Hải Phòng tổ chức chuỗi hoạt động 7 ngày dịp Hoa Phượng Đỏ 2026

UBND thành phố Hải Phòng vừa ban hành kế hoạch tổ chức chuỗi hoạt động văn hóa, ẩm thực, du lịch và nghệ thuật đường phố tại khu vực Dải vườn hoa Trung tâm và Nhà hát thành phố dịp Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng 2026.

Chuỗi hoạt động diễn ra từ ngày 7 đến hết ngày 13/5, tại khu vực Dải trung tâm thành phố, kéo dài từ đường Quang Trung, đoạn trước tượng đài Nữ tướng Lê Chân, đến đường Trần Hưng Đạo, khu vực cây xăng trung tâm và Quảng trường Nhà hát thành phố.

Hoạt động diễn ra tại khu vực dải vườn hoa trung tâm và Nhà hát thành phố dịp Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng 2025 (Ảnh: Đ.X.).

Theo kế hoạch, các hoạt động được tổ chức nhằm tạo không khí vui tươi, sôi động cho người dân và du khách trong dịp kỷ niệm tháng 5 lịch sử, hướng tới 71 năm Ngày Giải phóng Hải Phòng (13/5/1955-13/5/2026).

Thành phố đồng thời kỳ vọng thông qua chuỗi sự kiện sẽ quảng bá các giá trị văn hóa, ẩm thực, du lịch đặc trưng, góp phần kích cầu du lịch, thu hút du khách và từng bước xây dựng hình ảnh Hải Phòng trở thành “Thành phố âm nhạc”.

Các hoạt động dự kiến diễn ra hằng ngày từ 17h30 đến 24h. Thành phố cũng sẽ tổ chức phân luồng giao thông tại các tuyến đường phục vụ sự kiện trong khung giờ này.

Lễ khai mạc chuỗi hoạt động dự kiến diễn ra lúc 17h30 ngày 7/5 tại Quảng trường Nhà hát thành phố. Điểm nhấn của đêm khai mạc là chương trình diễu hành cùng hoạt động biểu diễn của các đoàn nghệ thuật nước ngoài.

Trong suốt 7 ngày diễn ra sự kiện, khu vực sân khấu chính phía trước Nhà hát thành phố sẽ liên tục tổ chức các chương trình nghệ thuật theo từng chủ đề riêng biệt. Mỗi đêm mang một màu sắc khác nhau nhằm tạo sự mới mẻ cho người dân và du khách.

Ngày 8/5, màn hình LED tại sân khấu chính sẽ tiếp sóng lễ khai mạc truyền hình trực tiếp Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng 2026 để phục vụ người dân theo dõi.

Ngày 9/5 sẽ diễn ra chương trình diễu hành “Hải Phòng - Tinh hoa miền Di sản” vào lúc 17h30. Sau đó, lúc 18h30 là Liên hoan Múa rối Hải Phòng mở rộng lần thứ IV năm 2026.

Ngày 10/5, các câu lạc bộ zumba Hải Phòng sẽ trình diễn Zumba show tại sân khấu trung tâm. Chương trình hướng tới không khí trẻ trung, sôi động và tương tác cộng đồng.

Đêm 11/5 là chương trình nghệ thuật “Mầm non Đất Cảng”, quy tụ các tiết mục biểu diễn của thiếu nhi thành phố. Chương trình được kỳ vọng tạo không gian nghệ thuật dành cho khán giả nhỏ tuổi và gia đình.

Ngày 12/5 sẽ diễn ra chương trình âm nhạc đường phố với nhiều tiết mục biểu diễn hiện đại. Chuỗi hoạt động khép lại vào ngày 13/5 bằng đêm nhạc “Nhịp sống thành phố”.

Bên cạnh sân khấu nghệ thuật, thành phố bố trí 18 gian hàng quảng bá, trưng bày tại khu vực Dải trung tâm. Các gian hàng được chia thành hai không gian mang chủ đề “xưa” và “nay”.

Trong đó, khu vực “Không gian xưa” gồm 8 gian hàng giới thiệu văn hóa ẩm thực truyền thống và du lịch địa phương. Du khách có thể trải nghiệm nhiều món ăn đặc trưng như bánh đa cua, nem cua bể, bánh mì pa tê Cột Đèn, bánh đậu xanh hay rươi Tứ Kỳ.

Hoạt động diễn ra tại khu vực dải vườn hoa trung tâm và Nhà hát thành phố dịp Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng 2025 (Ảnh: Đ.X.).

Ban tổ chức kỳ vọng khu vực này sẽ góp phần quảng bá các giá trị ẩm thực đặc trưng vùng duyên hải Bắc Bộ, đồng thời tạo thêm điểm nhấn trải nghiệm cho du khách khi đến với Hải Phòng dịp lễ hội.

Trong khi đó, “Không gian nay” gồm 10 gian hàng ẩm thực hội nhập, đổi mới và sáng tạo với sự tham gia của nhiều doanh nghiệp, công ty và nhà hàng. Các đơn vị mang đến nhiều phong cách ẩm thực khác nhau nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của người dân và khách du lịch.

Ngoài hoạt động thưởng thức ẩm thực, khu vực này còn tổ chức nhiều chương trình giao lưu, hoạt náo và trải nghiệm văn hóa nghệ thuật đường phố.

Các hoạt động gồm biểu diễn DJ, nhảy đường phố, độc tấu guitar, xiếc, giao lưu nghệ thuật dân gian và nghệ thuật hiện đại. Không gian mở tại Dải trung tâm được kỳ vọng sẽ trở thành điểm hẹn văn hóa, giải trí hấp dẫn trong dịp lễ hội.

Theo UBND thành phố Hải Phòng, việc tổ chức chuỗi hoạt động tại Dải trung tâm và Nhà hát thành phố không chỉ phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí của người dân mà còn góp phần thúc đẩy phát triển du lịch, dịch vụ và kinh tế địa phương.

Thông qua các hoạt động nghệ thuật cộng đồng, Hải Phòng hướng tới mục tiêu đưa âm nhạc trở thành một trong những sản phẩm văn hóa đặc trưng, gắn với quảng bá hình ảnh đô thị và phát triển du lịch bền vững.