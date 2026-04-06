Tranh bé gái đầu to đạt 11 triệu USD, phá kỷ lục đấu giá tại Hàn Quốc

Tác phẩm được thực hiện vào năm 2016 và được bán trong phiên “Đấu giá Nghệ thuật đương đại” vào cuối tháng 3. Mức giá này vượt qua kỷ lục trước đó tại Hàn Quốc, vốn thuộc về bức Bouquet de Fleurs của Marc Chagall với mức giá 11 tỷ won (gần 193 tỷ đồng).

Bức "Nothing about it" của Yoshitomo Nara được bán với giá hơn 11 triệu USD (Ảnh: The Value).

Với kích thước lớn 162x194 cm, Nothing about it là một trong những tác phẩm tiêu biểu của Nara giai đoạn sau. Bức tranh khắc họa hình ảnh quen thuộc trong sáng tác của ông: Một cô bé với đôi mắt to, biểu cảm điềm tĩnh, gần như vô cảm, gợi lên nhiều tầng ý nghĩa về tâm lý.

Yoshitomo Nara từ lâu nổi tiếng với những bức chân dung trẻ thơ mang vẻ ngoài ngây thơ nhưng ẩn chứa cảm xúc phức tạp như cô đơn, bất an hoặc nổi loạn. Tác phẩm của ông là sự pha trộn giữa văn hóa đại chúng Nhật Bản, nghệ thuật dân gian và ảnh hưởng từ nhạc punk rock phương Tây.

Một số tác phẩm tiêu biểu như Slash with a Knife (1998) hay Knife Behind Back (2000) đã góp phần định hình phong cách đặc trưng của ông. Đáng chú ý, Knife Behind Back từng được đấu giá tới 24,9 triệu USD tại phiên đấu giá của Sotheby’s Hong Kong (Trung Quốc) vào năm 2019, đưa Nara trở thành một trong những nghệ sĩ Nhật Bản đắt giá nhất.

Giới chuyên môn nhận định, nếu các sáng tác từ thập niên 1990 của Nara mang đậm tinh thần nổi loạn, gai góc thì Nothing about it lại cho thấy sự chuyển biến sang trạng thái trầm lắng, nội tâm hơn. Tạp chí Tokyo Weekender đánh giá tác phẩm gợi lên “cảm giác cô đơn trong thế giới hiện đại”.

Hoạ sĩ Yoshitomo Nara (Ảnh: The Value).

Sinh năm 1959 tại Nhật Bản, Yoshitomo Nara là một trong những gương mặt tiêu biểu của nghệ thuật đương đại châu Á. Ông gây dựng tên tuổi từ những năm 1990 và nhanh chóng khẳng định vị thế trên thị trường nghệ thuật quốc tế.

Từ nhỏ, danh họa vốn sống trầm mặc, thích nhìn bầu trời, nói chuyện với chó mèo hoặc tâm sự với cây. Ông thường lảng tránh người khác, hay viết và vẽ linh tinh lên sách vở.

Tuổi thơ sống khép kín cùng biến cố động đất và sóng thần tại Nhật Bản vào năm 2011 được xem là những yếu tố ảnh hưởng sâu sắc đến tư duy sáng tác của ông. Sau thảm họa này, Nara từng tạm ngừng vẽ và khi trở lại, phong cách của ông trở nên mềm mại, giàu chiều sâu cảm xúc hơn.

Các nhà phê bình đánh giá cao khả năng của Nara trong việc truyền tải những trạng thái tâm lý phức tạp thông qua hình ảnh tối giản. Tác phẩm của ông không chỉ mang giá trị thị giác mà còn phản ánh những vấn đề nội tâm và sự cô đơn trong xã hội hiện đại.

Nhiều chuyên gia nhận định, thành công của Yoshitomo Nara nằm ở việc đưa nghệ thuật mang tính cá nhân và yếu tố đại chúng vào không gian trưng bày cao cấp, góp phần xóa nhòa ranh giới giữa nghệ thuật hàn lâm và nghệ thuật đại chúng.

Tác phẩm của ông hiện được trưng bày tại nhiều bảo tàng lớn trên thế giới và luôn nằm trong danh sách săn đón của các nhà sưu tập. Chia sẻ với tạp chí Design Anthology, ông từng nói: “Tôi khát khao trở nên tốt đẹp trong mắt người khác, nhưng cũng luôn rụt rè, không dám sống là chính mình. Vì thế, tôi biểu lộ điều đó trong tranh”.