Con trai minh tinh Nhật Bản gây xôn xao khi từ chối thừa kế 12,5 triệu USD

Theo truyền thông địa phương, con trai của Miho Nakayama hiện sinh sống tại Pháp và không duy trì liên lạc với mẹ sau khi cha mẹ ly hôn. Trong nhiều năm, anh đã xây dựng cuộc sống và sự nghiệp riêng.

Do không để lại di chúc, theo quy định pháp luật Nhật Bản, người thừa kế hợp pháp của nữ diễn viên là con trai 23 tuổi. Tuy nhiên, quyết định từ chối nhận toàn bộ tài sản của anh đã khiến dư luận bất ngờ.

Minh tinh Miho Nakayama qua đời vào năm 2024, ở tuổi 54 (Ảnh: Global Time).

Giới luật sư Nhật Bản cho rằng nguyên nhân có thể liên quan đến mức thuế thừa kế cao. Theo quy định, tài sản vượt ngưỡng có thể bị đánh thuế lên tới 55% và phải thanh toán bằng tiền mặt trong vòng 10 tháng kể từ khi mở thừa kế. Những yêu cầu này được cho là tạo áp lực tài chính đáng kể, ảnh hưởng đến quyết định của người thừa kế.

Một số nguồn tin cũng cho biết, trong trường hợp con trai từ chối, khối tài sản có thể được chuyển giao cho em gái của nữ diễn viên.

Miho Nakayama (SN 1970) từng được mệnh danh là “ngọc nữ màn ảnh” và “nữ hoàng phim truyền hình Nhật Bản”. Cô ghi dấu ấn qua nhiều tác phẩm như Mama wa Idol! hay Kimi Hitomi ni Koishiteru, đặc biệt là bộ phim điện ảnh Love Letter - tác phẩm giúp cô giành nhiều giải thưởng danh giá trong nước.

Trong sự nghiệp, Miho Nakayama từng được vinh danh tại các giải thưởng lớn như Blue Ribbon, Liên hoan phim Yokohama và giải Hochi. Cô cũng được đề cử tại Giải thưởng Viện Hàn lâm Nhật Bản cho vai diễn trong Tokyo Biyori.

Nữ diễn viên từng kết hôn với đạo diễn Hitonari Tsuji và ly hôn vào năm 2014 sau 12 năm chung sống. Sau khi chia tay, cô trao quyền nuôi con cho chồng cũ. Con trai của cô hiện sống cùng cha tại Pháp.

Tháng 12/2024, Miho Nakayama được phát hiện qua đời trong bồn tắm tại nhà riêng. Theo kết luận của cảnh sát, không có dấu hiệu bị sát hại hay tự tử. Nguyên nhân được xác định là một tai nạn bất ngờ trong lúc tắm.

Bài đăng cuối cùng của Miho Nakayama trên Instagram được chia sẻ chỉ một ngày trước khi cô qua đời. Đó là hình ảnh một tác phẩm nghệ thuật được trưng bày tại triển lãm, kèm dòng trạng thái gây chú ý: “Tôi đã tới địa ngục và trở lại. Nói thật với các bạn, cảm giác đó thật tuyệt vời. Trái tim của tôi đã đập rộn ràng trong những ngày qua, nên tôi chỉ có thể chia sẻ điều này với những người ở bên mình”.

Sự ra đi đột ngột của nữ diễn viên cùng quyết định từ chối thừa kế của con trai tiếp tục trở thành chủ đề gây chú ý trong dư luận Nhật Bản.