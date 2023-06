Dàn mẫu nhí xứ Nghệ "xuất quân" trình diễn show thời trang tại Thái Lan

Show diễn thời trang Look International Fashion Show tổ chức tại Thailand Post Office (Bưu điện quốc gia Thái Lan) với sự góp mặt của 3 NTK Việt Nam và 2 NTK từ xứ sở chùa Vàng là show thời trang nhằm mục đích tạo ra cơ hội giao lưu văn hóa giữa Việt Nam và Thái Lan.

Thailand Post Office - nơi diễn ra sự kiện cũng là một công trình kiến trúc cổ, niềm tự hào của nhiều người dân Thái Lan. Nơi đây là địa điểm lý tưởng cho một show thời trang có sự giao thoa giữa hiện đại và truyền thống, cũng như hướng tới thông điệp về sự kết nối giữa những nền văn hóa với nhau.

NTK Phương Hồ mang hai bộ sưu tập áo dài mới, trong đó bộ sưu tập Check với hai màu chủ đạo đen - trắng lấy ý tưởng từ họa tiết ca rô trên chiếc khăn rằn Nam bộ (Việt Nam) kết hợp họa tiết là các công trình kiến trúc cổ của Thái Lan. Chảnh Style đến từ Nghệ An với phong cách cá tính giới thiệu BST Black and White. NTK Ruby Trần với bộ sưu tập Love The Sea lấy cảm hứng từ biển cả.

5 mẫu nhí đến từ xứ Nghệ sẽ độ bổ sàn diễn thời trang tại Thái Lan (Ảnh: Ban Tổ chức).

Hai nhà thiết kế Thái Lan là Hirun (BST MuayThai) và Alicio Brand (BST Siam). Hai nhà thiết kế này đều từng góp mặt tại các tuần lễ thời trang quốc tế uy tín trên thế giới như: Tuần lễ thời trang New York, Tuần lễ thời trang Paris, Tuần lễ thời trang Milan…

Người mẫu Việt Nam và Thái Lan sẽ cũng trình diễn các bộ sưu tập mới này. Đặc biệt, sàn diễn có sự góp mặt của Hoa hậu Biển đảo Việt Nam 2022 Đinh Như Phương, Hoa hậu Nước của cuộc thi Hoa hậu Trái đất Thái Lan 2022 Natrawee Chiarasathid…

Loạt dàn mẫu nhí nổi danh của xứ Nghệ gồm mẫu nhí Đặng Thủy Tiên, Vương Trân Harper, Bảo Ngọc, Bảo Anh và người mẫu tuổi teen Lê Trần Kim Chi cũng đã lên đường để chinh chiến sàn runway Thái.

Cả 5 người mẫu xứ Nghệ đều là những cái tên từng tham gia các show diễn ở Thái Lan trước đó và nhiều show diễn lớn trong nước như show Sixdo của NTK Đỗ Mạnh Cường, trình diễn tại Tuần lễ thời trang Quốc tế Việt Nam, các BST từ các nhà thiết kế như Thảo Nguyễn, Ada Trương, Phương Hồ… Vì đã có kinh nghiệm catwalk nên cả 5 cô bé đều vô cùng tự tin và thích thú khi được lưu diễn xa nhà.

Lê Trần Kim Chi từ một mẫu nhí nay đã trưởng thành hơn ở tuổi 14 (Ảnh: Ban Tổ chức).

Mẫu nhí Đặng Thủy Tiên chuyên nghiệp trên sàn diễn (Ảnh: Ban Tổ chức).

Cô bé đa tài Vương Trân Harper với khả năng ca hát, vũ đạo, thể thao và catwalk (Ảnh: Ban Tổ chức).

"Bé hạt tiêu" Bảo Anh từng nổi danh mạng xã hội khi hóa trang ca sĩ Bảo Anh (Ảnh: Ban Tổ chức).