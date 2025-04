Đông Nhi trở lại với âm nhạc, được hội bạn thân ủng hộ nhiệt tình

Buổi showcase ra mắt album do đích thân nhạc sĩ, nhà sản xuất âm nhạc Hồ Hoài Anh đảm nhiệm vai trò tổng đạo diễn. Anh cũng là đạo diễn cho liveshow It's showtime và liveshow Ten on ten của Đông Nhi.

Đông Nhi đã mang đến bữa tiệc âm nhạc mãn nhãn với 700 khán giả gồm người hâm mộ và những khách mời thân thiết như: Minh Hằng, Hoàng Thùy Linh, Phạm Quỳnh Anh, Hoàng Yến Chibi, MONO...

Đông Nhi trên sân khấu được đầu tư công phu ngày trở lại (Ảnh: Ban tổ chức).

Dù chỉ là buổi ra mắt album, Đông Nhi lại khiến nhiều người bất ngờ vì sự đầu tư hoành tráng cho khâu dàn dựng, âm thanh và ánh sáng, không khác gì một buổi hòa nhạc.

Đáng nói, ở tiết mục "1-0", vì trình diễn quá sung, nữ ca sĩ bất ngờ gặp sự cố trang phục. Tuy nhiên, cô vẫn giữ sự bình tĩnh, khéo léo xử lý và tiếp tục phần trình diễn của mình.

Đặc biệt, những người bạn thân thiết của Đông Nhi như Diệu Nhi, Hoàng Thùy Linh, Minh Hằng, Phạm Quỳnh Anh... đã nhanh chóng chạy lên sân khấu, góp phần giúp nữ ca sĩ xử lý sự cố này. Sự chuyên nghiệp của Đông Nhi và hành động tinh tế của hội bạn thân đã nhận được sự ủng hộ của khán giả tại sự kiện.

Hoàng Thùy Linh đến chúc mừng Đông Nhi (Ảnh: Ban tổ chức).

Album "Theater of dreams - Nhà hát của những giấc mơ" được sản xuất bởi DTAP, với 13 ca khúc được chia thành 3 chương: Hỗn loạn nội tâm, Chấp nhận nội tâm và Phục hồi nội tâm.

Đặc biệt, những ngày trước khi phát hành chính thức, đoạn nhạc ngắn của ca khúc Kỵ sĩ và ánh sao được Đông Nhi "nhá hàng" trên TikTok lập tức gây sốt chỉ trong một đêm.

Trong album này, Đông Nhi tiếp tục thử sức ở những dòng nhạc mới. Nữ ca sĩ cho biết cô luôn sẵn sàng khám phá và làm mới mình trong âm nhạc để cống hiến cho khán giả, không muốn dừng lại vùng an toàn. Đây cũng là sản phẩm là món quà nữ ca sĩ dành tặng khán giả đã luôn ủng hộ và chờ đợi mình trong suốt thời gian qua.

Hiện tại, phiên bản vật lý của album đã được đặt mua hết sau khi mở bán.