing - Khoác lên mình hân hoan của mùa mới" cũng vừa chính thức được ra mắt cùng buổi talk show chuyên sâu giữa các diễn giả khách mời nổi tiếng thuộc nhiều lĩnh vực như MC Thùy Minh, người mẫu Quang Đại, Nhà Biên kịch, Dịch giả Bình Bồng Bột.

Ấn phẩm LifeWear số 6 với chủ đề "The Joys of Clothing" ra mắt khơi gợi những cảm nhận lạc quan, tích cực cho mùa mới.

Ấn phẩm LifeWear số 06 - tìm về với những niềm vui của cuộc sống quanh ta

Như chính chủ đề "The Joys of Clothing - Khoác lên mình hân hoan của mùa mới", ấn phẩm LifeWear mới nhất tiếp tục lan tỏa về triết lý LifeWear từ hàng trăm, hàng ngàn những lát cắt khác nhau của cuộc sống. Đó có thể là những chia sẻ đời thường về nghệ thuật, phim ảnh và phong cách thời trang đơn giản, được tự do là chính mình qua bài phỏng vấn với đạo diễn Sofia Coppola - nữ đạo diễn nổi tiếng với các tác phẩm điện ảnh như Lost In Translation, The Beguiled và là đạo thứ hai trong lịch sử được vinh danh với giải thưởng "Đạo diễn xuất sắc nhất" tại liên hoan phim Cannes danh giá.

Một trong những nội dung đặc sắc của ấn phẩm LifeWear số 06 là bài phỏng vấn với nữ đạo diễn tài năng, biểu tượng phong cách Sofia Coppola.

Đó có thể là câu chuyện đầy cảm hứng về tình yêu thể thao và cuộc sống với vận động viên quần vợt xe lăn, đồng thời là Đại sứ thương hiệu toàn cầu của UNIQLO Shingo Kunieda, ta lại nhận ra rằng niềm vui đôi khi không cần phải là những thứ đẹp đẽ, lấp lánh. Thất bại dạy cho chúng ta nhiều thứ hơn là thành công, thất bại mách bảo chúng ta những gì cần thiết để tiến lên phía trước, để sống hết mình từ ngày này sang ngày khác. Nhờ trải nghiệm đó, chúng ta đã học được nhiều hơn, biết cách tận hưởng những niềm vui đời thường hơn. Đến những câu chuyện giản đơn về việc tìm thấy tình yêu từ căn bếp, nghệ thuật làm gốm,… ở khắp nơi trên thế giới, tất cả đều tìm thấy niềm hăng say trong cuộc sống từ chính những điều bình dị nhất.

Là một travel blogger đam mê dịch chuyển, ấn phẩm LifeWear khiến Quang Đại nhận ra niềm vui, niềm hân hoan không nhất thiết phải là chúng ta bắt tay làm một điều gì đó, mà đôi khi chỉ cần thưởng thức, cảm nhận một cách thật say mê.

Một trong những nội dung khác cũng được hưởng ứng mạnh mẽ chính là câu chuyện về hành trình bền bỉ tạo những sản phẩm độc đáo nhất của UNIQLO, từ công nghệ AIRism đến việc tạo ra chiếc áo sơ mi Oxford UNIQLO Những nỗ lực không tên tại phòng thí nghiệm này nhằm kiểm chứng cơ sở khoa học cho sản phẩm của UNIQLO, chứng minh tinh thần "Vẻ đẹp hữu ích", kết hợp giữa khoa học và nghệ thuật của thương hiệu. Mỗi người sẽ chọn được cách làm bản thân mình vui nhất. Biết bao kế hoạch cuộc đời mở ra đầy mới mẻ, quan trọng là ta biết rằng đây là mùa hân hoan để khoác lên mình sự tươi mới.

Điểm độc đáo của ấn phẩm LifeWear là không chỉ nội dung sâu, thiết kế chỉnh chu mà thể hiện tâm huyết của đội ngũ những người thực hiện khi chú trọng đến tính bền vững. Được ra mắt lần đầu vào năm 2019, đến nay, toàn bộ các ấn phẩm đều được sản xuất bằng loại giấy có chứng nhận bền vững với con người và môi trường - FSC, một chuẩn mực còn khá xa lạ trong lĩnh vực xuất bản tại Việt Nam.

Ấn phẩm LifeWear số 06 "The Joys of Clothing - Khoác lên mình hân hoan của mùa mới" đã chính thức được phát hành tại các cửa hàng UNIQLO trên toàn quốc từ ngày 28/2. Độc giả yêu thích có thể thưởng thức phiên bản digital (trực tuyến) của ấn phẩm ngay tại đây: https://www.uniqlo.com/vn/vi/contents/lifewear-magazine/