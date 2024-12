Con trai 9 tuổi của Khánh Thi - Phan Hiển nhảy điêu luyện

Tối 22/12, cặp đôi Khánh Thi - Phan Hiển đưa 3 con và học trò nhí dự sự kiện. Tại đây, con trai Kubi (SN 2015) của cặp đôi đã có màn nhảy ngẫu hứng trên sân khấu để phụ họa cho ca sĩ Bảo Thy, sau đó tiếp tục trình diễn trong sự cổ vũ nhiệt tình của các khách mời.

Những bước nhảy vô cùng điêu luyện của cậu bé 9 tuổi khiến nhiều khán giả trầm trồ. Kubi là con trai đầu lòng của vợ chồng kiện tướng dancesport Khánh Thi - Phan Hiển. Theo tiết lộ từ Khánh Thi, con trai mê nhảy từ năm 3 tuổi.

Kubi từng giành huy chương vàng tại Syllabus World Championship 2023. Gần đây nhất, cậu bé còn giành huy chương vàng tại giải đấu dancesport Syllabus World Championship 2024.

Con trai Kubi của Khánh Thi - Phan Hiển nhảy điêu luyện (Video: Nhân vật cung cấp).

Năm 2015, Khánh Thi sinh con trai đầu lòng với Phan Hiển. Đến năm 2018, cặp đôi tiếp tục có thêm một bé gái. Vào tháng 9/2023, gia đình nhỏ lại chào đón "công chúa" Lisa.

Là "mẹ 3 con" nhưng Khánh Thi vẫn giữ sắc vóc mặn mà. Nữ kiện tướng dancesport chia sẻ, chồng là động lực để cô làm đẹp. Phan Hiển cũng ngọt ngào thổ lộ với bà xã: "Với anh, lúc nào em cũng xinh đẹp".

Khánh Thi - Phan Hiển cùng các con dự tiệc (Ảnh: Ban tổ chức).

Tại sự kiện, ca sĩ Bảo Thy thay liên tiếp 2 bộ đầm khoe nhan sắc trẻ trung ở tuổi 36. Cô tái hiện lại loạt hit song ca cùng ca sĩ Vương Khang: Please tell me why, Sorry, Công chúa bong bóng…

"Anh tài" Bằng Kiều hội ngộ Quốc Thiên tại dạ tiệc, ngẫu hứng mời đàn em hòa giọng khiến các khách mời vỗ tay không ngớt. Riêng Quốc Thiên cũng gửi đến khán giả những ca khúc quen thuộc như Những kẻ mộng mơ, Khi giấc mơ - Mong manh tình về…

Ca sĩ Thu Minh cũng khuấy động khán phòng với những ca khúc sôi động như: Bay, 60 năm cuộc đời, Đường cong…