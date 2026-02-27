Hải Tú xuất hiện bên Sơn Tùng M-TP, diện mạo "nàng thơ" thay đổi gây chú ý

Mới đây, Hải Tú thu hút sự chú ý khi chia sẻ loạt hình ảnh diện áo dài bên cạnh các thành viên công ty chủ quản, trong đó có sự xuất hiện của ca sĩ Sơn Tùng M-TP.

Trong khung hình đầu năm, Hải Tú lựa chọn áo dài dáng rộng, kiểu tóc tém quen thuộc. Việc ghi lại khoảnh khắc chụp ảnh tập thể đầu năm tại công ty được cô duy trì đều đặn trong nhiều năm qua, trở thành một hoạt động quen thuộc mỗi dịp Tết.

Trước đó, nữ diễn viên cũng gây chú ý khi đăng tải loạt ảnh diện áo dài trong những ngày đầu năm mới. Qua các hình ảnh, nhiều khán giả nhận xét Hải Tú vẫn giữ được vẻ tươi tắn nhưng gương mặt có phần mũm mĩm hơn so với trước.

Một số ý kiến cho rằng đường nét trên gương mặt của cô đã có sự thay đổi. Hải Tú cũng hài hước chia sẻ: "Cập nhật tình hình hiện tại là hết Tết. Và mặt của tôi sắp thành hai cái bánh chưng". Đây cũng là lần hiếm hoi nữ diễn viên chia sẻ ảnh đời thường, sau khoảng 3 tháng gần như “ở ẩn” trên mạng xã hội.

Dù không xuất hiện nhiều trong các hoạt động nghệ thuật, Hải Tú vẫn nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng. Bên cạnh ngoại hình, phong cách thời trang của cô cũng là yếu tố được bàn luận.

Trong các bức ảnh gần đây, Hải Tú duy trì hình ảnh trẻ trung, có phần tinh nghịch, với những cách tạo dáng tự nhiên. Một số khán giả nhận xét phong cách chụp ảnh của cô có nét tương đồng với Sơn Tùng M-TP.

Về thời trang, nữ diễn viên ưu tiên trang phục dáng rộng, mang hơi hướng năng động, có phần nam tính nhưng trẻ trung. Cô thường kết hợp thêm phụ kiện như mũ, kính để tạo điểm nhấn cho tổng thể.

Trong một số khung hình, Hải Tú vẫn xuất hiện với váy hoa, tóc dài, giữ nét dịu dàng và hình ảnh “nàng thơ” từng gắn liền với cô trong giai đoạn đầu ra mắt.

Trên mạng xã hội, Hải Tú vẫn duy trì hình ảnh tích cực và khá kín tiếng về đời sống cá nhân. Cô thường tập trung chia sẻ những khoảnh khắc đời thường hoặc các hoạt động liên quan đến công ty.

Nhiều năm qua, Hải Tú gần như không có dấu ấn trong hoạt động nghệ thuật, dù là diễn viên độc quyền trực thuộc công ty của Sơn Tùng M-TP. Lần gần nhất cô tham gia diễn xuất là trong MV Chúng ta của tương lai, phát hành vào tháng 3/2024.

Ngoài ra, Hải Tú cũng chỉ xuất hiện trong những dịp liên quan đến công ty như kỷ niệm ngày thành lập, sự kiện nội bộ hoặc các hoạt động thiện nguyện.

Bước sang tuổi 29 cũng là tròn 6 năm kể từ khi ra mắt công chúng với tư cách nghệ sĩ độc quyền, Hải Tú vẫn khiến nhiều người tò mò về đời tư, đặc biệt là mối quan hệ với Sơn Tùng M-TP. Tuy nhiên đến nay, cả hai vẫn giữ im lặng trước mọi đồn đoán.

Hải Tú tên đầy đủ là Lê Quang Hải Tú, sinh năm 1997 tại TPHCM. Cô từng sang Pháp du học, trước khi về Việt Nam đầu quân vào công ty của Sơn Tùng M-TP năm 2020.

Ảnh: Facebook nhân vật