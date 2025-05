Gần 80 thương hiệu tham gia Vietnam Wedding Fest 2025 - Lễ hội ngành cưới Việt Nam

Vietnam Wedding Fest - Lễ hội dành cho những trái tim đang yêu diễn ra từ ngày 23/5 đến 25/5.

Sự kiện được tổ chức bởi White Palace và IN Hospitality - đơn vị vận hành các trung tâm sự kiện hàng đầu tại Việt Nam như GEM Center, White Palace Hoàng Văn Thụ, White Palace Võ Văn Kiệt và White Palace Phạm Văn Đồng, nhằm quy tụ cộng đồng các thương hiệu cưới, nhà thiết kế, wedding planner (đơn vị tổ chức tiệc cưới), thương hiệu trang sức - làm đẹp và các công ty công nghệ để cùng nhau kiến tạo hệ sinh thái cưới cho những khách hàng thời đại mới.

Trải nghiệm cưới đỉnh cao - cá nhân hóa - công nghệ - nghệ thuật

Vietnam Wedding Fest là không gian - nơi cảm xúc, công nghệ và nghệ thuật hội tụ, mang đến hàng loạt trải nghiệm đặc sắc cho khách tham dự.

Hai sân khấu thời trang đỉnh cao trình diễn 20 show diễn từ các nhà thiết kế (NTK) hàng đầu, kết hợp cùng Vietnam Couture Fashion Week, đạo diễn Long Kan - nơi mỗi chiếc váy là một tuyên ngôn cá nhân.

AI Bridal Experience: Thử váy cưới và tạo kiểu tóc cô dâu bằng công nghệ AI, cá nhân hóa 100% theo vóc dáng và phong cách riêng.

Khu ẩm thực Feast of Love: Thưởng thức thực đơn hơn 50 món ăn đặc sắc cho lễ hội.

Immersive Wedding Space: Công nghệ 3D mapping, LED tương tác biến tiệc cưới thành không gian trình diễn nghệ thuật đa giác quan.

Workshop (buổi thảo luận) tự tay chế tác nhẫn đôi, khắc tên riêng, mang về làm kỷ niệm.

First Dance Workshop: Dành tặng các cặp đôi ký hợp đồng tại sự kiện - nơi bạn bắt đầu luyện tập điệu nhảy mở màn cho hôn lễ.

Mini Game "Race to YES", Bridal Bouquet Toss, Magic Mirror Booth, Star Wall, Wishing Wall và hàng trăm hoạt động tương tác suốt ba ngày diễn ra lễ hội.

White Palace Phạm Văn Đồng - Địa điểm tổ chức Vietnam Wedding Fest.

Khi gần 80 thương hiệu cùng đồng lòng vì một hệ sinh thái cưới bền vững

Vietnam Wedding Fest là sự kiện có quy mô lớn bậc nhất ngành dịch vụ cưới tại Việt Nam trong năm nay với sự tham gia của gần 80 thương hiệu uy tín bao gồm:

Đơn vị phụ trách sáng tạo và dàn dựng: Lá Trường Xuân Luxury Wedding & Event. Các thiết bị và ứng dụng công nghệ mới cho yến tiệc: Alta Media, ADV Digital, Viet Image, Motix, TST, ISE. Đối tác trình diễn: Vietnam Couture Fashion Week. Đối tác trang sức: CAO Fine Jewellery; Đối tác trang điểm & làm tóc: Quân Nguyễn & Pu Lê Academy. Đối tác tài trợ: Carlsberg. Đối tác truyền thông: Tiktok, Style Republic, Travellive, Vdes, Marry, Blissful Brides, VieOn.

Các nhà thiết kế thời trang: Đỗ Mạnh Cường, Trương Thanh Hải, Chung Thanh Phong, Adrian Anh Tuấn, Phạm Đăng Anh Thư, Trà Linh, Vũ Việt Hà, Lê Ngọc Lâm, Hứa Lê Đức Anh, Ivan Trần, Brian Võ, Choi Jae Hoon, Vĩnh Thụy.

Các thương hiệu thời trang cưới cao cấp: IDY Atelier, Omni Bridal, Hestia, Lê Hòa Bridal, Ciel Bridal, LEE Concept, San San Bridal, Sago Wedding, Kim Couture, Kim Bespoke, Tie Men, Mon Amie, áo dài Tulip, áo dài Sammy, giày cưới Bejo.

Trang sức cưới: M Lux Diamond, Tierra, Doji, Long Beach Pearl, Kim Anh Jewellery, Huy Thanh…

Trang trí và wedding planner: Je Taime Art, Lici, JWA, Ngôi Sao Décor, May Wedding & Event, Your Day, Moon Concept, Luxury Wedding, Luvia, Team Simontu, Your Wedding Planner, One Chair.

Chụp ảnh, quay phim: Narc, Pat Image, September Studio, Heyes Studio, 96 Studio, Hayday Media, Kiếng Cận.

Tài chính vá các dịch vụ khác: Generali, Xanh SM, Ánh Vàng.

Đối tác bất động sản - an cư: Novaland, Nam Long, Masterise Homes,…

Vietnam Wedding Fest quy tụ hơn 80 thương hiệu hàng đầu ngành cưới.

Lễ hội kết hợp thời trang đỉnh cao: Vietnam Wedding Fest và Vietnam Couture Fashion Week

Lần đầu tiên, Vietnam Couture Fashion Week được ra mắt và sẽ đồng hành tổ chức cùng Vietnam Wedding Fest, mang đến một chuỗi 20 bridal & fashion shows (thời trang cưới và dạ tiệc) mãn nhãn trên sân khấu được dàn dựng bởi Lá Trường Xuân Luxury Wedding & Event và đạo diễn bởi Long Kan - "phù thủy sân khấu" đứng sau những show diễn thời trang lớn bậc nhất Việt Nam.

Các bộ sưu tập trình diễn không chỉ là váy cưới, mà còn là nghệ thuật cá nhân hóa và phong cách sống. Đây là nơi thời trang cưới Việt được tôn vinh và đưa lên một đẳng cấp hoàn toàn mới.

Ưu đãi đặc biệt chỉ có tại sự kiện

Khách tham dự Vietnam Wedding Fest 2025 sẽ được:

Miễn phí vé vào cửa lễ hội. 100 khách đầu tiên đến check-in (tham dự) vào các khung giờ sau sẽ được miễn phí trải nghiệm khu vực ẩm thực: 17h, 23/5 và 9-14h, ngày 24-25/5.

Ban tổ chức tặng miễn phí 2 tiệc cưới, 300 khách mỗi tiệc cho 2 khách hàng may mắn vào 2 buổi chiều, quà tặng trao ngay vào 17h30 mỗi ngày.

Quà tặng cưới miễn phí trị giá hàng trăm triệu cho mỗi khách hàng đặt tiệc cưới tại White Palace trong thời gian diễn ra lễ hội.

Thông tin sự kiện:

Tên sự kiện: Vietnam Wedding Fest

Thời gian: 17h, 23/5 - 22h, 25/5

Địa điểm: White Palace Phạm Văn Đồng, TPHCM

Đơn vị tổ chức: IN Hospitality và White Palace

Website: www.vietnamweddingfest.com