Cựu sao "nhí" đang gây "sốt" trong phim về ông trùm phim 18+ là ai?

Dân trí Nữ diễn viên 23 tuổi - Yuri Tsunematsu là gương mặt gây chú ý của điện ảnh xứ Phù Tang khi góp mặt trong phần 2 của "The Naked Director" (Đạo diễn khỏa thân), bộ phim gắn mác 18+ của Nhật Bản.

The Naked Director được cải biên từ cuốn tiểu thuyết cùng tên, xoay quanh cuộc đời Toru Muranishi (Takayuki Yamada đóng) - người được coi là "ông trùm" phim 18+ Nhật Bản.

The Naked Director là bộ phim gắn mác 18+ của Nhật Bản đang gây sốt trên Netflix.

Từ một gã nhân viên bán sách tiếng Anh, sau khi bị vợ "cắm sừng", Toru Muranishi dần trở thành ông trùm khai sáng dòng phim 18+ với lợi nhuận khổng lồ. Phim cũng đề cập tới lịch sử hình thành ngành công nghiệp "phim người lớn" ở Nhật Bản.

The Naked Director được gắn mác 18+ và đã chiếu được hai mùa trên kênh Netflix. Năm 2019, phần 1 của The Naked Director chính thức ra mắt và thu hút sự quan tâm của khán giả cũng như những phản hồi trái chiều từ công chúng. Dù vậy, tác phẩm vẫn được đánh giá cao, trang IMDb chấm phim 8,3 điểm.

Phim có sự tham gia diễn xuất của nhiều diễn viên, thần tượng nổi tiếng. Trong đó, vai nữ chính ở phần 1 do Misato Morita đảm nhận. Cô gái sinh năm 1996 vào vai nữ sinh trung học có tên Megumi - cô gái luôn khao khát chuyện tình dục và tôn thờ bản năng tự nhiên của con người. Megumi cũng là ngôi sao đầu tiên của hãng phim khiêu dâm do Toru Muranishi thành lập.

The Naked Director phần 1 đã giúp nữ diễn viên sinh năm 1996 - Misato Morita nổi tiếng khi ra mắt vào năm 2019.

Misato Morita trong The Naked Director phần một.

Sau khi The Naked Director phần 1 lên sóng, Morita nhanh chóng nổi tiếng và nhận được sự chú ý khắp châu Á. Cô được nhận xét là diễn xuất tốt nhất trong dàn diễn viên nữ và không ngại cởi đồ để thể hiện những cảnh quay nhạy cảm trên màn ảnh.

Phần 2 của phim, ra mắt trong năm 2021, đề cập tới sự thay đổi mối quan hệ giữa hai nhân vật chính Toru và Megumi. Đặc biệt là khi "ông trùm" Toru muốn tìm kiếm một gương mặt mới mẻ để thay thế Megumi, đó chính là Miyuki Chiba.

Do vậy, phần 2 tập trung khai thác nhân vật Miyuki Chiba và vai diễn này được giao cho nữ diễn viên sinh năm 1998 - Yuri Tsunematsu. Cô vốn là một diễn nhí có tiếng tại Nhật Bản, chuyên những vai ngọt ngào và trong sáng. Nhưng khi góp mặt trong The Naked Director, Yuri thể hiện một diện mạo và cách diễn xuất hoàn toàn khác của mình.

Nữ diễn viên sinh năm 1998 - Yuri Tsunematsu đang là tâm điểm chú ý trong phần 2 của The Naked Director.

Yuri Tsunematsu bắt đầu đóng phim từ năm 7 tuổi với vai diễn đầu tiên trong bộ phim Ruri No Shima (Ruri Island), một series phim truyền hình của đài Nippon Television. Từ sau đó, cô tham gia nhiều bộ phim truyền hình khác nhau của các đài truyền hình lớn như NHK, TBS trong các bộ phim như Have A Song On Your Lips, Before We Vanish...

