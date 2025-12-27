Hà Nội phát động thực hiện tiêu chí môi trường văn hóa lễ hội truyền thống

Đây là hoạt động thể hiện quyết tâm cụ thể hóa chủ trương của Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) và chỉ đạo của thành phố Hà Nội về xây dựng môi trường lễ hội lành mạnh, lấy giá trị văn hóa và con người làm trung tâm; đồng thời tạo tiền đề nâng cao chất lượng quản lý, tổ chức lễ hội, trọng tâm trước hết cho mùa lễ hội 2026.

Phát biểu tại buổi lễ phát động, đại diện Sở Văn hóa và Thể thao (VH&TT) Hà Nội cho biết, Thủ đô hiện có hệ thống gần 1.900 lễ hội truyền thống - kho tàng văn hóa tín ngưỡng đồ sộ, phản ánh sinh động đời sống cộng đồng, góp phần lan tỏa bản sắc, bồi đắp chiều sâu lịch sử và bề dày văn hiến nghìn năm của Hà Nội.

Hà Nội phát động hưởng ứng thực hiện "Bộ tiêu chí về môi trường văn hóa trong lễ hội truyền thống" (Ảnh: Ban tổ chức).

Công tác quản lý và tổ chức lễ hội những năm qua đã từng bước đi vào nền nếp, ngày càng được thực hiện bài bản, nghiêm túc. Các lễ hội được tổ chức trang trọng, an toàn, tiết kiệm, tuân thủ các quy định về công tác quản lý và tổ chức lễ hội.

Trên nền tảng kết quả đó, thành phố tiếp tục đặt yêu cầu nâng cao chất lượng tổ chức lễ hội theo hướng đồng bộ và bền vững hơn, chú trọng xây dựng môi trường văn hóa lễ hội lành mạnh, lấy giá trị văn hóa và con người làm trung tâm.

Bộ tiêu chí được Bộ VH-TT&DL ban hành ngày 3/8/2023 là văn bản định hướng quan trọng, góp phần cụ thể hóa các yêu cầu xây dựng môi trường văn hóa trong lễ hội và là căn cứ đánh giá hiệu quả tổ chức lễ hội tại cơ sở.

Việc triển khai đồng bộ, trách nhiệm từ các cấp ủy, chính quyền, ngành và địa phương sẽ tạo nền tảng để lễ hội Thủ đô ngày càng văn minh, an toàn, giàu bản sắc và hài hòa giữa bảo tồn giá trị truyền thống với yêu cầu đời sống văn hóa hiện đại của Thủ đô.

Các lãnh đạo và đại biểu trong lễ phát động (Ảnh: Ban tổ chức).

“Với truyền thống văn hiến nghìn năm, cùng kho tàng lễ hội phong phú, đồ sộ trên địa bàn thành phố, Hà Nội không chỉ mang đến cho nhân dân và du khách một không gian sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng giàu bản sắc, mà đồng thời cũng đặt ra trách nhiệm rất lớn trong công tác quản lý, bảo đảm hài hòa giữa bảo tồn giá trị truyền thống và yêu cầu xây dựng đời sống văn hóa văn minh, hiện đại của Thủ đô”, đại diện Sở nhấn mạnh.

Tại lễ phát động, lãnh đạo UBND thành phố Hà Nội, lãnh đạo Sở và đại diện các xã, phường đã thực hiện nghi thức bấm nút quả cầu điện cam kết thi đua hưởng ứng Bộ tiêu chí.

Trong khuôn khổ chương trình, các đại biểu và nhân dân được thưởng thức chương trình nghệ thuật gồm hòa tấu trống và hát, múa rồng kết hợp trống hội cùng các tiết mục biểu diễn dân gian công phu, mang đậm màu sắc lễ hội.