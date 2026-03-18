Đôi giày “hở gót” của Ngoại trưởng Mỹ và tranh cãi nguyên tắc chọn giày

Những hình ảnh gần đây của Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và Phó tổng thống JD Vance đã thu hút sự chú ý khi cả hai cùng xuất hiện với giày da đen trang trọng, nhưng phần cổ giày lại rộng bất thường, để lộ khoảng hở rõ rệt quanh mắt cá chân.

Theo The Wall Street Journal, Tổng thống Donald Trump gần đây có thói quen tặng giày cho các quan chức trong chính quyền. Mẫu được lựa chọn là giày Oxford tầm trung của Florsheim.

Đôi giày "hở gót" của Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đang là chủ đề bàn tán trên các diễn đàn thời trang (Ảnh: Getty).

Tuy nhiên, theo chuyên gia thời trang nam Josh Peskowitz, những đôi giày này “rõ ràng quá rộng”, đi ngược lại nguyên tắc cơ bản của giày tây: Vừa vặn tuyệt đối với bàn chân.

Trong thế giới thời trang nam, nơi sự tối giản được đề cao, một đôi giày không phù hợp có thể phá vỡ toàn bộ tổng thể dù người mặc là chính khách hay doanh nhân.

Từ biểu tượng quý tộc đến chuẩn mực hiện đại

Giày tây nam không đơn thuần là phụ kiện, mà là sản phẩm của lịch sử và văn hóa kéo dài hàng thế kỷ.

Từ châu Âu thời Trung cổ, giày dép đã là dấu hiệu phân biệt giai cấp. Sang thế kỷ 17, dưới triều đại Louis XIV, giày cao gót - đặc biệt là gót đỏ - trở thành biểu tượng quyền lực của nam giới quý tộc.

Đến thế kỷ 19, tại Anh, giày tây được chuẩn hóa với sự ra đời của các kiểu dáng kinh điển như Oxford và Derby.

Giày Oxford là kiểu giày được các quý ông yêu thích (Ảnh: Vogue).

Giày Oxford, với thiết kế buộc dây kín, được cho là xuất hiện tại Đại học Oxford, nhanh chóng trở thành chuẩn mực cho các dịp trang trọng. Trong khi đó, Derby với cấu trúc buộc dây mở mang lại sự thoải mái hơn, phù hợp với đời sống thường nhật.

Sự phát triển của công nghiệp hóa cũng giúp giày da được sản xuất hàng loạt, khiến sản phẩm này dần phổ biến hơn, không còn giới hạn trong tầng lớp quý tộc.

Bước sang thế kỷ 20, giày tây nam tiếp tục phát triển cả về kiểu dáng lẫn công năng. Loafer - kiểu giày không dây - ra đời và nhanh chóng được ưa chuộng nhờ tính tiện dụng. Đây cũng là thời kỳ mà giày tây không còn bó buộc trong các quy tắc cứng nhắc, mà dần thích nghi với lối sống hiện đại.

Giày lười Loafer được các quý ông ưa chuộng trong những năm gần đây (Ảnh: Vogue).

Ảnh hưởng của điện ảnh và văn hóa đại chúng cũng góp phần định hình xu hướng. Những biểu tượng phong cách như Cary Grant hay James Dean đã đưa giày tây trở thành một phần của hình ảnh nam tính lịch lãm trên màn ảnh.

Ngày nay, giày tây nam không còn bị giới hạn trong khuôn khổ cổ điển. Các nhà mốt lớn như Gucci hay Prada liên tục tái định nghĩa giày tây bằng cách kết hợp chất liệu mới, đế dày hoặc phong cách lai giữa sự sang trọng và thoải mái. Tuy nhiên, những giá trị cốt lõi vẫn được giữ vững như: Chất liệu da cao cấp, phom dáng chuẩn mực và sự tinh giản trong thiết kế.

Khi sự vừa vặn trở thành nguyên tắc tối thượng

Tranh cãi xoay quanh đôi giày của các quan chức Mỹ một lần nữa nhấn mạnh nguyên tắc quan trọng nhất: Cỡ giày.