Nữ diễn viên sinh năm 1998 chỉ cao 158 cm nhưng vẫn sở hữu vẻ đẹp rạng rỡ, trong veo và nụ cười bừng sáng, nhưng cũng không thiếu nét gợi cảm. Đặc biệt, nốt ruồi trên má của Yuri khiến gương mặt của cô vừa cá tính, vừa gợi cảm.

Dù mới 23 tuổi nhưng Yuri không ngại thể hiện những cảnh "nóng", chấp nhận cởi đồ, táo bạo không thua kém đàn chị Misato Morita ở phần 1. Và cũng nhờ thành công của The Naked Director phần 2, cái tên Yuri Tsunematsu hiện đã vượt ra ngoài biên giới Nhật Bản.

Yuri Tsunematsu là một sự lựa chọn bất ngờ của đạo diễn bộ phim The Naked Director phần 2.

Từ một cựu sao "nhí" của Nhật Bản, Yuri Tsunematsu lột xác hoàn toàn trong bộ phim "nóng" The Naked Director.

Đóng phim và gia nhập làng giải trí từ khi còn là một cô bé, Yuri có kinh nghiệm phong phú trong ngành công nghiệp điện ảnh. Khi được hỏi về điều này, cô nói: "Diễn xuất bắt nguồn từ chính con người bạn và bạn thực sự cô đơn khi làm công việc này. Mỗi người đều có thể làm những điều ý nghĩa bằng sự hiểu biết và thể hiện những gì mình thích.

Tôi không nghĩ ai giống ai, nhất là trong ngành công nghiệp điện ảnh. Bạn không thể trở thành một người khác cho dù bạn có cố gắng đến mức nào. Vì vậy, hãy là chính mình".

Vẻ đẹp trong veo và ngọt ngào của nữ diễn viên xuất thân là ngôi sao "nhí" Yuri Tsunematsu.

Giống như mọi cô gái trẻ khác, nữ diễn viên sinh năm 1998 thích gặp gỡ bạn bè, tụ tập buôn chuyện, chơi thể thao và trò chơi điện tử. Cô thừa nhận mình là một fan của trò chơi điện tử mang tên Animal Crossing: New Horizons và The Legend of Zelda.

Yuri tâm sự, giống như mọi người trên thế giới, cuộc sống và công việc của cô đều bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 trong hai năm qua. Cô nói: "Lúc đầu, các bộ phim đều bị ngừng quay và chúng tôi không có việc để làm trong một thời gian dài. Bên cạnh đó, mọi người còn phải hạn chế ra ngoài.

Tôi đã sống qua mùa dịch bằng việc chơi điện tử và xem một số bộ phim truyền hình dài tập. Gần đây, mọi thứ đã ổn hơn và trở lại bình thường. Chúng tôi đã có thể cởi khẩu trang khi đóng phim nhưng vẫn phải đeo chúng khi tập dượt. Tôi rất mừng khi cuộc sống đã dần quay lại quỹ đạo cũ".

Nữ diễn viên 23 tuổi tâm sự, làm diễn viên là ước mơ từ khi còn nhỏ của cô. Cô đặc biệt thích các dòng phim về tội phạm, thám tử, điều tra. Cô mong rằng, trong tương lai, bản thân sẽ được thử sức trong những dòng phim đó.

Yuri Tsunematsu thừa nhận, cuộc sống của cô thay đổi nhiều do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Yuri Tsunematsu là cái tên đang vượt ra ngoài biên giới Nhật Bản nhờ góp mặt trong phần hai của The Naked Director.

Yuri Tsunematsu thổ lộ khát khao được tham gia các bộ phim về đề tài trinh thám.

Vẻ đẹp vừa ngọt ngào, vừa cá tính và gợi cảm của nữ diễn viên 23 tuổi Yuri Tsunematsu.

Sự nghiệp của Yuri Tsunematsu thay đổi đáng kể sau khi góp mặt trong The Naked Director 2.

Vẻ đẹp ngọt ngào, cá tính của ngôi sao mới Yuri Tsunematsu

