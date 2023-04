Duyên Quỳnh lên tiếng về ồn ào cover ca khúc hit của Võ Hạ Trâm

Trong video, Duyên Quỳnh thể hiện bản hit của Võ Hạ Trâm theo phong cách nhẹ nhàng, tình cảm. Cách xử lý ca khúc khéo léo giúp Quán quân Người kể chuyện tình 2019 nhận được những phản hồi tích cực từ khán giả.

Trên mạng xã hội, nhiều người dành lời khen ngợi cho phần hát mộc Về với em của Duyên Quỳnh. Một số người còn cho rằng đây là bản cover hay nhất của ca khúc này. Tuy nhiên, cũng có ý kiến đánh giá nữ ca sĩ thể hiện tiếng Ấn Độ chưa tốt. Ngoài ra, một số bình luận tỏ ý trách móc, cho rằng Duyên Quỳnh "cướp hit" của Võ Hạ Trâm.

Duyên Quỳnh gây tranh cãi khi cover hit của Võ Hạ Trâm (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Trước làn sóng tranh cãi, Duyên Quỳnh quyết định lên tiếng. Nữ ca sĩ cho biết cô và Võ Hạ Trâm là những người bạn thân thiết từ khi còn là sinh viên Nhạc viện TPHCM. Lúc Võ Hạ Trâm trình làng Về với em, Duyên Quỳnh cũng đến tham dự và hết lời khen ngợi ca khúc này. Đến khi Võ Hạ Trâm tung bản karaoke, Duyên Quỳnh quyết định cover, phần vì yêu thích bài hát, phần vì muốn ủng hộ bạn thân lan tỏa sản phẩm tâm huyết đến với nhiều người hơn.

Việc bị đặt lên bàn cân so sánh với Võ Hạ Trâm khiến giọng ca quê Đắk Lắk không tránh khỏi ngại ngùng. Duyên Quỳnh chia sẻ: "Lý do tôi muốn cover Về với em vì muốn giúp Võ Hạ Trâm lan tỏa bài hát đến nhiều người hơn. Tôi không biết tiếng Ấn Độ, chỉ nghe Trâm hát và thể hiện theo nên không thể nào hát chuẩn như Trâm. Tôi cũng là ca sĩ, tôi rất tôn trọng công sức, chất xám và sự sáng tạo của mỗi nghệ sĩ nên mình luôn mang lên sân khấu những bài hát do mình sáng tác và gần đây là những sáng tác của anh Nguyễn Văn Chung cùng ca khúc của các nhạc sĩ khác sau khi đã xin phép và trả đầy đủ tác quyền. Tôi không hề có ý định mang bài này đi hát dù là hát vui ở một sân khấu nào đó".

Duyên Quỳnh và Võ Hạ Trâm là bạn thân thiết ngoài đời (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Nói về người bạn thân của mình, Duyên Quỳnh bày tỏ sự ngưỡng mộ Võ Hạ Trâm về tinh thần làm việc hết mình, nghiêm túc với nghề và đi lên bằng thực lực thay vì scandal.

Đồng thời, nữ ca sĩ cho biết vụ việc không ảnh hưởng đến mối quan hệ của cô và Võ Hạ Trâm bởi sau khoảng thời gian đồng hành, cả hai hiểu được tính cách của nhau và sẵn sàng ủng hộ nhau trong sự nghiệp âm nhạc. Điển hình là khi Duyên Quỳnh phản hồi về ồn ào này, Võ Hạ Trâm cũng thẳng thắn nêu quan điểm: "Bài của tôi có người cover hay thì tôi vui, chứ có gì đâu mà lo. Đừng có suy nghĩ nhiều nha".

Duyên Quỳnh cũng là tác giả của ca khúc Nói với con mà Võ Hạ Trâm hát tặng Moon - con gái đầu lòng. Nữ ca sĩ cho biết thành công của Võ Hạ Trâm trong ca khúc Về với em là động lực để cô cố gắng nhiều hơn trong nghề. Người đẹp tiết lộ bản thân đang ấp ủ một số dự án và sẽ trình làng trong thời gian tới. Cô hy vọng khán giả sẽ luôn ủng hộ mình để có thêm niềm tin trong hành trình phía trước.