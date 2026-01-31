Lỗi cần tránh cho quý ông khi mặc vest: Độ dài của quần bao nhiêu là hợp?

Vest từ lâu được xem là biểu tượng của sự lịch lãm, quyền lực và trưởng thành. Dù thời trang liên tục biến đổi, vest vẫn giữ vị trí vững chắc trong tủ đồ của giới doanh nhân, chính khách, nghệ sĩ và những người theo đuổi phong cách sống chỉn chu.

Vest không khó, nhưng dễ mặc sai

Vest trở thành trang phục đảm bảo diện mạo sang trọng (Ảnh: Getty).

Theo nhận định của nhiều chuyên gia thời trang quốc tế, vest là một trong những trang phục dễ bị mặc sai nhất. Stylist (người tạo mẫu) người Anh Tom Stubbs, cộng tác viên của tạp chí danh tiếng GQ và Esquire, cho rằng: “Nhiều người nghĩ vest chỉ cần vừa người là đủ. Thực tế, vest đẹp đòi hỏi sự chính xác trong từng chi tiết, từ phom dáng, chất liệu đến cách phối phụ kiện”.

Sai lầm phổ biến nhất là chọn vest quá rộng hoặc quá chật. Vest rộng khiến tổng thể trở nên xuề xòa, thiếu sức sống, trong khi vest quá bó lại tạo cảm giác gò bó, làm lộ rõ các nếp nhăn không mong muốn ở vai, ngực và lưng áo. Một bộ vest đẹp cần vừa vặn với vai, ôm nhẹ phần eo và cho phép người mặc cử động thoải mái.

Phom dáng quyết định giá trị bộ vest

Đen và trắng là gam màu được các "quý ông" yêu thích (Ảnh: Getty).

Theo nhà thiết kế người Italy Brunello Cucinelli, phom dáng chiếm tới 70% vẻ đẹp của một bộ vest. Vai áo phải nằm đúng vị trí, không trễ, không nhô cao; tay áo để lộ khoảng 1-1,5cm cổ tay áo sơ mi; thân áo ôm vừa đủ để tạo đường nét mà không làm mất đi sự tự nhiên.

Quần âu đi kèm cũng là yếu tố then chốt. Quần quá dài tạo nếp gấp dày trên giày, khiến bộ vest trở nên nặng nề. Quần quá ngắn lại dễ bị xem là chạy theo trào lưu thiếu tinh tế. Độ dài lý tưởng là vừa chạm giày, có thể có hoặc không có nếp gấp nhẹ tùy phong cách.

Những lỗi thời trang thường gặp khi mặc vest

Phụ kiện như giày, kính mắt, cà vạt sẽ giúp cho set đồ trở nên thanh lịch (Ảnh: Getty).

Trong đời sống thường nhật, nhiều bộ vest bị “mất điểm” bởi những chi tiết nhỏ. Việc cài sai cúc áo là lỗi kinh điển, đó là cúc dưới cùng của áo vest luôn để mở, nhưng không ít người vẫn vô tình cài kín. Bên cạnh đó, phối giày không phù hợp cũng là sai lầm phổ biến. Giày thể thao, sandal hay giày quá “bụi” khó có thể hài hòa với vest trang trọng.

Tất cũng là chi tiết thường bị xem nhẹ. Tất trắng, tất quá ngắn hoặc họa tiết lòe loẹt dễ phá vỡ tổng thể, đặc biệt khi người mặc ngồi xuống. Ngoài ra, áo sơ mi nhăn nhúm, cổ áo xộc xệch hay lạm dụng phụ kiện như ghim cài áo, vòng tay ánh kim đều khiến bộ vest mất đi vẻ thanh lịch vốn có.

Stylist người Pháp Alexandre Mattiussi, nhà sáng lập AMI Paris, nhận định: “Vest hiện đại cần sự tiết chế. Một chi tiết đúng chỗ luôn hiệu quả hơn việc phô bày quá nhiều”.

Mặc đúng hoàn cảnh mới là mặc đẹp

Vest được sử dụng trong nhiều trường hợp, quan trọng là phù hợp (Ảnh: Getty).

Một trong những thay đổi lớn của vest trong thời trang hiện đại là tính linh hoạt. Vest không còn bị giới hạn trong phòng họp hay sự kiện trang trọng, mà xuất hiện ngày càng nhiều trong các buổi gặp gỡ, tiệc tối hay thậm chí là dạo phố cao cấp. Tuy nhiên, điều này không đồng nghĩa vest có thể mặc tùy tiện.

Vest công sở vẫn cần sự chỉn chu với gam màu trung tính, chất liệu đứng phom. Vest dự tiệc cho phép linh hoạt hơn về màu sắc, chất liệu và phụ kiện. Vest phong cách sống có thể phá cách, nhưng vẫn cần giữ tinh thần gọn gàng, tinh tế. Mặc vest không phù hợp bối cảnh là lỗi dễ khiến người mặc trở nên lạc lõng.

Xu hướng vest trở nên thoải mái và cá nhân hóa

Tại các tuần lễ thời trang nam ở Milan (Italy) và Paris (Pháp) gần đây, xu hướng vest đang chuyển dịch rõ rệt. Những bộ vest cấu trúc cứng, vai độn dày dần nhường chỗ cho soft tailoring (vest mềm với cấu trúc nhẹ, ít đệm vai). Chất liệu được ưu tiên là wool (len) mỏng, linen (lanh), cotton cao cấp, giúp người mặc thoải mái hơn trong sinh hoạt hàng ngày.

Những sự phá cách trong lựa chọn gam màu, kiểu dáng và kết hợp phụ kiện khiến vest ngày nay trở nên thoải mái và sáng tạo hơn (Ảnh: Getty).

Phom dáng phóng khoáng, kết hợp vest với áo thun, áo polo hoặc sơ mi cổ mở thay cho cà vạt cũng trở nên phổ biến. Nhà thiết kế người Nhật Hiroki Nakamura nhận định: “Vest của tương lai không còn là biểu tượng quyền lực cứng nhắc, mà phản ánh nhịp sống và cá tính của người mặc”.

Ngày nay, vest không chỉ là trang phục, mà còn là tuyên ngôn về lối sống. Người mặc vest đẹp là người hiểu rõ bản thân, biết mình cần gì và xuất hiện ở đâu. Vest có thể mang tinh thần cổ điển, nhưng cách mặc phải phù hợp với nhịp sống hiện đại khi sự thoải mái, linh hoạt và cá nhân hóa ngày càng được đề cao.

Đặc biệt, mặc vest đẹp không nằm ở giá tiền hay thương hiệu, mà ở sự hiểu biết và tinh tế của người mặc. Khi được chọn đúng phom dáng, phối hợp hài hòa và đặt trong đúng bối cảnh, vest vẫn là trang phục có sức mạnh đặc biệt, giúp người mặc tự tin, chỉn chu và thể hiện rõ bản sắc cá nhân trong đời sống hiện đại.