Theo các biên tập viên của tạp chí thời trang GQ, một đôi giày không vừa chân có thể làm giảm đáng kể sự tự tin và phong thái của người mặc. Nguyên tắc phổ biến là thử giày vào cuối ngày, khi bàn chân giãn nở tối đa.

Các chuyên gia từ Esquire cho rằng, một đôi giày chuẩn cần “ôm nhưng không ép”, với khoảng trống nhỏ ở mũi giày để đảm bảo sự linh hoạt.

Cỡ giày, màu sắc và độ cao là những yếu tố quan trọng khi lựa chọn giày tây (Ảnh: News).

Giày da trang trọng có xu hướng giãn theo thời gian, trong khi giày thể thao thường cần phần đế lót rộng và êm hơn.

“Người có kinh nghiệm mang giày tây hiểu rằng ban đầu chúng có thể hơi bó, thậm chí gây phồng rộp nhẹ, nhưng sau đó sẽ giãn ra và trở nên thoải mái”, Justin FitzPatrick, chủ thương hiệu J.FitzPatrick Footwear, nói.

Hãng giày Florsheim cũng khuyến nghị khách hàng chọn cỡ lớn hơn nếu phân vân giữa 2 kích cỡ. Hãng lưu ý rằng giày thể thao thường rộng hơn khoảng nửa size so với giày tây hoặc giày thường.

Màu sắc và độ cao là những quy tắc không nên bỏ qua

Trong bảng màu giày tây, những gam cơ bản vẫn giữ vị trí chủ đạo. Đen luôn là lựa chọn cho các dịp trang trọng, trong khi nâu đậm mang đến sự linh hoạt, còn nâu sáng lại thể hiện tinh thần trẻ trung, hiện đại.

Nhà thiết kế Tom Ford từng khẳng định: “Một quý ông chỉ cần 2 đôi giày chất lượng - một đen, một nâu - là đủ để xây dựng nền tảng phong cách”. Tuy nhiên, thời trang đương đại không còn quá cứng nhắc. Việc phối màu linh hoạt, miễn vẫn đảm bảo sự hài hòa với tổng thể trang phục, đang trở thành xu hướng được ưa chuộng.

Dù vậy, nguyên tắc phối giày với thắt lưng cùng tông màu vẫn là “luật bất thành văn” trong phong cách cổ điển.

Việc phối giày với màu tất, thắt lưng rất quan trọng trong việc tạo nên diện mạo của các quý ông (Ảnh: News).

Ít được nhắc đến nhưng độ cao của đế giày lại ảnh hưởng trực tiếp đến tỷ lệ cơ thể và phong thái người mang. Một đôi giày với gót cao khoảng 2-3 cm được xem là lý tưởng: “Đủ để cải thiện dáng đứng nhưng không làm mất đi vẻ tự nhiên”.

Theo nhận định của tạp chí thời trang Vogue, những thiết kế đế quá dày dễ khiến tổng thể trở nên nặng nề, trong khi đế quá mỏng lại thiếu tính hỗ trợ. Sự cân bằng chính là yếu tố then chốt và đây là điều luôn được đề cao trong thời trang nam.

Bên cạnh yếu tố thẩm mỹ, chất liệu và kiểu dáng quyết định tuổi thọ của một đôi giày. Da thật vẫn là lựa chọn hàng đầu nhờ độ bền và khả năng “lão hóa đẹp” theo thời gian.

Từ câu chuyện đôi giày “hở gót” của các quan chức Mỹ, một nguyên tắc tưởng chừng đơn giản lại được nhắc lại: "Trong thời trang nam, sự khác biệt nằm ở chi tiết".

Một đôi giày tây vừa vặn, đúng màu sắc và tỷ lệ không chỉ hoàn thiện trang phục mà còn thể hiện sự hiểu biết và tôn trọng chuẩn mực. Trong nhiều trường hợp, chính những chi tiết nhỏ này lại tạo nên ấn tượng lớn nhất.