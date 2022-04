Nhắc về những YouTuber nổi tiếng ở Việt Nam, có lẽ Giang Ơi là một nhân vật chẳng còn xa lạ. Bên cạnh thành tích khủng về trình độ ngoại ngữ với IELTS Speaking 8.5, phong cách ăn nói lưu loát, thu hút, cô còn được biết đến với lối sống tối giản, thân thiện không chỉ trong suy nghĩ, hành động mà cả trong gu thời trang ăn mặc hàng ngày của mình. Tốt nghiệp Thạc sĩ ngành International Fashion Marketing, ít ai biết trước đây Giang Ơi đã từng là một stylist tài năng. Chỉ cần nhìn phong cách thời trang Minimalism hằng ngày của nữ YouTuber này, chúng ta cũng hiểu được phần nào triết lý sống của Giang Ơi, hiểu được vì sao cô trở thành Vlogger được 1,5 triệu người yêu mến.

Trước khi đạt được thành công nhất định ở lĩnh vực nhà sáng tạo nội dung, Giang đã trải qua những khó khăn gì?

- Vlogger Giang Ơi: Giang nghĩ rằng công việc nào cũng có những khó khăn, đặc biệt là khi mới bắt đầu. Chẳng có thành công nào dễ dàng đến trong một ngày, một tuần, một tháng hay một năm cả. Và với Giang, để có được một chút gọi là thành quả như hôm nay, mình luôn tự nhủ phải bền bỉ, tinh thần phải vững vàng, vượt những rào cản. Đồng thời, điều quan trọng nhất giúp Giang có những thành công nhất định như hôm nay là quyết định và quyết tâm hành động, nếu ngại khó mà không thử, bạn sẽ không bao giờ biết được mình có làm được hay không. Giang luôn nói với các bạn trẻ rằng, nếu chẳng may không đạt được giấc mơ của mình, bạn cũng sẽ rẽ theo một hướng khác khiến mình cảm thấy bản thân được hoàn thiện, được đầy đủ ở một nghĩa nào đó.

Giang Ơi: Sài Gòn với tôi là nơi người dưng bỗng hóa người thân. Tròn một thập kỷ ở Sài Gòn, Giang Ơi cho biết nơi này đã là quê hương xứ sở, "nơi tìm thấy ngôi nhà mình, những người trước đây xa lạ bây giờ là người thân của mình", và cô "chính thức trở thành một phần bé nhỏ của mảnh đất giàu nghĩa tình này".

Vlog "Giang Ơi" thường chia sẻ rất nhiều vấn đề trong cuộc sống, từ việc giảm cân, chăm sóc cơ thể đến lối sống xanh, dọn dẹp tủ quần áo, nuôi mèo và đây giờ là chủ đề bỉm sữa. Giang có sợ rằng chính việc chia sẻ quá nhiều thứ như thế khiến cho mình bị nhạt nhòa không?

- Các bạn trẻ nhắn với Giang rằng những nội dung mà mình sản xuất đánh đúng vào tâm lý của họ, cho họ hành trang kinh nghiệm để bước vào đời. Giang cũng như họ, cũng muốn có một cuộc sống nhiều trải nghiệm, lành mạnh, với những ưu tư, trăn trở, thắc mắc không biết hỏi ai. Những nội dung đó có thể cũng đã được nhiều người khai thác nhưng Giang cố gắng giữ tốt "đặc sản" của mình là cách nói chuyện thu hút, chân thành với câu slogan: "Mình là Giang và mình ghi lại hành trình bước vào thế giới người lớn". Giang tin là sẽ không nhạt nhòa đâu, và ý tưởng cũng sẽ không bao giờ cạn, vì mình ghi lại cuộc sống. Chừng nào mình còn sống, sẽ còn có thứ để ghi lại và chia sẻ cùng mọi người.

Sinh ra tại Hà Nội, nhưng Giang lại quyết định Nam tiến, chuyển vào TP.HCM để xây dựng sự nghiệp. Giang nhận thấy môi trường sống ở đây như thế nào?

- Có một điều khá thú vị là năm 2022 đánh dấu kể bước chân đầu tiên Giang đặt chân đến Sài Gòn. Có thể nói, đây là nơi mình tìm thấy ngôi nhà mình. Những người trước đây xa lạ, bây giờ là người thân của mình. Có người hỏi Giang cô gái Hà Nội yêu Sài Gòn vì lẽ gì. Đã 10 năm ở cái đất hoa lệ này, có thể vỗ ngực mà khẳng định, tình yêu dành cho nơi này là thứ tình yêu khó diễn tả bằng lời, chỉ khi bạn sống bạn làm ở nơi đó, bạn mới biết được nó sâu đậm ra làm sao. Trong tất cả những nơi từng đi qua, với tôi, TP.HCM luôn mang trong mình một nguồn năng lượng độc đáo mà bạn không thể tìm thấy được ở bất kì đâu, đó là nơi những con người xa lạ cũng có thể tìm thấy và trở thành người đồng hành của nhau.

Khi đã sống với một nơi rồi, thì tình thương bắt đầu nảy mầm. Cái hạnh phúc ở Sài Gòn là con người tứ xứ trong cơn hoạn nạn lại càng rộng lòng với nhau hơn, tử tế hơn và độ lượng nhiều hơn. Tôi luôn thấy một Sài Gòn với trăm ngàn điều tử tế cứ thế đâm chồi, không cần phải đợi một cơn mưa.

Phong cách ăn mặc Minimalism của Giang Ơi có điểm chung gì với nơi mình đang sống không?

- Có đấy. Mình sống ở đây tinh thần đơn giản, luôn luôn rộng mở nhưng cũng luôn hướng về phía trước. Đó cũng là lý do mình thích ở Sài Gòn, thích mặc đồ Uniqlo, những trang phục đơn giản nhưng đằng sau nó là triết lý không hề giản đơn. Cả hai luôn dành cho tất cả mọi người với tinh thần rộng mở, luôn luôn cải tiến, tiến lên phía trước, đón nhận những trải nghiệm mới và tìm một cuộc sống bền vững hơn.

Cũng giống như Sài Gòn, Uniqlo luôn luôn chào đón tất cả mọi người. Bên cạnh đó, một điều mà Giang rất yêu ở Uniqlo đó là sự không ngừng thay đổi, luôn luôn tiến lên trải nghiệm mới, luôn luôn suy nghĩ làm thế nào cho mọi thứ tốt hơn nữa, bền vững hơn nữa trong tương lai.

Được biết Giang Ơi đang đóng góp sức ảnh hưởng của mình để tạo nên những thay đổi và truyền cảm hứng về đa dạng lĩnh vực như lối sống bền vững, sống xanh. Theo Giang Ơi, việc nào chúng ta có thể làm ngay, dù rất nhỏ thôi, nhưng lại mang nhiều ý nghĩa?

- Tôi thường nhắn nhủ các bạn trẻ rằng "Hãy mua những món bạn mặc được thật nhiều lần, đừng mua những thứ chỉ dùng vài lần rồi xếp xó, hoặc mua những trang phục chỉ dành cho một dịp đặc biệt và không bao giờ đụng đến nữa". Trước thực trạng nhiều bạn trẻ đứng trước tủ đầy chật quần áo vẫn thấy mình không có gì để mặc, mình cho rằng đó là vì bạn chưa xác định được phong cách cho riêng mình mà thôi. Chỉ hành động nhỏ này, tôi tin các bạn đã đóng góp rất lớn cho hành tinh xanh này.

Xin cám ơn Giang Ơi đã chia sẻ.

